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OYO के कमरे में मिली महिला की लाश, आधार में दुर्गा तो अस्पताल रिकॉर्ड में सिरिशा, मौत की गुत्थी उलझी

हैदराबाद के SR नगर स्थित Gokul Pride के OYO होटल के कमरा नंबर 103 में मंगलवार को एक युवती मृत मिली. वह एक युवक के साथ होटल में आई थी. कमरे की बुकिंग C. Ganesh के नाम से बताई गई है. पुलिस को महिला का आधार कार्ड दुर्गा नाम से मिला, जबकि पुराने अस्पताल रिकॉर्ड में उसका नाम सिरिशा दर्ज था. मौत की वजह की जांच जारी है.

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OYO होटल के कमरे में मिली महिला की लाश. (Photo: Screengrab)
OYO होटल के कमरे में मिली महिला की लाश. (Photo: Screengrab)

हैदराबाद के SR नगर इलाके में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक OYO होटल के कमरे में एक युवती मृत हालत में मिली. बताया जा रहा है कि महिला एक युवक के साथ होटल आई थी. दोनों ने होटल के कमरा नंबर 103 में चेक-इन किया था. कुछ समय बाद महिला कमरे के अंदर मृत मिली. इसके बाद होटल कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस अब महिला की मौत की परिस्थितियों को समझने में जुटी है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक महिला और एक युवक ने होटल में कमरा लिया था. होटल का कमरा नंबर 103 बताया गया है. होटल की बुकिंग सी गणेश के नाम से की गई थी. महिला की मौत की जानकारी सामने आने के बाद होटल स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद जांच शुरू हुई.

जांच के दौरान पुलिस को महिला का आधार कार्ड मिला. इस आधार कार्ड पर उसका नाम दुर्गा दर्ज बताया गया है. लेकिन जांच के दौरान एक ऐसी जानकारी सामने आई, जिसने मामले को और पेचीदा कर दिया. पुलिस के मुताबिक, महिला के किसी पुराने इलाज से जुड़े एक निजी अस्पताल के रिकॉर्ड में उसका नाम सिरिशा दर्ज था. यानी एक रिकॉर्ड में महिला की पहचान दुर्गा के तौर पर सामने आई, जबकि अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड में उसका नाम सिरिशा बताया गया है. महिला की पहचान से जुड़ी इस जानकारी को भी पुलिस अपनी जांच का हिस्सा बना रही है. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों नामों के पीछे क्या वजह है. पुलिस होटल से जुड़े रिकॉर्ड और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच कर रही है, ताकि महिला की पहचान और घटनाक्रम को पूरी तरह समझा जा सके.

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पति पर हमले का आरोप भी जांच के दायरे में

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पुलिस की जांच में महिला से जुड़ी एक और जानकारी सामने आई है. बताया जा रहा है कि महिला ने पहले एक निजी अस्पताल में इलाज कराया था. यह इलाज कथित तौर पर उसके पति द्वारा किए गए हमले के बाद कराया गया था. हालांकि, पुलिस ने अभी यह सार्वजनिक रूप से स्थापित नहीं किया है कि पति से जुड़े कथित हमले का महिला की मौत से कोई सीधा संबंध है. इस पहलू को फिलहाल जांच के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है. पुलिस मौत की सभी संभावित परिस्थितियों की जांच कर रही है. यही वजह है कि महिला की मौत को लेकर अभी किसी एक कारण को जिम्मेदार नहीं माना जा रहा है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि होटल के कमरे में महिला के साथ क्या हुआ और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार महिला अकेले होटल नहीं पहुंची थी. वह एक युवक के साथ होटल आई थी और दोनों ने कमरा नंबर 103 में चेक-इन किया था. होटल रिकॉर्ड में कमरा कथित तौर पर सी गणेष के नाम से बुक था. अब पुलिस होटल में दर्ज जानकारी, रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड और अन्य उपलब्ध सबूतों की जांच कर रही है. जांच का एक अहम हिस्सा यह भी है कि महिला के साथ होटल में कौन आया था और कमरे में दोनों के पहुंचने के बाद घटनाक्रम किस तरह आगे बढ़ा.

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SR नगर पुलिस होटल के CCTV फुटेज भी खंगाल रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि महिला और युवक होटल में कब पहुंचे, कमरे तक कैसे गए और उसके बाद वहां कौन आया या गया. होटल के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड भी जांचे जा रहे हैं. इसके अलावा पुलिस अन्य उपलब्ध सबूतों को भी देख रही है, ताकि महिला की मौत से पहले और उसके बाद की पूरी टाइमलाइन सामने आ सके. फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल महिला की मौत की सही वजह और उससे जुड़े घटनाक्रम को लेकर है. इसके साथ ही महिला की पहचान से जुड़े अलग-अलग नामों की जानकारी भी जांच का हिस्सा बनी हुई है.

मौत की असली वजह का इंतजार

इस मामले में अभी महिला की मौत का सटीक कारण सामने नहीं आया है. पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई. SR नगर पुलिस होटल के रिकॉर्ड, CCTV फुटेज और दूसरे सबूतों की जांच कर रही है. पुलिस महिला की पहचान और उसके पिछले इलाज से जुड़ी जानकारी को भी देख रही है. फिलहाल मामले में आगे की जानकारी और मौत की सही वजह का इंतजार है. पुलिस सभी संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.
 

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