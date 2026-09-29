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मासूम को दुपट्टे से बांधकर कुएं में कूदी मां... शिवपुरी के करैरा में मां-बेटे का शव मिलने से हड़कंप, पति से विवाद के बाद दिल्ली से आई थी मायके

Shivpuri Karera News: करैरा में पुलिस लाइन के पास कुएं में मिली मां-बेटे की लाश. 7 साल के मासूम को दुपट्टे से बांधकर महिला ने लगाई छलांग. टीआई बोले- जांच जारी. पढ़ें पूरी खबर...

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पुलिस लाइन के पास कुएं से निकलीं दो लाशें.(Photo:ITG)
पुलिस लाइन के पास कुएं से निकलीं दो लाशें.(Photo:ITG)

MP News: शिवपुरी जिले में पुलिस लाइन के नीचे बने 'पीपल वाले कुएं' में एक महिला और उसके बेटे का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही करैरा थाना प्रभारी (टीआई) विनोद छाबई पुलिस टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. पुलिस ने नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की मदद से दोनों शवों को कुएं से बाहर निकाला और पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया.

मृतका की पहचान शिवानी विश्वकर्मा पत्नी भूपेंद्र विश्वकर्मा निवासी करैरा के रूप में हुई है. दिल दहला देने वाली बात यह सामने आई है कि महिला ने अपने 7 साल के मासूम बेटे को अपने दुपट्टे से बांधकर कुएं में छलांग लगाई थी.

पति से विवाद के बाद दिल्ली से आई थी मायके

परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, शिवानी का अपने पति भूपेंद्र से विवाद चल रहा था. इसी अनबन के कारण वह करीब एक से डेढ़ महीने पहले दिल्ली से अपने 7 वर्षीय बेटे को लेकर करैरा स्थित अपने मायके आई हुई थी.

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मंगलवार को महिला और उसका बेटा अचानक घर से लापता हो गए थे. परिजनों ने उस वक्त ज्यादा खोजबीन नहीं की, क्योंकि उन्हें लगा कि शिवानी अपने पति से बात करके वापस दिल्ली लौट गई होगी. लेकिन बुधवार को जब कुएं में दोनों के शव मिलने की खबर फैली, तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई.

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थाना प्रभारी विनोद छाबई का बयान

पूरे मामले पर करैरा टीआई विनोद छाबई ने बताया, ''पुलिस लाइन के नीचे स्थित कुएं में महिला और उसके बच्चे का शव बरामद किया गया है. प्रथम दृष्टया यह मामला पारिवारिक विवाद के चलते आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. मौत के सटीक कारणों और समय का वास्तविक खुलासा पोस्टमार्टम (PM) रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा.''

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