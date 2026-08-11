फर्जी LLB डिग्री से वकील बने 105 लोग? प्रयागराज में 39 पर FIR

प्रयागराज में फर्जी एलएलबी मार्कशीट के आधार पर नामांकन कराने और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेने के आरोप में बड़ा मामला सामने आया है. पुलिस ने पिछले तीन दिनों में 39 वकीलों के खिलाफ अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं. यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की शिकायत के बाद की गई है.

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सिविल लाइंस थाना प्रभारी रामाश्रय यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सचिव आरके शुक्ला ने 105 ऐसे वकीलों के खिलाफ औपचारिक शिकायत दी है, जिन पर फर्जी मार्कशीट के सहारे सीओपी लेने और फिलहाल वकालत करने का आरोप है. पुलिस का कहना है कि बाकी वकीलों के खिलाफ भी अगले एक-दो दिन में एफआईआर दर्ज की जाएगी. इसके बाद मामले की जांच शुरू होगी.

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105 वकीलों के खिलाफ शिकायत

पुलिस के मुताबिक, बार काउंसिल की तरफ से दी गई शिकायत में कहा गया है कि 105 वकीलों ने कथित तौर पर फर्जी एलएलबी मार्कशीट के आधार पर अपना नामांकन कराया और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हासिल किया. इसी शिकायत के आधार पर अब कार्रवाई आगे बढ़ रही है. रामाश्रय यादव ने बताया कि बीते तीन दिनों में 39 वकीलों के खिलाफ अलग-अलग एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं.

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बाकी आरोपियों पर भी होगी कार्रवाई

थाना प्रभारी ने कहा कि बाकी बचे वकीलों के खिलाफ भी अगले एक या दो दिन में मामले दर्ज कर लिए जाएंगे. इसके बाद पूरे प्रकरण की जांच शुरू की जाएगी. यानी फिलहाल यह कार्रवाई शुरुआती चरण में है और पुलिस पहले सभी नामों पर मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी कर रही है.

दीपक कश्यप के मामले में क्या कहा गया

सहारनपुर निवासी दीपक कश्यप के खिलाफ दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 जून को पारित एक आदेश में निर्देश दिया था कि बार काउंसिल में पंजीकृत उन वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए, जिनकी डिग्री जांच के दौरान फर्जी पाई गई.

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शिकायत के अनुसार, कश्यप ने सीओपी के लिए आवेदन के साथ जो डिग्री दी थी, उसे सत्यापन के लिए राजस्थान के पिलानी स्थित श्रीधर यूनिवर्सिटी भेजा गया. यूनिवर्सिटी ने अपने रिकॉर्ड के आधार पर बताया कि मार्कशीट की फोटो कॉपी फर्जी है.

रामाश्रय यादव ने बताया कि दीपक कश्यप के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 338, 336(3) और 340(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. प्रयागराज पुलिस अब 105 वकीलों से जुड़ी इस शिकायत पर चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई कर रही है, जिसमें अब तक 39 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है.

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