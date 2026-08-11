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'झारखंड क्यों नहीं गईं?' जब संसद परिसर में बीजेपी सांसद ने प्रियंका गांधी को घेरा - VIDEO

आज संसद परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से प्रदर्शन हुआ. सुबह एनडीए सांसदों ने मार्च कर राहुल गांधी पर निशाना साधा जबकि विपक्षी सांसदों ने पोस्टर, दान पेटी और गन्ने के पेड़ लेकर विरोध जताया. इसी बीच बीजेपी सांसद मुकेश दलाल ने प्रियंका गांधी से पूछा कि वे झारखंड प्रदर्शन में क्यों नहीं गईं.

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छात्रों पर कार्रवाई को लेकर BJP सांसदों ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को घेरने की कोशिश की है (Photo: PTI)
छात्रों पर कार्रवाई को लेकर BJP सांसदों ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को घेरने की कोशिश की है (Photo: PTI)

संसद परिसर में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से प्रदर्शन देखने को मिला. सुबह एनडीए सांसदों ने मार्च करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा तो वहीं विपक्षी सांसद भी पोस्टर लेकर परिसर में उतर आए. इसी दौरान बीजेपी सांसद मुकेश दलाल ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी से सवाल किया कि वे झारखंड के छात्रों के प्रदर्शन में क्यों नहीं गईं.

सुबह सबसे पहले संसद परिसर में एनडीए सांसदों की हलचल शुरू हुई. सत्र शुरू होने से ठीक पहले एनडीए सांसदों ने परिसर में मार्च निकाला. इस मार्च के दौरान सांसदों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला. एनडीए सांसदों का कहना था कि विपक्ष जरूरी मुद्दों पर बहस करने की बजाय सिर्फ हंगामा कर रहा है.

इसके कुछ देर बाद विपक्षी सांसद भी परिसर में प्रदर्शन करने पहुंचे. विपक्षी सांसदों के हाथों में पोस्टर थे जिन पर लिखा था कि मोदी शाह देश से माफी मांगें. एक पोस्टर पर लिखा था कि छात्रों की पिटाई हुई और युवाओं की आवाज दबाई गई इसलिए संसद को जवाब देना चाहिए. एक और पोस्टर पर झारखंड में छात्रों पर हुई सख्ती को लेकर राहुल गांधी से जवाब मांगा गया था. 

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इसी बीच समाजवादी पार्टी के सांसद अक्षय यादव और कुछ अन्य सांसद दान पेटियां और गन्ने के पेड़ लेकर परिसर पहुंचे. इस तरह विपक्ष तीन अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करता दिखा. हालात न बिगड़ें इसके लिए सुरक्षाकर्मियों ने ह्यूमन चेन बनाकर पूरी स्थिति को संभाला.

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इसी दौरान संसद परिसर में एक और घटनाक्रम सामने आया. बीजेपी सांसद मुकेश दलाल ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी से सीधा सवाल किया. मुकेश दलाल ने पूछा कि प्रियंका गांधी झारखंड के छात्रों के प्रदर्शन में क्यों नहीं गईं. यह सवाल ऐसे समय पर उठा जब झारखंड के छात्रों और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों का मुद्दा पहले से ही सुर्खियों में बना हुआ है. 

मुकेश दलाल के इस सवाल के पहले ही मीडिया से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने भी अपनी बात रखी थी. प्रियंका गांधी ने कहा था कि कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी झारखंड के छात्रों से मुलाकात कर चुके हैं इसलिए पार्टी इस मुद्दे से जुड़ी रही है. 

प्रियंका गांधी ने सत्तापक्ष के सांसदों के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि उन्होंने पहली बार देखा है कि सत्तारूढ़ दल के सांसद खुद प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रियंका गांधी ने कहा, 'कम से कम हमने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर तो किया है. अब अमित शाह को आकर बयान देना चाहिए.'

दिन में आगे बढ़ते हुए संसद के अंदर भी हंगामा देखने को मिला. पिछले कई दिनों से विपक्ष के लगातार विरोध के कारण सदन में प्रश्नकाल पूरा नहीं हो पा रहा है और सदन को बार बार स्थगित करना पड़ रहा है. लोकसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई है.

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इन सबसे पहले सुबह के समय ही एनडीए सांसदों की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक भी हुई थी. इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ बाकी एनडीए सांसद भी मौजूद रहे. 

यह भी पढ़ें:  छात्रों के मुद्दे पर संसद में संग्राम... लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित

बैठक में सत्र के आखिरी दिनों को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई. साथ ही सदन को सुचारू रूप से चलाने और विपक्ष के विरोध का सामना करने के तरीकों पर भी बात हुई. सांसदों से यह भी कहा गया कि वे एकजुट रहें और जरूरी बिलों को पास कराने में सरकार का पूरा साथ दें.

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