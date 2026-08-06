Peshawari Rabri Kheer Recipe: बिना खोया-कंडेंस्ड मिल्क बनाएं मलाईदार पेशावरी रबड़ी खीर, सिर्फ 10 मिनट में मिलेगा हलवाई जैसा स्वाद

Instant Peshawari Rabri Kheer Recipe: रबड़ी उन मिठाइयों में से एक है, जिनका नाम सुनते ही लोगों के मुंह में मिठास घुल जाती है. इसका एक-एक बाइट लोगों को इतना मखमली लगता है कि वो इसके स्वाद में पूरी तरह से खो जाते हैं. बाजार से रबड़ी खरीदकर खाना हर बार मुमकिन नहीं होता है. ऐसे में कई बार लोग इसे घर पर बनाने की सोचते हैं, लेकिन फिर इसे बनने में लगने वाली मेहनत और ज्यादा समय के कारण आलस कर जाते हैं.



दरअसल, रबड़ी को घर इसे बनाने में दूध को घंटों पकाना पड़ता है, जो कई लोगों को परेशान करता है. अगर आप भी कम समय में गाढ़ी, मलाईदार और स्वादिष्ट रबड़ी बनाना चाहते हैं, तो ये इंस्टेंट रेसिपी आपके काम आ सकती है. खास बात ये है कि ये पेशावरी रबड़ी खीर आपको रबड़ी और खीर दोनों का मजा लेने देती है. इसे बनाने के लिए न तो खोये की जरूरत होगी और न ही कंडेंस्ड मिल्क की. कुछ आसान चीजों की मदद से आप घर पर झटपट पेशावरी स्टाइल की स्वादिष्ट रबड़ी खीर बना सकते हैं.



इंस्टेंट पेशावरी रबड़ी खीर बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

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1 लीटर फुल फैट दूध

1 कप उबले हुए चावल

2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर

1/2 कप ठंडा दूध

3/4 कप चीनी या स्वादानुसार देसी खांड

8-10 काजू

8-10 बादाम

8-10 पिस्ता

कुछ केसर के धागे

3-4 हरी इलायची

सजाने के लिए कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और गुलाब की पंखुड़ियां

बनाने का तरीका:

1. इंस्टेंट रबड़ी खीर बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सी में उबले हुए चावल, मिल्क पाउडर और ठंडा दूध डालें. इन सभी चीजों को अच्छी तरह ब्लेंड करके एक स्मूद पेस्ट तैयार कर लें.



2. अब मिक्सी में काजू, बादाम, पिस्ता, केसर के धागे और हरी इलायची डालें. इन्हें भी अच्छी तरह पीसकर तैयार कर लें. इससे रबड़ी का स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाएंगे.

3. अब एक बड़े बर्तन में 1 लीटर फुल फैट दूध लें. इसमें तैयार किया हुआ चावल का पेस्ट और ड्राई फ्रूट्स का मिश्रण डालकर अच्छी तरह व्हिस्क करें, ताकि इसमें कोई गांठ न रह जाए.

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4. अब बर्तन को गैस पर रखें और दूध को मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं. इस रेसिपी की खासियत यही है कि इसे घंटों तक पकाने की जरूरत नहीं पड़ती. करीब 10 मिनट में दूध गाढ़ा होकर रबड़ी जैसा तैयार हो जाएगा.

5. अब इसमें 3/4 कप चीनी या स्वादानुसार देसी खांड डालकर अच्छी तरह मिला लें. कुछ देर और पकाने के बाद गैस बंद कर दें.

6. तैयार पेशावरी रबड़ी खीर को ठंडा होने दें. इसके बाद ऊपर से कटे हुए काजू, बादाम, पिस्ता और गुलाब की पंखुड़ियों से सजाएं. इसे ठंडा-ठंडा सर्व करें. इसका स्वाद मलाईदार और लाजवाब है कि घरवाले बाहर की मिठाई खाना भूल जाएंगे.

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