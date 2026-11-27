शादी की बुकिंग, घर की बुकिंग या घूमने जाने के लिए टिकट बुक करना तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या कभी अपने अंतिम संस्कार की बुकिंग के बारे में सोचा है? सुनने में यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अब ऐसे स्टार्टअप बाजार में आ गए हैं, जो अब ये सुविधा दे रहे हैं. इन कंपनियों के जरिए कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में ही अपने अंतिम संस्कार की तैयारी कर सकता है.

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इस स्टार्टअप में अभी मोक्ष वॉयज (Moksh Voyage) की चर्चा है. इसके अलावा भी कई स्टार्टअप हैं, जो अंतिम संस्कार से जुड़ी सर्विस देते हैं. इन कंपनियों में अंत्येष्टि फ्यूनरल सर्विसेज, स्वर्गद्वार, मोक्षशील, सुखांत फ्यूनरल सर्विसेज, फाइनल वॉयज जैसी कंपनियां शामिल हैं.

ये कंपनियां लोगों को अंतिम संस्कार से जुड़ी अलग-अलग व्यवस्थाएं उपलब्ध कराते हैं. इसमें शव को श्मशान घाट तक ले जाने के लिए गाड़ी, अंतिम संस्कार के लिए जरूरी सामान, पंडित और पूजा-पाठ जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं. मोक्ष वॉयज कंपनी का कहना है कि इसका मकसद मुश्किल समय में परिवार के लोगों की मदद करना है, ताकि उन्हें अंतिम संस्कार की व्यवस्था के लिए इधर-उधर भागना न पड़े.

क्या-क्या सुविधाएं देते हैं ये स्टार्टअप?

किसी परिवार में जब किसी की मौत होती है, तो उस समय घर के लोग दुख में होते हैं. ऐसे में अंतिम संस्कार की तैयारी करना भी उनके लिए मुश्किल हो सकता है. कहां से गाड़ी आएगी, लकड़ी और फूल कहां से मिलेंगे, पंडित की व्यवस्था कैसे होगी और बाकी रस्में कैसे पूरी होंगी, इन सबकी चिंता भी परिवार को करनी पड़ती है. मोक्ष वॉयज इन सभी कामों में मदद करने का दावा करता है.

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इसकी सेवाओं में शव को श्मशान घाट तक पहुंचाने के लिए वाहन, शव को कंधा देने के लिए चार लोगों की व्यवस्था, अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी, फूल और पूजा का सामान शामिल है. इसके अलावा पंडित की व्यवस्था, अंतिम संस्कार की पूजा, अस्थियों को इकट्ठा करना और उनका विसर्जन कराने में भी मदद दी जाती है. कंपनी श्राद्ध और पिंडदान जैसी रस्मों के लिए भी व्यवस्था करती है. अन्य कंपनियां भी इसी तरह की सर्विस दे रही हैं.

6 हजार रुपये से शुरू होती है बुकिंग

अंतिम संस्कार से जुड़ी सेवाओं के पैकेज करीब 6,000 रुपये से शुरू होते हैं और चुनी गई सुविधाओं के हिसाब से इनकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपये तक जा सकती है. यानी परिवार अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से सेवाएं चुन सकता है. किसी को सिर्फ अंतिम संस्कार के दिन की व्यवस्था चाहिए तो उसके लिए अलग विकल्प हैं, जबकि कुछ पैकेज में अस्थि विसर्जन और उसके बाद होने वाली रस्मों में भी मदद मिलती है. जैसे-जैसे बड़े पैकेज लेते हैं तो उसमें सर्विस जुड़ जाती हैं.

बेसिक अंतिम संस्कार पैकेज- 26,000 रुपये (शव वाहन, अंतिम संस्कार सामग्री, पंडित और जरूरी व्यवस्था)

स्टैंडर्ड अंतिम संस्कार पैकेज- 54,000 रुपये (बेसिक सुविधाएं, फ्रीजर बॉक्स, लंबी दूरी तक शव परिवहन और अस्थि संचयन)

प्रीमियम अंतिम संस्कार पैकेज- 89,000 रुपये (अंतिम संस्कार, फूलों से सजा वाहन, पंडित, पूजा सामग्री और अतिरिक्त धार्मिक व्यवस्थाएं)

अस्थि विसर्जन पैकेज- 20,000–25,000 रुपये (अस्थि परिवहन, तीर्थस्थल पर विसर्जन और धार्मिक रस्में)

पिंडदान पैकेज- 15,000–30,000 रुपये (पंडित, पूजा सामग्री और पिंडदान की धार्मिक प्रक्रिया)

तेरहवीं एवं श्राद्ध पैकेज- अलग से कीमत (पंडित, पूजा, ब्राह्मण भोज और अन्य धार्मिक रस्में)

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(ये पैकेज अलग-अलग कंपनियों के पैकेज का औसत निकाला गया है और हर कंपनी का ये अलग हो सकता है.)

जीते जी अपने अंतिम संस्कार की तैयारी कैसे होगी?

इस स्टार्टअप की सबसे अलग सुविधा है अंतिम संस्कार की पहले से बुकिंग करना. इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में ही यह तय कर सकता है कि उसके अंतिम संस्कार में कौन-कौन सी व्यवस्थाएं की जाएं. कंपनी के अनुसार, व्यक्ति अपनी पसंद और जरूरत के बारे में पहले ही जानकारी दे सकता है. इससे उसके परिवार को बाद में जरूरी व्यवस्थाएं करने के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा. कंपनी का दावा है कि पहले से योजना बनाने से खर्च और जरूरी इंतजामों को लेकर भी स्पष्टता रहती है.

अनोखे आइडिया पर लोगों की अलग-अलग राय

अपने अंतिम संस्कार की बुकिंग का विचार सुनकर कई लोग हैरान हैं. कुछ लोगों का मानना है कि यह सुविधा परिवार के लिए मददगार हो सकती है, क्योंकि किसी की मौत के बाद घरवालों को दुख के साथ-साथ कई जरूरी फैसले भी लेने पड़ते हैं. वहीं, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या अंतिम संस्कार जैसी धार्मिक और भावनात्मक परंपरा को पैकेज और बिजनेस के रूप में देखना सही है. फिलहाल इस स्टार्टअप का आइडिया इसलिए चर्चा में है, क्योंकि आमतौर पर लोग अपने अंतिम संस्कार के बारे में बात करने से बचते हैं. लेकिन यह कंपनी इसी विषय को एक ऐसी सेवा के रूप में पेश कर रही है, जिसका मकसद परिवार की मुश्किल घड़ी में मदद करना है.

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