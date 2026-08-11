पत्नी को दिया धोखा, काजल राघवानी संग करवाचौथ मनाते थे खेसारी! एक्ट्रेस को धमकाया, की मारपीट?

एक वक्त था जब भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के रोमांस के चर्चे हुआ करते थे. शादीशुदा होने के बावजूद खेसारी एक्ट्रेस के प्यार में पड़े. रिश्ता टूटने के बाद काजल ने खेसारी पर जमकर भड़ास निकालीं. अब रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में भी काजल ने खेसारी संग रिश्ते पर बात की है.
काजल का छलका दर्द
शो में अपने दर्द को बयां करते हुए काजल रो पड़ीं. उन्होंने कहा कि उनके साथ भी बहुत चीजें गलत हुई हैं. वो इमोशनल होते हुए कहती हैं- मैं पापा को बहुत मिस करती हूं. अगर वो रहते तो जो भी मेरे संग बुरा हुआ वो नहीं होता. शायद उनकी बेटी उन सब चीजों से बच जाती. मैंने भी बहुत मार खाई है. वो भी बिना गलती के. बहुत सारी गलत चीजें हुईं मेरे साथ. काजल ने ये भी बताया कि रिलेशनशिप में उनके साथ मारपीट भी हुई है. शख्स ने उनके ऊपर हाथ तक उठाया था. उनके परिवार को खत्म करने की धमकी तक दी गई थी.
उन्होंने कहा- जब मुझे मारा था. कहा गया कि मैं तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा. खत्म करवा दूंगा. ये सब सुनकर मैं डर गई थी. यहां काजल ने किसी का नाम तो नहीं लिया. लेकिन फैंस का अनुमान है वो खेसारी की बात कर रही हैं. काजल और खेसारी का रिश्ता 5 साल चला था. बुरे नोट पर उनका ब्रेकअप हुआ था. काजल और खेसारी ने रिश्ता टूटने के बाद एक-दूसरे पर कीचड़ उछाला था.
जब काजल से पूछा गया क्यों वो शादीशुदा इंसान के साथ रिश्ते में थीं? जवाब में एक्ट्रेस बोलीं- वो इंसान भी तो जानता था वो शादीशुदा हैं. काजल ने खेसारी के उस दावे पर कमेंट किया जहां उन्होंने कहा था कि वो भोजपुरी के इकलौते एक्टर हैं जो परिवार से जुड़े हुए हैं. काजल ने तंज कसते हुए कहा- इसीलिए मेरे साथ आते थे करवाचौथ मनाने.
इससे पहले अपने इंटरव्यू में काजल ने बताया कि एक्टर ने उनसे शादी का वादा किया था. लेकिन तब वो उनके धोखे को समझ नहीं पाई थीं. रिश्ता टूटने के बाद खेसारी के फैंस ने उन्हें जमकर ट्रोल किया. खेसारी संग ब्रेकअप काजल के लिए आसान नहीं रहा था. वो बुरी तरह टूट गई थी. उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी इसका असर पड़ा था.