कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन कराना चाहते हैं और उनका असली मकसद संविधान को बदलना है. परिसीमन यानी लोकसभा सीटों और चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं नए सिरे से तय करने की प्रक्रिया. कांग्रेस ने यह बात सोनिया गांधी के 10 जनपथ वाले घर पर हुई अपनी संसदीय रणनीति समूह की बैठक के बाद कही.



बैठक परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी. कांग्रेस की मांग है कि लोकसभा की मौजूदा सीटें नहीं बढ़ाई जाएं, इसी संख्या पर महिला आरक्षण लागू हो और राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा बंटवारा अगले 25 साल तक वैसा ही रहे. उधर केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को यह विधेयक मंजूर कर दिया है और सरकार इसे अगले हफ्ते शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में ला सकती है.

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बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मौजूद रहे. इनके अलावा एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश और के सी वेणुगोपाल भी शामिल हुए. लोकसभा में पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई और मुख्य सचेतक के सुरेश समेत कई और नेता भी बैठक में थे.

𝗡𝗼𝘁 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻'𝘀 𝗥𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻. 𝗜𝘁'𝘀 𝗔 𝗣𝗼𝘄𝗲𝗿 𝗚𝗿𝗮𝗯. https://t.co/ySM1e2UMf9 — Congress (@INCIndia) November 27, 2026

बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए गौरव गोगोई ने बताया कि पार्टी के वरिष्ठ सांसदों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि दूसरे विपक्षी दलों के साथ शनिवार को एक संयुक्त बैठक भी बुलाई गई है. गोगोई के मुताबिक कांग्रेस बार बार अपनी तीन मांगें उठा चुकी है. पहली, लोकसभा की मौजूदा संख्या बनी रहे. दूसरी, महिला आरक्षण इसी संख्या पर लागू हो. तीसरी, राज्यवार सीटों का मौजूदा बंटवारा अगले 25 साल तक कायम रहे.

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गोगोई ने कहा कि महिला कोटे की आड़ में मोदी और शाह परिसीमन कराना चाहते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले एसआईआर के जरिए यह तय किया जाता था कि कौन वोट देगा और कौन नहीं, और अब परिसीमन के जरिए यह तय होगा कि आप कहां वोट दे सकते हैं और कहां नहीं.

CPP चेयरपर्सन श्रीमती @SoniaGandhi जी, कांग्रेस अध्यक्ष श्री @kharge, नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi और कांग्रेस दल के वरिष्ठ सांसदों के साथ आगामी संसद सत्र को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। कल इसी मुद्दे पर श्री @kharge के नेतृत्व में दूसरे राजनीतिक दलों के साथ हमारी एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार फिर से संसद में परिसीमन बिल लाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस दल की स्पष्ट मांग है 👇 1. लोकसभा की वर्तमान संख्या को बरकरार रखा जाए 2. लोकसभा की वर्तमान संख्या पर महिला आरक्षण दिया जाए 3. अगले 25 साल तक लोकसभा में राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा बंटवारा बरकरार रखा जाए ⦿ पहले SIR के द्वारा मोदी-शाह चुनते थे कि कौन वोट देगा और कौन नहीं, लेकिन अब परिसीमन से यह तय करेंगे कि कौन कहां वोट देगा और कहां नहीं? ⦿ मोदी-शाह ने चुनाव आयोग को अपनी कठपुतली बना रखा है, ऐसे में ये परिसीमन से लोगों का क्या भला करेंगे? ⦿ वो दल जो एक ही दिन में 140 से ज्यादा सांसदों का निलंबन करवा देता है और फिर कानून लाकर मुख्य चुनाव आयुक्त को लीगल इम्युनिटी देता है- क्या वो सदन को अच्छे से चलाने की मंशा रखता है? ⦿ BJP की मंशा संविधान बदलने की है, क्योंकि पहले वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके थे, इसलिए अब परिसीमन के जरिए संख्या बल बढ़ाकर संविधान बदलना चाहते हैं- यही इनका अंतिम लक्ष्य है लेकिन कांग्रेस पार्टी, अन्य दलों के साथ मिलकर इसके खिलाफ पूरी मजबूती से लड़ेगी। : लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता @GauravGogoiAsm जी 📍 दिल्ली — Congress (@INCIndia) November 27, 2026

चुनाव आयोग को लेकर भी उन्होंने भाजपा को घेरा. गोगोई ने कहा कि भाजपा ने आयोग को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया है, तो क्या ऐसे में परिसीमन से न्याय की उम्मीद की जा सकती है. उन्होंने पूछा कि जो पार्टी मतदाता सूचियों में हेरफेर करती है, क्या वह लोगों की भलाई के बारे में सोच सकती है. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जिन्होंने चुनाव आयुक्तों को छूट देने वाला विधेयक पास कराने के लिए 140 से ज्यादा सदस्यों को निलंबित करा दिया, क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है.

गोगोई का आरोप है कि भाजपा की मंशा संविधान बदलने की है. उन्होंने कहा कि भाजपा को संविधान बदलने के लिए 400 सीटें चाहिए थीं और अब परिसीमन के जरिए सीटों की संख्या बढ़ाकर वह फिर वही कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस दूसरे दलों के साथ मिलकर इसका विरोध करेगी. पार्टी अभी दूसरे दलों से बातचीत कर रही है और आगे भी करती रहेगी.

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कांग्रेस की मांग 👇 1. लोकसभा की वर्तमान संख्या को बरकरार रखा जाए 2. लोकसभा की वर्तमान संख्या पर महिला आरक्षण दिया जाए 3. अगले 25 साल तक लोकसभा में राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा बंटवारा बरकरार रखा जाए https://t.co/k8QEeNP6Ld — Congress (@INCIndia) November 27, 2026

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिला आरक्षण कानून को जल्द लागू करने के लिए परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को हरी झंडी दी गई. सरकार ने चार दिन का विशेष सत्र बुलाया है. लोकसभा में यह सत्र 30 नवंबर और 1 दिसंबर को चलेगा, जबकि राज्यसभा में 2 और 3 दिसंबर को बैठक होगी.

संसद की कार्यवाही 3 दिसंबर को खत्म हो जाएगी, हालांकि यह सरकारी कामकाज की जरूरतों पर निर्भर करेगा. यह विशेष बैठक मानसून सत्र का ही विस्तार होगी. संसद को 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था, लेकिन सत्रावसान नहीं हुआ था. सत्रावसान का मतलब सत्र का औपचारिक रूप से खत्म होना होता है.

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