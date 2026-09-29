'HBD Cutie...', आलिया भट्ट ने बेहद रोमांटिक अंदाज में किया रणबीर को विश, तस्वीरें वायरल

रणबीर कपूर ने सोमवार को अपना 44वां जन्मदिन मनाया. इस खास मौके पर उनकी पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर बेहद ही खास अंदाज में रणबीर को विश किया. आलिया ने फैमिली के साथ बिताए कुछ खास पलों की तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें उनकी बेटी राहा के साथ प्यारा फैमिली मोमेंट भी देखने को मिला.

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आलिया अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना ही पसंद करती हैं, ऐसे में उनकी तस्वीरें देख फैंस काफी एक्साइटेड हो गए. आलिया ने रणबाीर को विश करने के लिए कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की. पहली तस्वीर में कपल का रोमांटिक मोमेंट देखने को मिला, जहां दोनों एक दूसरे में खोए नजर आए. जबकि दूसरी तस्वीर में रणबीर स्माइल करते नजर आए. एक तस्वीर में रणबीर अपनी लाडली राहा को गोद में लिए हुए हैं. वही एक तस्वीर में दोनों रोमांटिक अंदाज में नजर आए.

खास अंदाज में आलिया ने रणबीर को किया विश

आलिया ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'हप्पी बर्थडे क्यूटी'. आलिया की पोस्ट पर कई यूजर्स ने कमेंट किए है. एक ने लिखा, सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली बधाई. एक दूसरे यूजर ने लिखा, मैं तुम्हारे पति से प्यार करती हूं. एक और यूजर ने लिखा, ओह मैं कितना प्यार करता हूं, इन लोगों से. कई यूजर्स ने आलिया और रणबीर के बीच नजर आने वाले प्यार की भी तारीफ की.

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रणबीर और आलिया बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा कपल में से एक है. दोनों की जोड़ी को लोग बहुत ही पसंद करते हैं. दोनों की नजदीकियां फिल्म ब्रह्मास्त्र के शूटिंग के दौरान बढ़ी. साल 2022 में दोनों शादी के बंधन में बंधे थे. उसी साल नवंबर में उनकी बेटी राहा का जन्म हुआ था.

अगर रणबीर के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनके पास कई बडे़ प्रोजेक्ट्स है. वह नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में नजर आएंगे. इस फिल्म में वह भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं. साई पल्लवी सीता, यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में नजर आएंगे. रामायण पार्ट-1 इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज होगी जबकि इसका दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज होगा.

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