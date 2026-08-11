हरियाणा: गाय ने स्कूटी सवार रिटायर्ड कैप्टन को मारी टक्कर, हुई मौत

हरियाणा के रेवाड़ी में बेसहारा पशुओं की समस्या एक बार फिर जानलेवा साबित हुई है. सेक्टर-4 में सब्जी लेकर स्कूटी से घर लौट रहे 80 वर्षीय सेना के रिटायर्ड कैप्टन जगराम यादव की सड़क हादसे में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि रास्ते में एक गाय ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

और पढ़ें

टक्कर से बुरी तरह घायल हो गए थे जगराम यादव

परिजनों के मुताबिक, 5 अगस्त की शाम जगराम यादव स्कूटी से सब्जी लेने के लिए घर से निकले थे. सब्जी लेकर वह वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे. इसी दौरान सेक्टर-4 में अचानक एक गाय उनकी स्कूटी के सामने आ गई और उसने स्कूटी को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि जगराम यादव सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायल जगराम यादव को तुरंत शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. यहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन रात में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद हादसे की तस्वीर साफ हुई है.

मृतक की पत्नी नायराणी देवी ने बताया कि वह अपने पति और पौत्र के साथ सेक्टर-4 में रहती हैं. उनके एक बेटे की कई साल पहले मौत हो चुकी है, जबकि उनका पौत्र अब उनके साथ रहता है. दूसरा बेटा बाहर नौकरी करता है और अपने परिवार के साथ वहीं रहता है.

Advertisement

घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश

जगराम यादव इसी साल UPSC परीक्षा में 288वीं रैंक हासिल करने वाली प्रीति के नाना थे. उनकी मौत की खबर से परिवार में मातम पसरा हुआ है. घटना के बाद स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी है. लोगों का कहना है कि शहर में बेसहारा पशुओं के कारण पहले भी कई हादसे हो चुके हैं.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, इस साल अब तक बेसहारा पशुओं के कारण तीन लोगों की मौत हो चुकी है. लोगों ने जिला प्रशासन से सड़कों पर घूम रहे बेसहारा पशुओं को पकड़ने के लिए अभियान चलाने और समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है.

---- समाप्त ----