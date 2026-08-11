कांवड़ रूट और दफ्तर टाइम में बारिश! दिल्ली NCR में ट्रैफिक बेहाल

दिल्ली-NCR के कई इलाकों में मंगलवार को तेज बारिश हो रही है. बारिश के कारण कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है. वहीं, सावन शिवरात्रि के चलते कांवड़ियों की आवाजाही से भी कई रास्तों पर यातायात प्रभावित है.

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दफ्तर जाने के समय बारिश शुरू होने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई. दिल्ली-गाजियाबाद कॉरिडोर पर भारी जाम है. वहीं GT रोड पहले से ही कांवड़ यातायात के कारण दबाव में है. इसके अलावा कालिंदी कुंज, रोहिणी, ग्रेटर कैलाश, उत्तम नगर, राधाकृष्णन मार्ग, अबाई मार्ग और LSR कॉलेज से नेहरू प्लेस तक ट्रैफिक प्रभावित है. नोएडा और गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले रास्तों पर भी जाम देखने को मिल रहा है.

सावन शिवरात्रि के कारण बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे हैं. ऐसे में बारिश और कांवड़ यात्रा की दोहरी मार से दिल्ली-NCR में लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है.

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कांवड़ यात्रा को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पहले ही ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की थी. ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी के मुताबिक, 11 अगस्त को कई मुख्य रास्तों पर भारी दबाव रहेगा. कालिंदी कुंज और नोएडा-दिल्ली बॉर्डर मार्ग पर कांवड़ियों की आवाजाही के कारण भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति है. सरिता विहार, जसोला और नोएडा के सीमावर्ती सेक्टरों के बीच यात्रा करने वालों को देरी का सामना करना पड़ रहा है. साथ ही, डीएनडी फ्लाईवे पर भी बारिश और कांवड़ के कारण सुबह जाम की स्थिति बनी हुई है.

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एडवाइजरी के मुताबिक, आश्रम चौक, मथुरा रोड और बदरपुर मार्ग पर कांवड़ यात्रा से जुड़े प्रतिबंध लागू रहने से सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली और फरीदाबाद के बीच चलने वाले वाहन प्रभावित होंगे. फरीदाबाद-दिल्ली रूटों पर बदरपुर बॉर्डर और उससे सटे एंट्री पॉइंट्स पर शिवरात्रि के चलते दिनभर दबाव रहेगा. नोएडा-ग्रेटर नोएडा और दिल्ली सीमा को जोड़ने वाली अन्य सड़कों पर भी डायवर्जन के कारण लंबा जाम लग सकता है.

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