अचानक सड़क पर गिरा कांवड़िया... पुलिस बनी देवदूत, छाती रगड़ी और बाइक से पहुंचाया अस्पताल

सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के बीच पुलिस का ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर लोग पुलिस की तारीफ कर रहे हैं. एक कांवड़िया अचानक सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ा. आसपास लोग जमा थे, लेकिन मदद के लिए सबसे पहले पुलिस पहुंची. पुलिसकर्मियों ने कांवड़िये की छाती रगड़ी, उसे होश में लाने की कोशिश की और जब हालत कुछ संभली तो अपनी बाइक पर बैठाकर सीधे अस्पताल पहुंचा दिया.

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मामला सहारनपुर के गागलहेड़ी थाना क्षेत्र का है. सावन के महीने में कांवड़ यात्रा चल रही है. बड़ी संख्या में शिवभक्त हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने-अपने शहरों की तरफ लौट रहे हैं. इसी दौरान एक कांवड़िया कांवड़ लेकर सड़क से गुजर रहा था. तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और वो सड़क पर ही बेहोश होकर गिर गया.

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कांवड़िया सड़क पर गिरा तो आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी. कांवड़ यात्रा में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे. कांवड़िये की हालत देखकर पुलिसकर्मियों ने बिना वक्त गंवाए उसकी मदद शुरू कर दी.

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वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पुलिसकर्मी जमीन पर पड़े कांवड़िये की छाती रगड़ रहे हैं कि किसी तरह उसे होश में लाया जा सके. कुछ देर की कोशिश के बाद कांवड़िये को होश आया. पुलिस को लगा कि सिर्फ होश आ जाना काफी नहीं है. उसकी हालत को देखते हुए उसे अस्पताल ले जाना जरूरी था. इसके बाद पुलिसकर्मी उसे अपनी बाइक पर बैठाकर अस्पताल की तरफ निकल पड़े.

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अस्पताल में डॉक्टरों ने कांवड़िये का इलाज किया. उपचार के बाद उसकी तबीयत सामान्य बताई गई. जिस वक्त कांवड़िया सड़क पर बेसुध पड़ा था, उस वक्त अगर मदद मिलने में देरी होती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी. इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में पुलिसकर्मियों की तत्परता साफ दिखाई दे रही है.

कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस पर सुरक्षा, ट्रैफिक और भीड़ संभालने की बड़ी जिम्मेदारी होती है. लेकिन इस घटना में पुलिस ने सिर्फ ड्यूटी नहीं निभाई, बल्कि जरूरत पड़ने पर एक श्रद्धालु की मदद के लिए तुरंत कदम उठाया. कांवड़ यात्रा में लाखों श्रद्धालु सड़क पर होते हैं. गर्मी, लंबी दूरी और लगातार पैदल चलने की वजह से कई बार कांवड़ियों की तबीयत बिगड़ जाती है. ऐसे में समय पर मिलने वाली मदद बेहद अहम हो जाती है.

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