पान मसाला ऐड विवाद: शाहरुख-टाइगर-अजय ने दिया जवाब! FDA नोटिस के बाद क्या होगा?

पान मसाला-सरोगेट विज्ञापन मामले में एक्टर शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ और अजय देवगन ने महाराष्ट्र FDA के नोटिस का जवाब दे दिया है. महाराष्ट्र FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने इसकी जानकारी दी है. अब इस मामले में आगे की कानूनी और विभागीय कार्रवाई चल रही है.

और पढ़ें

दो एक्टर की सुनवाई भी पूरी

तुकाराम मुंढे के मुताबिक, तीनों अभिनेताओं में से दो ने मामले में सुनवाई की मांग की थी. इन दोनों की सुनवाई भी पूरी हो चुकी है. हालांकि, कमिश्नर ने यह साफ नहीं किया कि तीनों में से किन दो अभिनेताओं ने सुनवाई में हिस्सा लिया.

फिलहाल FDA की तरफ से मामले में आगे की प्रक्रिया जारी है और अंतिम कार्रवाई जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी.

क्या है पूरा मामला?

महाराष्ट्र FDA ने कुछ सेलिब्रिटीज को ऐसे विज्ञापनों को लेकर नोटिस जारी किए थे, जिनमें कथित तौर पर तंबाकू या निकोटीन से जुड़े उत्पादों के अप्रत्यक्ष यानी सरोगेट विज्ञापन का सवाल उठाया गया था. सरोगेट विज्ञापन में किसी ऐसे ब्रांड या उत्पाद का प्रचार किसी दूसरे उत्पाद या नाम के जरिए किया जाता है, जिस पर सीधे विज्ञापन को लेकर प्रतिबंध लागू हो सकते हैं. तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों के विज्ञापन और प्रचार पर कानून के तहत कई तरह की पाबंदियां हैं.

Advertisement

FDA की जांच का मकसद यह पता लगाना है कि संबंधित विज्ञापनों में लागू कानून और नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं.

अभी अंतिम फैसला बाकी

फिलहाल इतना साफ है कि शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ और अजय देवगन ने FDA के नोटिस का जवाब दे दिया है, जबकि दो अभिनेताओं की सुनवाई भी पूरी हो चुकी है. अब आगे की कानूनी और विभागीय कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा कि इस मामले में क्या फैसला लिया जाता है.

मालूम हो कि कुछ दिन पहले तुकाराम मुंढे का कहना था कि लोगों की नजर में शाहरुख, अजय और टाइगर बड़े सितारे हो सकते हैं, लेकिन FDA के लिए इस मामले में वे विज्ञापनदाता हैं. उन्होंने कहा कि कानून अपना रास्ता अपनाएगा और इसी आधार पर कार्रवाई शुरू की गई है. साफ है कि फिल्मों में चाहे इन सितारों की कितनी भी बड़ी फैन फॉलोइंग हो, ऐड वाले मामले में VIP ट्रीटमेंट की गुंजाइश नहीं दिखाई जा रही.

---- समाप्त ----