रेपिडो बाइक से महिला का हुआ था एक्सीडेंट, इलाज के पैसों के लिए केस किया तो कंपनी ने दिया ये जवाब

रेपिडो बाइक से एक्सीडेंट में घायल एक महिला ने कंपनी पर लापरवाही और जिम्मेदारी नहीं लेने का आरोप लगाया है. बेंगलुरु में काम करने वाली केरल की महिला सानी कृष्णा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर पूरे मामले की जानकारी दी. उसने बताया कि वह जिस रेपिडो बाइक पर सवार थी. उस राइडर की लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट हुआ. इसके बाद इलाज में उसके करीब 20 लाख रुपये खर्च हुए. इसके बावजूद कंपनी ने उसकी मदद करने की जहमत नहीं उठाई.

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अपने वीडियो में सानी कृष्णा ने बताया कि 17 जून को बेंगलुरु के बागमाने टेक पार्क के पास हुए एक्सीडेंट में उसके चेहरे पर गंभीर चोटें आईं थीं. एक ट्रैक्टर को ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान बाइक का एक्सीडेंट हो गया था. उसके बाद उनकी प्लास्टिक सर्जरी हुई और लंबे समय तक इलाज चला.

सानी ने कंपनी पर आरोप लगाया है कि रेपिडो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में झूठे दावे करती है. इसलिए अब सानी न्याय और सही मुआवज़े के लिए लड़ रही हैं. उन्होंने कहा, मैं अकेली नहीं हूं. मेरे जैसे और भी कई लोग हैं. उन्होंने कंपनी पर सवारियों की सुरक्षा के प्रति कम चिंता दिखाने का आरोप लगाया.

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सानी कृष्णा के इन आरोपों को लेकर रेपिडो का बयान भी अब सामने आ गया है. रेपिडो के प्रवक्ता ने कहा कि शुरुआत से ही सानी की भलाई रेपिडो की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है और इस मुश्किल समय में हमारी संवेदनाएं उनके और उनके परिवार के साथ हैं.

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रेपिडो ने क्या दिया जवाब

जैसे ही यह मामला हमारे ध्यान में आया. रेपिडो ने हर संभव मदद देने के लिए तेजी से कदम उठाए. हमारी कस्टमर सपोर्ट और ऑपरेशन्स टीमें परिवार के लगातार संपर्क में रही हैं. उनसे व्यक्तिगत रूप से मिली हैं और उन्हें रेपिडो प्लेटफॉर्म पर बुक की गई राइड्स के लिए लागू इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस के बारे में जानकारी दी है.

हमने कई बार क्लेम शुरू करने के लिए जरूरी प्रोसेस के बारे में बताया है और लगातार अपने इंश्योरेंस पार्टनर के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने में मदद की पेशकश की है. ताकि क्लेम पर जल्द से जल्द और लागू पॉलिसी के अनुसार कार्रवाई की जा सके.

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साफ तौर पर कहें तो इंश्योरेंस क्लेम पर तभी कार्रवाई की जा सकती है. जब क्लेम करने वाले की ओर से जरूरी क्लेम फ़ॉर्म और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जमा किए जाएं. बार-बार संपर्क करने के बावजूद, डॉक्यूमेंट्स अभी तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं. रेपिडो इनके मिलते ही प्रोसेस को तुरंत आगे बढ़ाने के लिए तैयार है. क्लेम फाइल होने के बाद उस पर तेजी से कार्रवाई होगी. रेपिडो अपने इंश्योरेंस पार्टनर के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा.

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रैपिडो ने हमेशा नेक नीयत से काम किया है. अपनी कॉन्ट्रैक्ट संबंधी जिम्मेदारियों से कहीं ज़्यादा मदद दी है और सानी और उनके परिवार की हर संभव मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम ईमानदारी से उनके पूरी तरह और जल्द ठीक होने की कामना करते हैं.

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