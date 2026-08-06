scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Raksha Bandhan 2026: कब है रक्षाबंधन? नोट कर लें राखी बांधने का शुभ मुहूर्त

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन का इंतजार सभी को है. इस बार का रक्षा बंधन बेहद खास है क्योंकि रक्षा बंधन पर ग्रहण का साया रहने वाला है. जानते हैं राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, चंद्र ग्रहण का समय और इससे जुड़े सभी जरूरी नियम.

Advertisement
X
जानते हैं राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, चंद्र ग्रहण का समय और इससे जुड़े सभी जरूरी नियम.
जानते हैं राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, चंद्र ग्रहण का समय और इससे जुड़े सभी जरूरी नियम.

Raksha Bandhan 2026: भाई-बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का पावन पर्व रक्षाबंधन इस साल बेहद खास और चर्चाओं में है, क्योंकि इस बार पर्व की तारीख और खगोलीय घटनाओं को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं.  सावन मास की पूर्णिमा तिथि पर मनाए जाने वाले इस त्योहार को लेकर पंचांग में क्या स्थिति है और किस समय भाई की कलाई पर राखी बांधना सबसे उत्तम रहेगा, आइए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल. 

रक्षाबंधन 2026 की सही तारीख और पूर्णिमा का समय
हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त 2026 की सुबह 09:08 बजे शुरू होगी . इसका समापन अगले दिन यानी 28 अगस्त 2026 की सुबह 09:48 बजे होगा. चूंकि उदया तिथि 28 अगस्त को प्राप्त हो रही है, इसलिए रक्षाबंधन का मुख्य पर्व 28 अगस्त 2026 को ही मनाया जाएगा. 

राखी बांधने का शुभ मुहूर्त (Shubh Muhurat)
पंचांग के अनुसार, 28 अगस्त को बहनें सुबह-सुबह शुभ बेला में राखी बांध सकती हैं.  इस दिन राखी बांधने का सबसे उत्तम समय सुबह 05:57 बजे से लेकर सुबह 09:48 बजे तक रहेगा. खास बात यह है कि इस दिन भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी, जिससे दिन की शुरुआत से ही बिना किसी रुकावट के मांगलिक कार्य किए जा सकेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

Kedar Yog
बनने वाला है शिव कृपा का प्रतीक केदार योग, 3 राशियां होंगी धनवान
Vastu Upay
घर में 3 जगहों पर रखी 3 चीजें खींच लेती हैं सारा धन! तुरंत बदलें जगह
Lucky Plant Vastu
धन खींचते हैं ये 7 पौधे, सही दिशा में लगाते ही बढ़ेगा बैंक बैलेंस!
The second lunar eclipse of the year will be in August 2026. The next lunar eclipse is on August 28.
रक्षाबंधन के दिन चांद का रंग होगा ऐसा! भारत में कहां दिखेगा नज़ारा?
Vastu Upay
अमीर बनना है तो छोड़ दें 4 बुरी आदतें, वरना हमेशा रहेगी पैसों की तंगी!
Advertisement

इसके अलावा दिनभर के अन्य खास मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे:

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:28 से 05:12 तक

अभिजित मुहूर्त: सुबह 11:56 से दोपहर 12:48 तक

अमृत काल: शाम 07:44 से रात 09:23 तक

क्या चंद्र ग्रहण का रहेगा रक्षाबंधन पर कोई असर?
इस साल रक्षाबंधन के दिन यानी 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण भी लग रहा है. खगोलीय गणना के अनुसार ग्रहण सुबह 06:55 बजे शुरू होकर दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा.  हालांकि, यह चंद्र ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, जिस वजह से देश में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा,  इसका राखी के त्योहार या पूजा-पाठ पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा. बहनें बिना किसी संकोच के पूरे दिन हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मना सकती हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Raksha Bandhan 2026: कब है रक्षाबंधन? नोट कर लें राखी बांधने का शुभ मुहूर्त |
    PM मोदी के विदेशी दौरे: खर्च, MoUs और FDI पर सरकार का बड़ा खुलासा |
    उत्तराखंड: लगातार बारिश से बागेश्वर में बढ़ा खतरा, 15 सड़कें बंद, महिला का मकान भरभराकर गिरा |
    तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, 19 साल के दो युवकों की दर्दनाक मौत |
    अवैध संबंध के शक में ट्रिपल मर्डर? प्रयागराज पुलिस ने आरोपी को दबोचा |
    'भारत में अमेरिकी कानून के हिसाब से नहीं चलेगा Meta...' केंद्र सरकार की दो टूक |
    'मस्जिद में अजान नहीं तो क्या होगा', अमित शाह से मिलकर बोले ममता का साथ छोड़ने वाले 3 मुस्लिम एमपी |
    Best Roti For Monsoon: गेहूं, बाजरा या रागी? बारिश में किस आटे की रोटी खानी चाहिए, हर मौसम में एक ही रोटी खा रहे हैं तो जान लें इसके नुकसान |
    Amazon-Flipkart Sale में दिख रहा 70% OFF? पहले ये पढ़ लें, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान |
    हत्या के बाद शव की फोटोज़ सोशल मीडिया पर शेयर करने का आरोप, 2 फरार
    Advertisement