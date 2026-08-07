वकील के घर 3.15 करोड़ की डकैती, बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर नकदी, गहने और रिवॉल्वर लूट ले गए बदमाश

हरियाणा के कुरूक्षेत्र में एक वरिष्ठ वकील के घर करोड़ों रुपये की डकैती का सनसनीखेज मामला सामने आया है. चार नकाबपोश बदमाश कथित तौर पर घर में घुसे और वकील तथा उनकी पत्नी को गन प्वाइंट पर बंधक बना लिया. इसके बाद आरोपियों ने नकदी, सोने-चांदी के गहने, लाइसेंसी रिवॉल्वर और अन्य कीमती सामान समेत करीब 3.15 करोड़ रुपये का माल लूट लिया.

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दरअसल, यह वारदात गुरुवार रात की बताई जा रही है. वरिष्ठ वकील बलवंत सिंह वालिया की शिकायत के आधार पर थानेसर सिटी थाने में मामला दर्ज किया गया है. शिकायत के अनुसार, वह रात करीब 9.30 बजे अपने पालतू कुत्ते को टहलाने के लिए घर से निकले थे.

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करीब 10 बजे जब वह वापस लौटे तो घर का सामान बिखरा पड़ा था. उनकी पत्नी बिस्तर पर मुंह के बल पड़ी थीं. उनके हाथ-पैर रस्सी से बंधे हुए थे और मुंह पर चिपकने वाली टेप लगी हुई थी. इसी दौरान घर के अंदर मौजूद चार नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें भी काबू कर लिया.

गन प्वाइंट पर खुलवाए डिजिटल लॉकर

शिकायत के मुताबिक, बदमाशों ने बुजुर्ग दंपति के साथ मारपीट की और हथियार दिखाकर नकदी व कीमती सामान की मांग की. आरोपियों ने कथित तौर पर कहा कि इसी घर में इसी साल 20 मार्च को हुई 50 लाख रुपये की चोरी के पीछे भी वही लोग थे.

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बदमाशों ने कहा कि पिछली बार वे डिजिटल लॉकर नहीं खोल पाए थे. इस बार उन्होंने वकील से दोनों डिजिटल लॉकर खुलवाए और मना करने पर गोली मारने की धमकी दी. जान का खतरा देखते हुए अधिवक्ता ने लॉकर की चाबियां सौंप दीं और उन्हें खोल दिया.

शिकायत के अनुसार, आरोपी 17 से 20 लाख रुपये नकद, करीब 1.5 से 2 किलो सोने के गहने, लगभग 4 किलो चांदी के आभूषण, बर्तन, चांदी की मूर्तियां, लाइसेंसी रिवॉल्वर, कारतूस और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए.

जाते-जाते CCTV भी तोड़ गए

पीड़ित ने आरोप लगाया कि बदमाशों ने जाते समय घर में लगे चार CCTV कैमरों को क्षतिग्रस्त कर दिया और DVR भी अपने साथ ले गए, ताकि सबूत मिटाए जा सकें.

इतना ही नहीं, आरोपियों ने कथित तौर पर 80 लाख रुपये और देने की मांग की. उन्होंने दंपति को धमकी दी कि यदि घटना की सूचना पुलिस को दी गई तो वे वापस आकर दोनों की हत्या कर देंगे.

वारदात के बाद बदमाश मुख्य दरवाजा बाहर से बंद कर फरार हो गए. शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और बुजुर्ग दंपति को मुक्त कराया. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

पुलिस जांच में जुटी, पहले भी हुई थी चोरी

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सूचना मिलते ही पुलिस, फोरेंसिक टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. थानेसर सिटी थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की डकैती, आपराधिक धमकी समेत अन्य धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

थानेसर सिटी थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (CIA) और स्थानीय पुलिस की टीमें मामले की जांच कर रही हैं. आरोपियों की पहचान के लिए शहरभर के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं. एहतियात के तौर पर वरिष्ठ वकील के घर पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है.

पुलिस ने बताया कि मार्च में इसी घर में हुई कथित चोरी के मामले में भी पहले से केस दर्ज है और उसकी जांच जारी है. उधर, हरियाणा के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने घटना को लेकर राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है.

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