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तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, 19 साल के दो युवकों की दर्दनाक मौत

ग्रेटर नोएडा में बुधवार देर रात तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार दो 19 वर्षीय युवकों की मौत हो गई. दोनों नवादा गोलचक्कर से डोमिनोज गोलचक्कर की ओर जा रहे थे. अवध ग्रीन कट के सामने हादसा हुआ. पुलिस ने कार कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है.

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अवध ग्रीन कट के पास हुआ हादसा.(Photo Screengrab)
अवध ग्रीन कट के पास हुआ हादसा.(Photo Screengrab)

ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई. दोनों एक ही बाइक पर सवार होकर नवादा गोलचक्कर से डोमिनोज गोलचक्कर की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान अवध ग्रीन कट के सामने उनकी बाइक की सामने से आ रही कार से जोरदार भिड़ंत हो गई.

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. राहगीरों से सूचना मिलने पर बीटा-2 थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा.

यह भी पढ़ें: नोएडा-ग्रेटर नोएडा के 7 निजी स्कूलों को झटका, लगा एक-एक लाख का जुर्माना, तय सीमा से ज्यादा बढ़ाई फीस

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अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों की पहचान सचिन (19) और मनीष (19) के रूप में हुई है. सचिन मूल रूप से हमीरपुर का रहने वाला था और फिलहाल ऐच्छर गांव में रह रहा था, जबकि मनीष भी हमीरपुर का निवासी था और वर्तमान में ओमिक्रोन इलाके में रहता था.

अवध ग्रीन कट के पास हुआ हादसा

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पुलिस के मुताबिक, दोनों युवक बाइक से नवादा गोलचक्कर की ओर से डोमिनोज गोलचक्कर की तरफ जा रहे थे. जैसे ही वे अवध ग्रीन कट के सामने पहुंचे, तभी सामने से आ रही कार ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद दोनों युवक गंभीर हालत में सड़क पर जा गिरे.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया. चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद दोनों शवों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया. इसके बाद पंचायतनामा की कार्रवाई की गई और शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

पुलिस ने दुर्घटना में शामिल कार को अपने कब्जे में ले लिया है. वाहन चालक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि टक्कर किन परिस्थितियों में हुई और हादसे के वक्त कार की रफ्तार कितनी थी.

कार चालक से पूछताछ, जांच जारी

पुलिस दुर्घटना के हर पहलू की जांच कर रही है. हादसे की वास्तविक वजह जानने के लिए घटनास्थल और आसपास के हालात की भी पड़ताल की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि वाहन चालक की लापरवाही या तेज गति की वजह से टक्कर हुई थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण था.

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मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है. दोनों युवकों की मौत की खबर मिलते ही परिवारों में मातम पसर गया. एक ही दुर्घटना में दो युवकों की जान जाने से उनके घरों में कोहराम मचा हुआ है.

फिलहाल, मामले में पुलिस की ओर से आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे. पुलिस की जांच और चालक से पूछताछ के बाद हादसे की पूरी स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है.

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