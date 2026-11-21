जर्मनी में काम करने वाली एक भारतीय महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला ने दिखाया कि शाम के 5 बजते ही उसका पूरा ऑफिस लगभग खाली हो गया. इस वीडियो ने भारत और जर्मनी की वर्क कल्चर के अंतर को लेकर सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है.

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इंस्टा यूजर सना शेख ने अपने अकाउंट पर यह वीडियो शेयर किया. वीडियो में वह अपनी घड़ी दिखाती हैं, जिसमें शाम के 5:10 बज रहे हैं. इसके बाद वह कैमरा ऑफिस की तरफ घुमाती हैं, जहां कोई कर्मचारी नजर नहीं आता.

सना कहती हैं कि मैं अभी ऑफिस में हूं और 5:10 बज रहे हैं, क्योंकि मेरी मीटिंग थोड़ी लंबी चल गई. लेकिन मेरा ऑफिस देखिए, यह पूरी तरह खाली है. सभी ने मुझे बाय कहा और चले गए.

उन्होंने बताया कि जर्मनी में लोग अपने निजी समय को काफी महत्व देते हैं और शिफ्ट खत्म होते ही ऑफिस से निकल जाते हैं. सना ने भारत से तुलना करते हुए कहा कि अगर कोई कर्मचारी भारत में शाम 5 बजे ऑफिस से चला जाए तो लोग मान लेते हैं कि वह हाफ डे लेकर जा रहा है, लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं है.

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उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा, "जर्मनी में 5 बजे के बाद ऑफिस में क्या होता."

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लोगों ने शेयर किए अपने अनुभव

वीडियो वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने अपने अनुभव साझा किए. एक यूजर ने बताया कि वह बेल्जियम में देर तक काम कर रहा था, तभी एक क्लाइंट ने उसे तुरंत लैपटॉप बंद करने को कहा. यूजर के मुताबिक, क्लाइंट का मानना था कि काम के तय समय के बाद ऑफिस में रुकना स्वस्थ कॉर्पोरेट कल्चर का हिस्सा नहीं है.

एक अन्य यूजर ने कहा कि विदेशी मैनेजर आमतौर पर ऑफिस टाइम का सम्मान करते हैं. अगर वे किसी कर्मचारी को तय समय से ज्यादा काम करते देखते हैं तो उसे लॉग ऑफ करने की याद भी दिलाते हैं.

वहीं, एक यूजर ने कहा कि इसका संबंध काम करने के तरीके से भी है. उसके मुताबिक, वहां कर्मचारी समय पर काम शुरू करते हैं और अनावश्यक चाय ब्रेक या लंबे समय तक ऑफिस में बातचीत करने से बचते हैं.

सना के इस वीडियो ने एक बार फिर अलग-अलग देशों की ऑफिस कल्चर और वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू कर दी है.

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