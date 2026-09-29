Facial at Home: 2 महीने बाद है शादी? पार्लर के महंगे ब्राइडल पैकेज पर न लुटाएं पैसे, कच्चे दूध में ये चीज मिलाकर घर पर करें फेशियल, मिलेगा हीरे जैसा निखार

शादी का दिन हर लड़की के जीवन का सबसे खास मौका होता है और हर दुल्हन चाहती है कि अपने इस बड़े दिन पर वह सबसे खूबसूरत और निखरी हुई दिखे. लेकिन ब्राइडल ग्लो पाने के लिए सैलून में मिलने वाले महंगे-महंगे प्री-ब्राइडल पैकेजेस और केमिकल पील्स कई बार त्वचा को सूट नहीं करते और आपकी जेब पर भी भारी पड़ते हैं. अगर आपकी शादी में 2 महीने का समय बचा है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है.

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हमारी रसोई में मौजूद कच्चा दूध लैक्टिक एसिड, विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होता है, जो त्वचा की गहराई से सफाई कर टैनिंग हटाता है और कुदरती निखार लाता है. अगर कच्चे दूध में 4 खास प्राकृतिक चीजों (बेसन, शहद, हल्दी और गुलाब जल) को मिलाकर फेशियल किया जाए तो चेहरे पर बिना किसी नुकसान के ऐसा दूधिया ग्लो आता है कि हर कोई देखता रह जाएगा. आइए जानते हैं इसे घर पर करने के 4 आसान स्टेप्स.

कच्चे दूध से ब्राइडल फेशियल के 4 आसान स्टेप्स

कच्चा दूध (3-4 चम्मच)

बेसन (1 बड़ा चम्मच)

शुद्ध शहद (1 छोटा चम्मच)

कस्तूरी हल्दी या चुटकीभर गांठ वाली हल्दी

गुलाब जल (1 छोटा चम्मच)

स्टेप 1: क्लींजिंग- कच्चा दूध और गुलाब जल)

तरीका: 2 चम्मच ठंडे कच्चे दूध में 1 छोटा चम्मच गुलाब जल मिलाएं.

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उपयोग: एक कॉटन बॉल (रुई) को इस मिश्रण में डुबोएं और पूरे चेहरे व गर्दन को अच्छी तरह पोंछें. यह त्वचा के छिद्रों में जमी गंदगी, तेल और पॉल्यूशन को बाहर निकालकर चेहरे को गहराई से साफ करता है.

स्टेप 2: स्क्रबिंग (Scrubbing - कच्चा दूध और बेसन)

तरीका: 1 चम्मच कच्चे दूध में 1/2 चम्मच बेसन (या पिसा हुआ ओट्स) मिलाकर हल्का दरदरा पेस्ट बनाएं.

उपयोग: इसे चेहरे पर लगाकर 2-3 मिनट तक हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करें. यह मृत त्वचा को हटाकर ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स को साफ करता है. इसके बाद सादे पानी से चेहरा धो लें.

स्टेप 3: फेस मसाज - कच्चा दूध और शहद)

तरीका: 1 चम्मच कच्चे दूध में 1/2 चम्मच शुद्ध शहद मिलाएं.

उपयोग: इस मिश्रण को अपनी उंगलियों पर लें और चेहरे की ऊपर की दिशा में 5 मिनट तक मसाज करें. शहद त्वचा को डीप मॉइश्चराइज करता है और कच्चा दूध स्किन टोन को ब्राइट और इवन बनाता है. इसके बाद गीले टॉवल से चेहरा पोंछ लें.

Step 4: ग्लोइंग फेस पैक - कच्चा दूध, बेसन, शहद और हल्दी)

तरीका: एक कटोरी में 1 बड़ा चम्मच बेसन, 1 छोटा चम्मच शहद, 1/4 छोटा चम्मच कस्तूरी हल्दी और आवश्यकतानुसार कच्चा दूध मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट तैयार करें.

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उपयोग: इस पैक को चेहरे और गर्दन पर समान रूप से लगाएं और 15-20 मिनट के लिए सूखने दें. जब यह हल्का सूख जाए, तो ताजे पानी से धो लें. हल्दी के एंटी-बैक्टीरियल गुण और दूध का लैक्टिक एसिड मिलकर चेहरे पर तुरंत दूधिया निखार लाते हैं.

ब्राइडल टिप: शादी तक हर हफ्ते में 1 या 2 बार इस फेशियल को ज़रूर दोहराएं. 2 महीने लगातार इस्तेमाल से आपकी स्किन एकदम फ्लॉलेस, बेदाग और चमकदार हो जाएगी.

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