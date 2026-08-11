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एक आरोप के बाद 25 साल का करियर खत्म! अब कैब चला रहा शख्स, कहानी वायरल

जिंदगी कब अर्श से फर्श पर ले आए, कोई नहीं जानता. सोशल मीडिया पर अक्सर कैब ड्राइवरों की कहानियां वायरल होती रहती हैं. कुछ कहानियां प्रेरित करती हैं, तो कुछ जिंदगी की अनिश्चितताओं का एहसास कराती हैं. ऐसी ही एक कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसने हजारों लोगों को करियर, नौकरी और आर्थिक सुरक्षा के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है.

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.यह कहानी मुंबई की प्रोफेशनल अंजलि सिंह ने लिंक्डइन पर शेयर की है (Representational image from Pexels)
.यह कहानी मुंबई की प्रोफेशनल अंजलि सिंह ने लिंक्डइन पर शेयर की है (Representational image from Pexels)

कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी करने वाले कई लोगों के मन में हमेशा यह डर रहता है कि पता नहीं कब परिस्थितियां बदल जाएं. इसी बीच लिंक्डइन पर शेयर की गई एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें एक कैब ड्राइवर ने अपनी जिंदगी का ऐसा किस्सा सुनाया, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया.

रांची से बेंगलुरु के सफर में हुई मुलाकात

यह कहानी मुंबई की प्रोफेशनल अंजलि सिंह ने लिंक्डइन पर शेयर की है. उनके मुताबिक, वह रांची से बेंगलुरु की फ्लाइट पकड़ने जा रही थीं. एयरपोर्ट तक छोड़ने आए कैब ड्राइवर से उनकी बातचीत शुरू हुई. इसी दौरान ड्राइवर ने अपनी जिंदगी का ऐसा अनुभव साझा किया, जो अंजलि के जेहन में बस गया.

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25 साल का करियर, फिर सब बदल गया

अंजलि के मुताबिक, उस व्यक्ति ने बताया कि उसने 25 साल तक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया. फिर अचानक उसकी जिंदगी बदल गई.उसका दावा है कि ऑफिस की राजनीति और एक सहकर्मी द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद उसका करियर बुरी तरह प्रभावित हुआ. उसने बताया कि वह पिछले दो साल से अदालत में न्याय की लड़ाई लड़ रहा है.हालांकि, मामला अभी अदालत में विचाराधीन है. इसलिए उसके दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और अंतिम फैसला आना बाकी है.

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देखें पोस्ट

अब कैब चलाकर कर रहे हैं गुजारा

कॉर्पोरेट नौकरी छूटने के बाद उसने परिवार का खर्च चलाने के लिए कैब चलाना शुरू कर दिया. उसके मुताबिक, अब उसकी कमाई पहले की तुलना में करीब एक-चौथाई रह गई है. इस बदलाव ने उसकी आर्थिक स्थिति पर गहरा असर डाला है.

यह भी पढ़ें: चलती कार पर पहाड़ से गिरी चट्टान, बाइक सवार महज कुछ इंच से बचा, Video वायरल

'नौकरी आपकी पहचान नहीं है'

इस मुलाकात के बाद अंजलि सिंह ने लिखा कि सालों की मेहनत से बनाया गया करियर कभी-कभी कुछ ही दिनों में बदल सकता है. हम वर्षों तक नई स्किल सीखते हैं, प्रमोशन के लिए मेहनत करते हैं और खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं. लेकिन कई बार हमारे नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियां पूरी जिंदगी बदल देती हैं.

उन्होंने यह भी लिखा कि अदालत का अंतिम फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन अचानक करियर छिन जाने की भावनात्मक और आर्थिक कीमत बहुत बड़ी होती है.अंजलि ने अपनी पोस्ट में लिखा कि आपकी नौकरी ही आपकी पहचान नहीं है. उन्होंने लोगों से समय रहते बचत करने, लगातार नई स्किल सीखने और ऑफिस के बाहर भी मजबूत प्रोफेशनल नेटवर्क बनाने की सलाह दी.

उन्होंने यह भी कहा कि कार्यस्थल पर हमेशा लोगों के साथ सम्मान और निष्पक्षता से पेश आना चाहिए. क्योंकि कई बार हमारा व्यवहार किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी पर गहरा असर छोड़ सकता है.

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लोगों ने क्या कहा?

पोस्ट वायरल होने के बाद हजारों लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने कहा कि यह कहानी बताती है कि नौकरी हमेशा स्थायी नहीं होती और हर व्यक्ति को आर्थिक रूप से तैयार रहना चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि मामला अभी अदालत में है, इसलिए अंतिम सच्चाई कोर्ट के फैसले के बाद ही सामने आएगी.
 

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