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'गंजेरी-भंगेरी और आतंकी', कांवड़ियों पर मौलाना रशीदी के बिगड़े बोल

कांवड़ यात्रा को लेकर दारुल उलूम देवबंद ने भी छात्रों को कांवड़ रूट, जीटी रोड और भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रहने, जरूरी होने पर ही बाहर निकलने, रिजर्व रेल कोच में सफर करने और पहचान पत्र साथ रखने की सलाह देकर साफ किया है कि फोकस सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने पर है.

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कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं. (सांकेतिक तस्वीर)
कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं. (सांकेतिक तस्वीर)

कांवड़ यात्रा पर मौलाना रशीदी की एक टिप्पणी के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है. उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर कहा कि 'कांवड़ उठाने वाले नशेड़ी, भंगेड़ी और आतंकवादी होते हैं'. इस बयान के बाद धार्मिक और राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. श्रद्धालुओं और कांवड़ यात्रा को लेकर की गई इस टिप्पणी से मामला और गरमा गया है.

इसी बीच उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा, आने वाले त्योहारों और कानून व्यवस्था को लेकर भी हलचल तेज है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रात 9:00 बजे फील्ड अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे. सीएमओ के मुताबिक, इस बैठक में कानून व्यवस्था, आने वाले त्योहारों और कांवड़ यात्रा की समीक्षा की जाएगी.

यह भी पढ़ें: कांवड़ यात्रा में शिवभक्त का अद्भुत कारनामा, हर पड़ाव पर लगाए 3500 सपाटे!

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दारुल उलूम देवबंद ने लोगों को दी ये सलाह

दूसरी तरफ, दारुल उलूम देवबंद ने भी कांवड़ यात्रा के दौरान अपने छात्रों के लिए खास एडवाइजरी जारी की है. मशहूर इस्लामी शिक्षण संस्थान ने कहा है कि छात्र एहतियात के तौर पर कांवड़ रूट और भीड़भाड़ वाले इलाकों में गैर जरूरी आवाजाही से बचें. बुधवार शाम जारी लिखित आदेश में हॉस्टल इंचार्ज मौलाना अशरफ अब्बास ने कहा कि यह सलाह छात्रों की सुरक्षा और सालाना यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए दी गई है.

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यह भी पढ़ें: 'मैं मुसलमान हूं, मुझे हिंदू ताऊ ने पाला'...कांवड़ लाने वाले दिल्ली के शिवभक्त समीर की कहानी

कांवड़ रूट पर न जाएं छात्रा- दारुल उलूम

छात्रों को सलाह दी गई है कि वे गैर जरूरी यात्रा से बचें, खास तौर पर कांवड़ रूट और जीटी रोड पर जाने से बचें. बाहर तभी निकलें जब बहुत जरूरी हो. एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि जरूरी यात्रा करने वाले छात्र सिर्फ रिजर्व रेलवे कोच का इस्तेमाल करें और अपने साथ दारुल उलूम का जारी पहचान पत्र हर समय रखें.

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