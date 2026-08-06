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Amazon-Flipkart Sale में दिख रहा 70% OFF? पहले ये पढ़ लें, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

ई-कॉमर्स वेबसाइट पर सेल के नाम पर कई बार कस्टमर्स को जम कर बेवकूफ बनाया जाता है. यूजर्स शिकायत करते हैं कि सेल से पहले कीमत बढ़ा कर फिर सेल के दौरान कम कर दिया जाता है. कई बार MRP से डिस्काउंट दिखाया जाता है. आइए जानते हैं सेल में कैसे आप बेवकूफ होने से बच सकते हैं.

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सेल के नाम पर आप ना बनें बेवकूफ!
सेल के नाम पर आप ना बनें बेवकूफ!

Amazon और Flipkart पर फ्रीडम डे सेल शुरु हो रही है. इंडिपेंडेंस डे के मौके पर हर साल ई-कॉमर्स कंपनियां इस वक्त सेल का ऐलान करती हैं. Amazon, Flipkart, Myntra और दूसरी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर जब भी कोई बड़ी सेल शुरू होती है, तो सबसे पहले नजर बड़े-बड़े डिस्काउंट पर जाती है. कहीं 50% Off, कहीं 70% Off तो कहीं Lowest Price Ever जैसे दावे दिखते हैं. लेकिन क्या हर बार ये डिस्काउंट सच में इतना बड़ा होता है? कई बार जवाब नहीं भी हो सकता है.

ऑनलाइन शॉपिंग में एक बात अक्सर देखने को मिलती है. सेल शुरू होने से कुछ दिन पहले किसी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है. फिर Sale शुरू होते ही उसी बढ़ी हुई कीमत पर बड़ा डिस्काउंट दिखाया जाता है. ऐसे में ग्राहक को लगता है कि उसे शानदार डील मिल रही है, जबकि कई मामलों में वही प्रोडक्ट कुछ दिन पहले इससे भी कम कीमत पर मिल चुका होता है. हालांकि यह हर प्रोडक्ट या हर सेलर के साथ नहीं होता, लेकिन ऐसे उदाहरण बार-बार सामने आते रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: आ गया सेल्फी वीडियो वेरिफिकेशन, गूगल की नई सर्विस, पासवर्ड भूलने और रिकवरी में होगा फायदा

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यही वजह है कि सिर्फ 60% Off या 70% Off देखकर खरीदारी करना सही फैसला नहीं माना जाता. असली सवाल यह होना चाहिए कि यह प्रोडक्ट पिछले एक-दो महीने में किस कीमत पर बिक रहा था? अगर Sale वाली कीमत पहले भी कई बार आ चुकी है, तो बड़ा डिस्काउंट सिर्फ दिखावे का भी हो सकता है. 

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MRP पर डिस्काउंट हमेशा बड़ी बचत नहीं होता

कई बार ई-कॉमर्स वेबसाइट डिस्काउंट सीधे MRP पर दिखाती हैं. लेकिन हकीकत यह है कि कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सालभर MRP से काफी कम कीमत पर बिकते रहते हैं. ऐसे में अगर किसी फोन का MRP 50,000 रुपये है और Sale में वह 39,999 रुपये में मिल रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपने 10,000 रुपये बचा लिए. हो सकता है वही फोन सेल से पहले भी 39,999 या 38,999 रुपये में मिल चुका हो. इसलिए सिर्फ MRP देखकर फैसला करना सही नहीं है. 

सेल से पहले कीमत बढ़ने की शिकायत क्यों आती है?

सोशल मीडिया पर हर बड़ी सेल के दौरान ऐसे कई स्क्रीनशॉट वायरल होते हैं, जिनमें लोग दावा करते हैं कि सेल शुरू होने से पहले कीमत बढ़ा दी गई और फिर उसी पर डिस्काउंट दिखा दिया गया. हर मामला सही हो, यह जरूरी नहीं है, क्योंकि ई-कॉमर्स में डायनैमिक प्राइसिंग भी होती है. यानी कीमत डिमांड, स्टॉक, सेलर और ऑफर्स के हिसाब से बदलती रहती है. लेकिन मार्केटिंग रिसर्च में ऐसे पैटर्न पर भी अध्ययन हुआ है, जिसमें कुछ सेलर्स पहले कीमत बढ़ाकर बाद में उसे डिस्काउंट के रूप में दिखाते हैं ताकि डील ज्यादा अट्रैक्टिव लगे. 

हर डिस्काउंट नकली भी नहीं होता

यह भी समझना जरूरी है कि हर सेल को फर्जी नहीं कहा जा सकता. कई बार कंपनियां नए फोन लॉन्च होने, स्टॉक खाली करने या बैंक ऑफर्स की वजह से सच में अच्छी कीमत देती हैं. खासकर स्मार्टफोन, लैपटॉप और TV जैसी कैटेगरी में कई बार फेस्टिवल सेल के दौरान साल की सबसे कम कीमत भी देखने को मिलती है. इसलिए हर ऑफर को फेक मानना भी सही नहीं होगा. 

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कैसे पता करें कि डील सच में अच्छी है?

अगर आप किसी महंगे गैजेट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स या होम अप्लायंस को खरीदने की सोच रहे हैं, तो पहले उसकी प्राइस हिस्ट्री देखना बेहतर रहता है. इसके लिए कई मुफ्त टूल मौजूद हैं.

PriceDiff एक ऐसा टूल है, जहां Amazon India, Flipkart, Myntra और Ajio का प्रोडक्ट लिंक डालकर उसकी पुरानी कीमत देखी जा सकती है. इसमें यह भी दिखता है कि प्रोडक्ट की सबसे कम कीमत क्या रही है और पिछले कुछ महीनों में उसका प्राइस ग्राफ कैसा रहा. अगर सेल वाली कीमत पहले भी कई बार आ चुकी है, तो आप समझ सकते हैं कि डिस्काउंट उतना खास नहीं है. 

प्राइस ट्रेल या प्राइस हिस्ट्री भी जानें

इसके अलावा PriceTrail भी प्राइस हिस्ट्री दिखाता है. यह सिर्फ डिस्काउंट परसेंटेज ही नहीं, बल्कि यह भी बताता है कि मौजूदा कीमत पिछले 90 दिनों या उससे ज्यादा समय की तुलना में सच में कम है या नहीं. कई मामलों में यह Great Time to Buy या Wait जैसी जानकारी भी देता है. कई ई-कॉमर्स वेबसाइट पर डिफॉल्ट प्राइस हिस्ट्री का ऑप्शन होता है जहां से आप उस प्रोडक्ट की पुरानी कीमत देख सकते हैं. 

अगर आप सिर्फ ऐमेजॉन से खरीदारी करते हैं, तो Keepa और CamelCamelCamel जैसे टूल दुनियाभर में काफी पॉपुलर हैं. हालांकि CamelCamelCamel मुख्य रूप से Amazon US और UK के लिए है, जबकि भारत में ऐमेजॉन और फ्लिपकार्ट की कीमत ट्रैक करने के लिए PriceDiff और PriceTrail जैसे टूल ज्यादा काम के हो सकते हैं. 

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खरीदने से पहले ये 5 बातें जरूर देखें

कोई भी गैजेट खरीदने से पहले सिर्फ डिस्काउंट परसेंटेज मत देखें. पहले उसकी प्राइस हिस्ट्री चेक करें. MRP की बजाय पिछले कुछ हफ्तों की असली सेलिंग प्राइस देखें. बैंक ऑफर, एक्सचेंज बोनस और कूपन को अलग-अलग समझें, क्योंकि हर ग्राहक को ये फायदे नहीं मिलते. अगर खरीदने की जल्दी नहीं है, तो प्राइस अलर्ट सेट कर सकते हैं ताकि कीमत कम होने पर आपको जानकारी मिल जाए. 

 

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