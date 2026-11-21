भारत में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस देने के लिए तीनों कंपनियां बड़े स्तर पर तैयारी कर रही हैं, जिसमें मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो, Elon Musk की स्टारलिंक और एयरटेल की वेनवेब के नाम शामिल हैं. सरकार पहले ही बता चुकी है कि तीनों को लाइसेंस मिल चुका है. सिक्योरिटी क्लियरेंस और स्प्रेक्ट्रम की नीलामी के बाद ये तीनों कंपनियों ऑपरेशन शुरू कर पाएंगी.

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अब सवाल आता है कि भारत में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस का कब तक आगाज होगा. साथ ही क्या स्टारलिंक जियो की सस्ती सर्विस वाली रणनीति को टक्कर दे पाएंगे.

सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज से, जो रिलायंस सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. इंडियाटुडे ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि रिलायंस कंपनी 1600 सैटेलाइट को अंतरित्र में स्थापित करने की योजना बना रही है. इसका नाम JioSpaceFiber होगा.

देशी सैटेलाइट ऑपरेटर्स पर निर्भरता को कम करना- रिलायंस जियो

रिलायंस जियो नेटवर्क का मकसद भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत करना और विदेशी सैटेलाइट ऑपरेटर्स पर निर्भरता को कम करना है. जियो ने इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य साल 2025 तक का रखा है.

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ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, इस योजना से जुड़े लोगों के हवाले से बताया गया है कि रिलायंस अब घरेलू सैटेलाइट निर्माता कंपनियों, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप और कई बड़े ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की संभावनाएं तलाश रही है. कंपनी इसके लिए जरूरी इंफ्रस्ट्रक्चर तैयार करना चाहती है.

जियो की योजना है कि सितंबर 2027 तक पहले सैटेलाइट का टेस्ट करना है. साल 2030 तक करीब 400-500 सैटेलाइट को तैनात करने का लक्ष्य है. वहीं, साल 2035 तक 1600 सैटेलाइट का नेटवर्क का पूरा करने का लक्ष्य है.

JioSpaceFiber के जरिए कंपनी SES के सैटेलाइट नेटवर्क तैयार करना है. साल में 2023 में कंपनी सैटेलाइट इंटरनेट का डेमो दे चुकी हैं.

स्टारलिंक के लिए राह आसान नहीं, प्राइसिंग होगी मुश्किल

स्टारलिंक अमेरिका समेत दुनियाभर के कई देशों में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस दे रहा है. वह इस सेक्टर का बड़ा और एक्सपीरियंस वाला प्लेयर है. भारत का मार्केट दुनिया के कई देशों से अलग है. भारत में टेक्नोलॉजी की लड़ाई के साथ-साथ प्राइसिंग पर भी मुकाबला होगा.

जियो प्राइसिंग के मामले में सबसे आगे नजर आता है. भारत में जियो की प्राइसिंग स्ट्रैटजी का कोई जवाब नहीं है. हालांकि अभी तक जियो ने भारत में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस की कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन प्राइसिंग के मामले में जियो एलॉन मस्क की कंपनी को कड़ी टक्कर देगा.

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अमेरिका में स्टारलिंक की सर्विस की कीमत

अमेरिका में स्टारलिंक की सर्विस लाइव है. शिकागो में स्टारलिंक की रेजिडेंशियल सर्विस की शुरुआती कीमत 55 अमेरिकी डॉलर मंथली चार्ज हैस जो भारतीय करेंसी में करीब 5 हजार रुपये होती है.

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सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस क्या है?

सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके लिए किसी मोबाइल टावर और फाइबर केबल आदि की जरूरत नहीं होती है. पृथ्वी की निचली कक्षा में सैटेलाइट का एक ग्रुप होगा, जो एक नेटवर्क तैयार करेंगे.

इसके बाद घर के ऊपर लगे टर्मिनल के जरिए वे घर के अंदर तक इंटरनेट को पहुंचाएंगे. घर पर लगे टर्मिनल केबल के जरिए एक वाईफाई राउटर से कनेक्ट होता है, जो पूरे घर में इंटरनेट सिग्नल को सर्कुलेट करता है.

भारत के रिमोट एरिया, भारतीय समुद्री सीमा और जिन जगाहों पर फाइबर केबल नहीं पहुंच पाई है, वहां सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जाएगा.





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