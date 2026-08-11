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सड़कों पर कांवड़ियों का सैलाब, घर से निकलने से पहले देखें एडवाइजरी, इन रुट्स पर भारी जाम की आशंका

सावन की शिवरात्रि को देखते हुए दिल्ली पुलिस नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद जाने वाले कई रूट डायवर्ट कर दिया है. पुलिस ने यात्रियों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें वैकल्पिक मार्गों और मेट्रो सेवा का उपयोग करने की सलाह दी गई है.

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पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी. (Photo: PTH)
पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी. (Photo: PTH)

सावन शिवरात्रि के पावन अवसर पर मंगलवार को कांवड़ यात्रा अपने चरम पर पहुंचने के कारण दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद के कई हिस्सों में ट्रैफिक की रफ्तार धीमी रहने की संभावनाएं हैं.

कांवड़ियों के भारी आवागमन को देखते हुए दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद पुलिस ने यात्रियों के लिए व्यापक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. दिल्ली से नोएडा, नोएडा से गाजियाबाद, गाजियाबाद से दिल्ली और दिल्ली से फरीदाबाद जाने वाले प्रमुख मार्ग इस दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित रहेंगे.इन रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने और मेट्रो सेवा का इस्तेमाल करने की सलाह दी है.

इन रुट पर रहेगा सबसे ज्यादा दबाव

ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार, 11 अगस्त को कई मुख्य रास्तों पर भारी दबाव रहेगा. कालिंदी कुंज और नोएडा-दिल्ली बॉर्डर मार्ग पर कांवड़ियों की आवाजाही के कारण भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन सकती है. सरिता विहार, जसोला और नोएडा के सीमावर्ती सेक्टरों के बीच यात्रा करने वालों को देरी का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा डीएनडी फ्लाईवे पर भी सुबह और शाम के पीक आवर्स के दौरान वाहनों की रफ्तार धीमी रहेगी.

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आश्रम-मथुरा रोड कॉरिडोर पर जाम की आशंका

एडवाइजरी के मुताबिक, आश्रम चौक, मथुरा रोड और बदरपुर मार्ग पर कांवड़ यात्रा से जुड़े प्रतिबंध लागू रहने से सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली और फरीदाबाद के बीच चलने वाले वाहन प्रभावित होंगे. फरीदाबाद-दिल्ली रूटों पर बदरपुर बॉर्डर और उससे सटे एंट्री पॉइंट्स पर शिवरात्रि के चलते दिनभर दबाव रहेगा. नोएडा-ग्रेटर नोएडा और दिल्ली सीमा को जोड़ने वाली अन्य सड़कों पर भी डायवर्जन के कारण लंबा जाम लग सकता है.

घर से निकलने से पहले देखें एडवाइजरी

ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि ऑफिस, एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जाने के लिए वक्त से पहले निकलें. दिल्ली और नोएडा के बीच यात्रा के लिए निजी वाहनों के बजाय मेट्रो का इस्तेमाल करें. घर से निकलने से पहले ट्रैफिक पुलिस के लाइव अपडेट जरूर जांच लें. कांवड़ शिविरों और प्रमुख शिव मंदिरों के पास रुक-रुक कर डायवर्जन लागू रहेगा, इसलिए अपनी यात्रा के लिए थोड़ी अतिरिक्त वक्त लेकर जरूर चलें.

आपको बता दें कि सावन शिवरात्रि के अवसर पर आज बड़ी संख्या में कांवड़िये जलाभिषेक के लिए दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न शिव मंदिरों की ओर रुख कर रहे हैं. कांवड़ यात्रा का आवागमन रातभर और तड़के तक जारी रहने के कारण केवल ऑफिस आवर्स ही नहीं, बल्कि लंबे वक्त तक सड़कों पर भीड़ बनी रह सकती है. प्रशासन ने लोगों से आधिकारिक निर्देशों का पालन करने और सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का अपील की है.

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