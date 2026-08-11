scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कांवड़ रूट और दफ्तर टाइम में बारिश! दिल्ली NCR में ट्रैफिक बेहाल

मंगलवार को दिल्ली-NCR के कई रास्तों पर भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है. कांवड़ रूट और बारिश के कारण दफ्तर जाने वाले लोगों को देरी का भी सामना करना पड़ रहा है.

Advertisement
X
दिल्ली में भारी ट्रैफिक जाम
दिल्ली में भारी ट्रैफिक जाम

दिल्ली-NCR के कई इलाकों में मंगलवार को तेज बारिश हो रही है. बारिश के कारण कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है. वहीं, सावन शिवरात्रि के चलते कांवड़ियों की आवाजाही से भी कई रास्तों पर यातायात प्रभावित है.

दफ्तर जाने के समय बारिश शुरू होने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई. दिल्ली-गाजियाबाद कॉरिडोर पर भारी जाम है. वहीं GT रोड पहले से ही कांवड़ यातायात के कारण दबाव में है. इसके अलावा कालिंदी कुंज, रोहिणी, ग्रेटर कैलाश, उत्तम नगर, राधाकृष्णन मार्ग, अबाई मार्ग और LSR कॉलेज से नेहरू प्लेस तक ट्रैफिक प्रभावित है. नोएडा और गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले रास्तों पर भी जाम देखने को मिल रहा है.

सावन शिवरात्रि के कारण बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे हैं. ऐसे में बारिश और कांवड़ यात्रा की दोहरी मार से दिल्ली-NCR में लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

Lord Shiva
सावन की शिवरात्रि पर इस मुहूर्त में करें पूजा
A surge of faith in Sambhal late at night (Photo: ITG)
जब संभल की जामा मस्जिद के पास से गुजरा कांवड़ियों का जत्था
Kanwar Yatra (Photo: PTI)
हरिद्वार में टूटा कांवड़ का रिकॉर्ड! 4.43 करोड़ लोगों ने लिया गंगाजल
50 लीटर गंगाजल और कंधे पर नानी, दिखी अनोखी आस्था
grandmother on shoulders kanwar yatra ghaziabad haridwar
कांवड़ के साथ नानी को कंधे पर उठाया, दो भाइयों की अनोखी भक्ति, Video

यह भी पढ़ें: सड़कों पर कांवड़ियों का सैलाब, घर से निकलने से पहले देखें एडवाइजरी, इन रूट्स पर भारी जाम की आशंका

कांवड़ यात्रा को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पहले ही ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की थी. ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी के मुताबिक, 11 अगस्त को कई मुख्य रास्तों पर भारी दबाव रहेगा. कालिंदी कुंज और नोएडा-दिल्ली बॉर्डर मार्ग पर कांवड़ियों की आवाजाही के कारण भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति है. सरिता विहार, जसोला और नोएडा के सीमावर्ती सेक्टरों के बीच यात्रा करने वालों को देरी का सामना करना पड़ रहा है. साथ ही, डीएनडी फ्लाईवे पर भी बारिश और कांवड़ के कारण सुबह जाम की स्थिति बनी हुई है.

Advertisement

एडवाइजरी के मुताबिक, आश्रम चौक, मथुरा रोड और बदरपुर मार्ग पर कांवड़ यात्रा से जुड़े प्रतिबंध लागू रहने से सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली और फरीदाबाद के बीच चलने वाले वाहन प्रभावित होंगे. फरीदाबाद-दिल्ली रूटों पर बदरपुर बॉर्डर और उससे सटे एंट्री पॉइंट्स पर शिवरात्रि के चलते दिनभर दबाव रहेगा. नोएडा-ग्रेटर नोएडा और दिल्ली सीमा को जोड़ने वाली अन्य सड़कों पर भी डायवर्जन के कारण लंबा जाम लग सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    कांवड़ रूट और दफ्तर टाइम में बारिश! दिल्ली में ट्रैफिक बेहाल |
    अल-नीनो का कहर- इंडोनेशिया में सूखा पड़ा तो डैम के नीचे से बाहर आया सालों पुराना गांव |
    कोलंबिया में इस दशक का आया सबसे भयंकर भूकंप, सैकड़ों की हुई मौत |
    एक आरोप के बाद 25 साल का करियर खत्म! अब कैब चला रहा शख्स, कहानी वायरल |
    पहाड़ से मैदान तक बरसी आफत, जोशीमठ में फ्लैश फ्लड से बही ब्रिज |
    'झारखंड क्यों नहीं गईं?' जब संसद परिसर में बीजेपी सांसद ने प्रियंका गांधी को घेरा - VIDEO |
    वो स्त्री, रावण के अहंकार के आगे जिसकी चेतावनियां अनसुनी रह गईं |
    Sawan Shivratri Special Vrat Thali: शिवरात्रि व्रत में भी चाहिए दावत जैसा स्वाद? रणवीर बरार की 6 डिश से सजाएं थाली, खाकर आ जाएगा मजा |
    फर्जी LLB डिग्री से वकील बने 105 लोग? प्रयागराज में 39 पर FIR |
    पत्रकार हत्याकांड में गुरमीत राम रहीम पर फिर कस सकता है सुप्रीम शिकंजा, SC ने जारी किया नोटिस
    Advertisement