scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Peshawari Rabri Kheer Recipe: बिना खोया-कंडेंस्ड मिल्क बनाएं मलाईदार पेशावरी रबड़ी खीर, सिर्फ 10 मिनट में मिलेगा हलवाई जैसा स्वाद

Instant Peshawari Rabri Kheer Recipe: स्वादिष्ट रबड़ी बनाने के लिए अक्सर दूध को घंटों पकाना पड़ता था, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी रेसिपी बताने वाले हैं जिसमें आप सिर्फ 10 मिनट में रबड़ी खीर बना सकते हैं. बिना खोया और कंडेंस्ड मिल्क के आप गाढ़ी और मलाईदार 'पेशावरी रबड़ी खीर' बना सकते हैं. उबले चावल और मिल्क पाउडर से बनने वाली इस इंस्टेंट आपको रबड़ी और खीर दोनों का स्वाद देगी.

Advertisement
X
पेशावरी रबड़ी खीर आपको रबड़ी और खीर दोनों के स्वाद का मजा देती है. (Photo: ITG)
पेशावरी रबड़ी खीर आपको रबड़ी और खीर दोनों के स्वाद का मजा देती है. (Photo: ITG)

Instant Peshawari Rabri Kheer Recipe: रबड़ी उन मिठाइयों में से एक है, जिनका नाम सुनते ही लोगों के मुंह में मिठास घुल जाती है. इसका एक-एक बाइट लोगों को इतना मखमली लगता है कि वो इसके स्वाद में पूरी तरह से खो जाते हैं. बाजार से रबड़ी खरीदकर खाना हर बार मुमकिन नहीं होता है. ऐसे में कई बार लोग इसे घर पर बनाने की सोचते हैं, लेकिन फिर इसे बनने में लगने वाली मेहनत और ज्यादा समय के कारण आलस कर जाते हैं.

दरअसल, रबड़ी को घर इसे बनाने में दूध को घंटों पकाना पड़ता है, जो कई लोगों को परेशान करता है. अगर आप भी कम समय में गाढ़ी, मलाईदार और स्वादिष्ट रबड़ी बनाना चाहते हैं, तो ये इंस्टेंट रेसिपी आपके काम आ सकती है. खास बात ये है कि ये पेशावरी रबड़ी खीर आपको रबड़ी और खीर दोनों का मजा लेने देती है. इसे बनाने के लिए न तो खोये की जरूरत होगी और न ही कंडेंस्ड मिल्क की.  कुछ आसान चीजों की मदद से आप घर पर झटपट पेशावरी स्टाइल की स्वादिष्ट रबड़ी खीर बना सकते हैं.

इंस्टेंट पेशावरी रबड़ी खीर बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

  • 1 लीटर फुल फैट दूध
  • 1 कप उबले हुए चावल
  • 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर
  • 1/2 कप ठंडा दूध
  • 3/4 कप चीनी या स्वादानुसार देसी खांड
  • 8-10 काजू
  • 8-10 बादाम
  • 8-10 पिस्ता
  • कुछ केसर के धागे
  • 3-4 हरी इलायची
  • सजाने के लिए कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और गुलाब की पंखुड़ियां

बनाने का तरीका:

1. इंस्टेंट रबड़ी खीर बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सी में उबले हुए चावल, मिल्क पाउडर और ठंडा दूध डालें. इन सभी चीजों को अच्छी तरह ब्लेंड करके एक स्मूद पेस्ट तैयार कर लें.

2. अब मिक्सी में काजू, बादाम, पिस्ता, केसर के धागे और हरी इलायची डालें. इन्हें भी अच्छी तरह पीसकर तैयार कर लें. इससे रबड़ी का स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

kuttu aloo bhajiya
पकौड़े खाकर हो गए बोर? बारिश में बनाएं आलू-कुट्टूू की कुरकुरी भजिया
how to make aloo singhara kadhi
बेसन की कढ़ी भूल जाएंगे, सावन व्रत में बनाकर खाएं आलू-सिंघाड़ा कढ़ी
how to clean eye glasses
चश्मे पर आ जाते हैं स्क्रैच? लेंस साफ करने के लिए अपनाएं ये तरीके
how to clean ceiling fan
छत के पंखे पर जमी है धूल-मिट्टी, ऐसे करें साफ, कमरा नहीं होगा गंदा
How to Grab Free Air Tickets
IndiGo दे रही 20,000 मुफ्त टिकट! ऐसे उठा सकते हैं ऑफर का फायदा

3. अब एक बड़े बर्तन में 1 लीटर फुल फैट दूध लें. इसमें तैयार किया हुआ चावल का पेस्ट और ड्राई फ्रूट्स का मिश्रण डालकर अच्छी तरह व्हिस्क करें, ताकि इसमें कोई गांठ न रह जाए.

Advertisement

4. अब बर्तन को गैस पर रखें और दूध को मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं. इस रेसिपी की खासियत यही है कि इसे घंटों तक पकाने की जरूरत नहीं पड़ती. करीब 10 मिनट में दूध गाढ़ा होकर रबड़ी जैसा तैयार हो जाएगा.

5. अब इसमें 3/4 कप चीनी या स्वादानुसार देसी खांड डालकर अच्छी तरह मिला लें. कुछ देर और पकाने के बाद गैस बंद कर दें.

6. तैयार पेशावरी रबड़ी खीर को ठंडा होने दें. इसके बाद ऊपर से कटे हुए काजू, बादाम, पिस्ता और गुलाब की पंखुड़ियों से सजाएं. इसे ठंडा-ठंडा सर्व करें. इसका स्वाद मलाईदार और लाजवाब है कि घरवाले बाहर की मिठाई खाना भूल जाएंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    'आप निर्देश नहीं दे सकते...', राज्यसभा में भिड़े मल्लिकार्जुन खड़गे और किरेन रिजिजू, देखें |
    Atiq Ahmed के परिवार में फिर छाया मातम, छोटे बेटे Aban की हुई मौत |
    'PD से पंडित...', अखिलेश के तंज पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया पलटवार |
    'गंजेरी-भंगेरी और आतंकी', कांवड़ियों पर मौलाना रशीदी के बिगड़े बोल |
    छत्तीसगढ़ में पहली बनेंगी हेवी मशीनें... BEML लगाएगा मेगा प्लांट, 79.80 एकड़ लैंड अलॉट |
    एक बाइक पर 6 सवार... बीच सड़क पर किया स्टंट, VIDEO वायरल हुआ तो पुलिस ने लिया एक्शन |
    95 रन, 8 छक्के और जोकोविच वाला सेलिब्रेशन... DPL में छा गए पप्पू यादव के बेटे |
    Atiq Ahmed के बेटे अबान की सड़क हादसे में हुई मौत, घायल ने बताई पूरी कहानी |
    Exclusive: जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल की, पर रांची क्यों नहीं पहुंची नेहा बोरा? AISA प्रे‍सीडेंट ने दिया जवाब |
    Sarkari Yojana: मंथली ₹5000... किसान के बच्‍चों को दे रही सरकार, कैसे लें लाभ?
    Advertisement