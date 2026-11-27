कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन कराना चाहते हैं और उनका असली मकसद संविधान को बदलना है. परिसीमन यानी लोकसभा सीटों और चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं नए सिरे से तय करने की प्रक्रिया. कांग्रेस ने यह बात सोनिया गांधी के 10 जनपथ वाले घर पर हुई अपनी संसदीय रणनीति समूह की बैठक के बाद कही.
बैठक परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी. कांग्रेस की मांग है कि लोकसभा की मौजूदा सीटें नहीं बढ़ाई जाएं, इसी संख्या पर महिला आरक्षण लागू हो और राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा बंटवारा अगले 25 साल तक वैसा ही रहे. उधर केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को यह विधेयक मंजूर कर दिया है और सरकार इसे अगले हफ्ते शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में ला सकती है.
बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मौजूद रहे. इनके अलावा एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश और के सी वेणुगोपाल भी शामिल हुए. लोकसभा में पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई और मुख्य सचेतक के सुरेश समेत कई और नेता भी बैठक में थे.
बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए गौरव गोगोई ने बताया कि पार्टी के वरिष्ठ सांसदों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि दूसरे विपक्षी दलों के साथ शनिवार को एक संयुक्त बैठक भी बुलाई गई है. गोगोई के मुताबिक कांग्रेस बार बार अपनी तीन मांगें उठा चुकी है. पहली, लोकसभा की मौजूदा संख्या बनी रहे. दूसरी, महिला आरक्षण इसी संख्या पर लागू हो. तीसरी, राज्यवार सीटों का मौजूदा बंटवारा अगले 25 साल तक कायम रहे.
गोगोई ने कहा कि महिला कोटे की आड़ में मोदी और शाह परिसीमन कराना चाहते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले एसआईआर के जरिए यह तय किया जाता था कि कौन वोट देगा और कौन नहीं, और अब परिसीमन के जरिए यह तय होगा कि आप कहां वोट दे सकते हैं और कहां नहीं.
चुनाव आयोग को लेकर भी उन्होंने भाजपा को घेरा. गोगोई ने कहा कि भाजपा ने आयोग को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया है, तो क्या ऐसे में परिसीमन से न्याय की उम्मीद की जा सकती है. उन्होंने पूछा कि जो पार्टी मतदाता सूचियों में हेरफेर करती है, क्या वह लोगों की भलाई के बारे में सोच सकती है. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जिन्होंने चुनाव आयुक्तों को छूट देने वाला विधेयक पास कराने के लिए 140 से ज्यादा सदस्यों को निलंबित करा दिया, क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है.
गोगोई का आरोप है कि भाजपा की मंशा संविधान बदलने की है. उन्होंने कहा कि भाजपा को संविधान बदलने के लिए 400 सीटें चाहिए थीं और अब परिसीमन के जरिए सीटों की संख्या बढ़ाकर वह फिर वही कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस दूसरे दलों के साथ मिलकर इसका विरोध करेगी. पार्टी अभी दूसरे दलों से बातचीत कर रही है और आगे भी करती रहेगी.
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिला आरक्षण कानून को जल्द लागू करने के लिए परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को हरी झंडी दी गई. सरकार ने चार दिन का विशेष सत्र बुलाया है. लोकसभा में यह सत्र 30 नवंबर और 1 दिसंबर को चलेगा, जबकि राज्यसभा में 2 और 3 दिसंबर को बैठक होगी.
संसद की कार्यवाही 3 दिसंबर को खत्म हो जाएगी, हालांकि यह सरकारी कामकाज की जरूरतों पर निर्भर करेगा. यह विशेष बैठक मानसून सत्र का ही विस्तार होगी. संसद को 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था, लेकिन सत्रावसान नहीं हुआ था. सत्रावसान का मतलब सत्र का औपचारिक रूप से खत्म होना होता है.