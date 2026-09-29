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CWC में नीतीश पर मतभेद! सोनिया बोलीं- अच्छा हुआ NDA में चले गए, दिग्विजय ने कहा- साथ रहते तो...

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और SIR समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई. बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार के INDIA गठबंधन से अलग होने पर भी चर्चा हुई.

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CWC में सर्वसम्मति से पास हुआ प्रस्ताव (Photo: PTI)
CWC में सर्वसम्मति से पास हुआ प्रस्ताव (Photo: PTI)

कांग्रेस कार्यसमिति(CWC) की मंगलवार को बैठक हुई. इस बैठक में चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और SIR समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई. इसी दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार का नाम भी चर्चा में आया.

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जेडीयू नेता नीतीश कुमार जिक्र करते हुए कहा कि नीतीश कुमार अगर INDIA गठबंधन में होते तो हालात कुछ और होते. सूत्रों के मुताबिक, इसपर सोनिया गांधी ने कहा कि अच्छा हुआ नीतीश कुमार समय रहते चले गए. 

सूत्रों के मुताबिक, बैठक के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा, 'हमें नीतीश कुमार को INDIA गठबंधन से अलग नहीं होने देना चाहिए था. अगर वे साथ रहते तो राजनीतिक हालात कुछ और होते.' 

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'अच्छा हुआ चले गए'

वहीं, सूत्रों के हवाले से सोनिया गांधी का बयान भी सामने आया. सूत्रों के मुताबिक, सोनिया गांधी ने कहा, 'शुक्र है नीतीश कुमार समय रहते चले गए. उन्हें तो वहां जाना ही था. वे INDIA गठबंधन से बाहर निकलने के नए तरीके ढूंढ रहे थे. उन्हें BJP कंट्रोल कर रही थी.'

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बता दें, नीतीश कुमार पहले INDIA गठबंधन का हिस्सा थे लेकिन बाद में उनकी राहें अलग हो गई थी. INDIA गठबंधन से अलग होकर वे NDA में वापस चले गए थे. 2024 का लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव भी उन्होंने NDA गठबंधन के रूप में ही लड़ा था. 

वहीं, इस बैठक के दौरान कांग्रेस ने 'वोट चोरी' के मुद्दे को सड़क से संसद तक उठाने का संकल्प लिया. पार्टी ने संकल्प लिया कि इस मुद्दे पर तब तक वे विरोध जारी रखेंगे जब तक चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के रूप में बहाल नहीं की जाती. 

CWC में क्या चर्चा हुई

CWC की बैठक में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत पार्टी के शीर्ष नेता और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और महासचिव शामिल हुए. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में राहुल गांधी ने साफ कहा कि देश में चुनावों के दौरान EVM और वोटर लिस्ट में 'मैच फिक्सिंग' हो रही है. उन्होंने ज़ोर देते हुए कि पार्टी को इसके खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक विरोध करना होगा. 

यह भी पढ़ें: ‘बहुत पीछे तो नहीं...', राहुल ने ली खड़गे की चुटकी, CWC मीटिंग में मजाक, तंज और राजनीति

इंदिरा भवन में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस की वजह से ही अब चुनाव आयोग के बारे में खुलासे सामने आ रहे हैं. 

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कांग्रेस कार्यसमिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पारित किया. इस प्रस्ताव में कहा गया कि हालिया मीडिया रिपोर्ट्स ने चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर राहुल गांधी द्वारा दी गई चेतावनियों को सही पाया गया. साथ ही, इन रिपोर्ट्स ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

वहीं इस बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने SIR अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की भी मांग की. 

CWC ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अब "वन-मैन शो" बनकर रह गया है. CWC में हालिया मीडिया रिपोर्ट्स का भी हवाला दिया गया. CWC ने कहा कि SIR के दौरान मतदाता सूची पर नियंत्रण का केंद्रीकरण होने से चुनाव आयोग की पारदर्शिता निष्पक्षता सवाल के घेरे में है. 

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