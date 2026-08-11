Sawan Shivratri Special Vrat Thali: शिवरात्रि व्रत में भी चाहिए दावत जैसा स्वाद? रणवीर बरार की 6 डिश से सजाएं थाली, खाकर आ जाएगा मजा

Sawan Shivratri Special Vrat Thali: आज यानी 11 अगस्त 2026 को पूरे देश में सावन शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है. सावन के इस खास दिन भगवान शिव के भक्त पूजा-अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर जलाभिषेक कर महादेव का आशीर्वाद लेते हैं. इस दिन कई लोग पूरे दिन फलाहार करते हैं, जबकि कुछ लोग शाम या पूजा के बाद व्रत का खाना खाते हैं.

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ऐसे में व्रत रखने वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर आज खाने में क्या बनाया जाए. अगर व्रत का नाम सुनते ही अगर आपके दिमाग में भी साबूदाना खिचड़ी, उबले आलू और फल जैसी गिनी-चुनी चीजें घूमने लगती हैं, तो इस बार थोड़ा स्वाद बदलने का वक्त है. सावन शिवरात्रि के व्रत में ऐसा खाना बनाया जा सकता है, जो फलाहारी भी हो और स्वाद में किसी दावत से कम भी न लगे. खास बात ये है कि इसके लिए घंटों रसोई में खड़े रहने की भी जरूरत नहीं है. आज हम आपको शेफ रणवीर बरार की बताई स्पेशल व्रत थाली बताएंगे, जिसमें 6 ऐसी डिश शामिल हैं, जो कम इंग्रेडिएंट्स में जल्दी तैयार हो जाती हैं और स्वाद में भरपूर हैं. यानी व्रत में भी खाना होगा चटपटा, क्रिस्पी, क्रीमी और मीठा. चलिए जानते हैं कि आप व्रत में क्या-क्या बना सकते हैं.



व्रत की थाली में होंगे 6 अलग-अलग स्वाद

शेफ रणवीर बरार की इस थाली की खासियत यही है कि इसमें व्रत के नाम पर सिर्फ एक ही तरह का खाना नहीं है. इसमें समक के चावल का पुलाव, मूंगफली की कढ़ी, कुट्टू के पकौड़े, मखाना खीर, फ्रूट रायता और शकरकंद की झटपट बनने वाली सब्जी है.



1. झटपट बनाएं समक के चावल की खिचड़ी: व्रत में नॉर्मल चावल नहीं खाए जाते हैं, ऐसे में समक के चावल यानी व्रत वाली खिचड़ी बनाई जा सकती है. शेफ रणवीर बरार के मुताबिक, चावलों को धोकर थोड़ी देर भिगोने के बाद घी में जीरा, हींग और हरी मिर्च के साथ भूनें और फिर पानी डालकर पकाएं. समक के चावल कम समय में तैयार हो जा सकते हैं.

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2. मूंगफली की कढ़ी से बढ़ाएं स्वाद: व्रत में अगर कुछ ऐसा चाहिए जो नॉर्मल फलाहारी खाने से अलग हो, तो मूंगफली की कढ़ी ट्राई कर सकते हैं. भुनी हुई मूंगफली से बनने वाली ये कढ़ी गाढ़ी और बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है. इसे समक के चावल की खिचड़ी के साथ खाया जा सकता है.

3. चटपटा खाने का मन हो तो कुट्टू के पकौड़े: व्रत में भी अगर आपका मन कुछ क्रिस्पी और चटपटा खाने का कर रहा है, तो कुट्टू के पकौड़े बना सकते हैं. शेफ रणवीर बरार इसमें आलू का इस्तेमाल करते हैं. बैटर को थोड़ी देर सेट होने देने से पकौड़े ज्यादा फूले और क्रिस्पी बन सकते हैं.

4. मीठे में बनाएं मखाना खीर: व्रत की थाली में मीठा न हो तो मजा ही नहीं आता है. इसके लिए दूध, मखाने और ड्राई फ्रूट्स से मखाना खीर तैयार कर सकते हैं. खीर को धीमी आंच पर पकाने से इसका स्वाद और टेक्शचर बेहतर आता है.

5. फ्रूट रायता से थाली को दें फ्रेश ट्विस्ट: अगर थाली में तला-भुना खाना ज्यादा हो रहा है तो उसके साथ फ्रूट रायता जरूर रखें. दही में पसंद के फल मिलाकर तैयार किया गया ये रायता थाली में फ्रेशनेस और हल्का स्वाद जोड़ता है.

6. शकरकंद की झटपट सब्जी: आखिर में बनाएं शकरकंद की ऐसी सब्जी जो मिनटों में तैयार हो जाती है. घी में जीरा, हरी मिर्च और करी पत्ते का तड़का लगाकर शकरकंद डालें और मसालों के साथ भून लें. शकरकंद की हल्की मिठास और घी की खुशबू इस डिश को खास बना देती है.

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व्रत में भी लगेगा दावत वाला खाना

अगर आप भी सावन शिवरात्रि पर हर साल एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हैं, तो शेफ रणवीर बरार की इस थाली से आइडिया ले सकते हैं. समक के चावल की खिचड़ी, मूंगफली की कढ़ी, क्रिस्पी कुट्टू पकौड़े, शकरकंद की सब्जी, फ्रूट रायता और मखाना खीर से सजी ये थाली व्रत के खाने को बोरिंग होने से बचा सकती है.

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