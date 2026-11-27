उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सोशल मीडिया पर शुरू हुई दोस्ती और रिश्ते को लेकर एक अनोखा मामला सामने आया है. अमरोहा की रहने वाली 23 वर्षीय रोशनी राघव ने अपने वैवाहिक जीवन से अलग होकर मुरादाबाद के 37 वर्षीय अमित कुमार के साथ रहने का फैसला किया है. दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी. बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा और दोनों ने एक-दूसरे के साथ रहने पर सहमति जताई. अब इस रिश्ते की चर्चा इसलिए हो रही है, क्योंकि साथ रहने से पहले दोनों ने 100 रुपये के स्टांप पेपर पर बाकायदा 9 शर्तों वाला इकरारनामा तैयार कराया है.

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पूर्व पति पर लगाए गंभीर आरोप

जानकारी के मुताबिक, रोशनी राघव की पहले शादी हो चुकी है. रोशनी ने अपने पूर्व पति राजीव कुमार पर शराब पीने और दूसरी महिलाओं से संबंध रखने जैसे आरोप लगाए हैं. रोशनी का दावा है कि वैवाहिक जीवन में विवाद के चलते उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया था. इसके बाद उनकी मुलाकात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर मुरादाबाद निवासी अमित कुमार से हुई. दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और धीरे-धीरे नजदीकियां बढ़ने लगीं. इसके बाद रोशनी ने अमित के साथ रहने का फैसला किया.

100 रुपये के स्टांप पेपर पर तैयार कराया इकरारनामा

इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा दोनों के बीच हुए इकरारनामे की हो रही है. बताया जा रहा है कि अमित और रोशनी ने 100 रुपये के स्टांप पेपर पर नोटरीकृत इकरारनामा तैयार कराया है. इसमें दोनों ने अपनी मर्जी से साथ रहने और एक-दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां निभाने की बात कही है. दस्तावेज में कुल 9 शर्तें दर्ज हैं, जिनमें आर्थिक जिम्मेदारी से लेकर भविष्य में होने वाली संतान और बच्चों की परवरिश तक का जिक्र किया गया है.

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इकरारनामे की 9 शर्तों में क्या-क्या लिखा है?

दोनों के बीच हुए समझौते में भविष्य को ध्यान में रखते हुए कई अहम शर्तें रखी गई हैं.

1. अपनी मर्जी से साथ रहना: दोनों पक्षों ने बिना किसी दबाव के अपनी इच्छा से लिव-इन रिलेशनशिप में रहने की सहमति दी है.

2. भविष्य में संतान होने पर जिम्मेदारी: दोनों के संबंध से भविष्य में संतान होने की स्थिति में उसकी जिम्मेदारी और पहचान को लेकर सहमति दर्ज की गई है.

3. बच्चे के भरण-पोषण की जिम्मेदारी: भविष्य में होने वाली संतान की पढ़ाई, इलाज, पालन-पोषण और शादी-विवाह तक का खर्च उठाने की जिम्मेदारी अमित की होगी। इकरारनामे में संपत्ति में अधिकार का भी उल्लेख किया गया है.

4. दस्तावेजों में पिता का नाम: भविष्य में संतान होने पर आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे दस्तावेजों में पिता के रूप में अमित का नाम दर्ज कराने की बात कही गई है.

5. रोशनी की जिम्मेदारी: रोशनी से भी रिश्ते में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने और आपसी तालमेल बनाए रखने की शर्त रखी गई है.

6. अमित की जिम्मेदारी: अमित रोशनी के खर्च, जरूरतों और सुख-सुविधाओं का ध्यान रखेंगे. साथ ही उसे किसी तरह का मानसिक या शारीरिक कष्ट नहीं देने की बात भी लिखी गई है.

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7. पहली पत्नी के बच्चों की देखभाल: इकरारनामे की एक अहम शर्त यह है कि अमित की पहली शादी से हुए दो बच्चों की देखभाल और पढ़ाई-लिखाई की जिम्मेदारी भी रोशनी निभाएगी. बच्चों के साथ अपने बच्चों जैसा व्यवहार करने की बात कही गई है.

8. आपसी सहमति और जिम्मेदारियां: दोनों ने एक-दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने और शिकायत का मौका नहीं देने की बात स्वीकार की है.

9. तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप: इकरारनामे में दोनों के आपसी समझौते में किसी बाहरी व्यक्ति की दखलअंदाजी को लेकर भी शर्त दर्ज की गई है.

अमित की पहली पत्नी और दो बच्चों का भी मामला

इस पूरे मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू अमित कुमार का पहले से शादीशुदा होना है. अमित की पहली शादी से दो बच्चे हैं. सामने आई जानकारी के मुताबिक, उनकी पहली पत्नी ने रोशनी को अपने साथ रखने पर सहमति नहीं जताई है. ऐसे में दोनों महिलाओं के अलग-अलग रहने की व्यवस्था की बात भी सामने आई है. हालांकि, रोशनी ने इकरारनामे में अमित के दोनों बच्चों की देखभाल और उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी स्वीकार की है.

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