Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 9 नवंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

भारतीय महिला क्रिकेट टीम के दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट की टीमों का ऐलान हो गया है. वहीं, बीएमसी ने मुंबई में 25 नवंबर 2026 तक रॉकेट और एरियल फायरक्रैकर्स पर बैन लगा दिया है. इन खबरों के अलावा, एम्स के पूर्व निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को मेडिकल इमरजेंसी बताया है. पढ़ें सोमवार शाम की बड़ी खबरें

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टीम इंडिया का ऐलान... दिसंबर में साउथ अफ्रीका से होगी 7 मैचों की भिड़ंत

भारतीय महिला क्रिकेट टीम के दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट की टीमों का ऐलान हो गया है. स्मृति मंधाना को एक बार फिर टीम की कमान सौंपी गई है. वह टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों में कप्तानी करेंगी. दीप्ति शर्मा को टेस्ट और वनडे टीम का उपकप्तान बनाया गया है. टेस्ट टीम में स्नेह राणा को शामिल किया गया है.

क्या है कोरोना का नया वेरिएंट PJ.2.1, WHO ने बताया- लक्षणों से नहीं होगी पहचान

कोरोना वायरस का नया वेरिएंट PJ.2.1 चर्चा में है, जिसके लक्षण सामान्य फ्लू जैसे हैं. WHO ने कहा है कि अब केवल लक्षणों के आधार पर यह पता लगाना मुश्किल है कि कोई संक्रमण कोविड का है, फ्लू का या किसी दूसरे वायरस का, इसलिए जांच जरूरी है. WHO ने ये भी कहा है कि यह वेरिएंट खतरनाक नहीं है और इसके अधिकतर लक्षण फ्लू जैसे ही हैं.

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उत्तराखंड के 26 साल के सफर पर PM मोदी ने CM धामी को भेजा पत्र, विकास कार्यों की तारीफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर राज्य के समस्त नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाए दी हैं. पीएम ने लिखा, राज्य गठन के समय जिन आकांक्षाओं के साथ उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, आज प्रदेश उन्हें साकार करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है.

Online Festive Sale: फीकी रही दिवाली, 5 साल में सबसे कम सेल, लेकिन सोने-चांदी के सिक्के खूब बिके!

दिवाली के मौके पर से स्मार्टफोन, लैपटॉप और बड़े इलेक्ट्रॉनिक सामानों की सुस्त बिक्री से ई-कॉमर्स कंपनियों को झटका लगा है. इस बार फेस्टिव सेल्स की ग्रोथ 13 से 15 फीसदी रही. पिछले साल के मुकाबले ये बड़ी गिरावट है. हालांकि, छोटे शहरों, फैशन और क्विक कॉमर्स में खरीदारी का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है.

शेख हसीना को नया पासपोर्ट देने से बांग्लादेश का इनकार, विदेश मंत्री ने कहा- भारत से कैदी के तौर पर होगी वापसी

बांग्लादेश के विदेश मंत्री हुमायूं कबीर ने भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने की मांग की है. उन्होंने कहा कि शेख हसीना यहां से भागी हैं और बांग्लादेश उन्हें कोई पासपोर्ट जारी नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि सरकार भारत के साथ कैदी प्रत्यर्पण समझौते के तहत शेख हसीना को वापस लाना चाहती है.

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मुंबई में अब नहीं जला पाएंगे रॉकेट और हवाई पटाखे, BMC ने 25 नवंबर तक लगाया बैन

मुंबई में लगातार हो रही आग की घटनाओं के बाद बीएमसी ने पूरे शहर में 25 नवंबर 2026 तक रॉकेट और एरियल फायरक्रैकर्स पर बैन लगा दिया है. यह बैन पब्लिक और प्राइवेट दोनों जगहों पर लागू रहेगा, जिसमें टेरेस, बाल्कनी, पार्किंग लॉट और स्लम एरिया शामिल हैं. डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत यह आदेश जारी किया गया है.

इतना बढ़ा प्रदूषण कि AQI भी नहीं कर पा रहा दर्ज, बीमार लोगों की जान को हो सकता है खतरा: डॉ. रणदीप गुलेरिया

वरिष्ठ पल्मोनोलॉजिस्ट और एम्स के पूर्व निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को मेडिकल इमरजेंसी बताया है. डॉ. गुलेरिया ने कहा कि हवा में मौजूद PM2.5 और दूसरे हानिकारक प्रदूषक सांस के साथ शरीर के अंदर पहुंचते हैं और सेहत को नुकसान करते हैं. इसका खतरा उन लोगों के लिए ज्यादा है, जिन्हें पहले से अस्थमा है.

अमृतपाल सिंह की दादी का निधन, अंतिम संस्कार और धार्मिक रस्मों के लिए 10-12 दिन की पैरोल मांगी

पंजाब की खडूर साहिब से सांसद और 'वारिस पंजाब दे' के प्रमुख अमृतपाल सिंह की दादी चरण कौर का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. वह लंबे समय से बीमार थीं. उनके निधन के बाद अमृतपाल सिंह को अंतिम संस्कार और धार्मिक रस्मों में शामिल होने की अनुमति दिलाने के लिए अमृतसर की अदालत में पैरोल याचिका दायर की गई है.

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पाकिस्तान में ढहा निर्माणाधीन डैम, जल प्रलय की स्थिति... चीन के पास था ठेका

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सोमवार को चीन की ओर से बनाए जा रहे एक डैम का एक हिस्सा ढह गया, जिससे पानी की तेज धारा आबादी वाले इलाकों में आ गई. घटना के बाद तुरंत यहां इमरजेंसी घोषित कर दी गई और निर्माण कार्य तुरंत रोक दिया गया. हादसे में एक मजदूर के बहने की भी खबर है. जिसे बाद में रेस्क्यू कर लिया गया है.



Team India Hockey Squad: न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान, ये खिलाड़ी बना कप्तान

हॉकी इंडिया ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए सोमवार को भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है. इस दौरे पर नियमित कप्तान हरमनप्रीत सिंह भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होंगे. ओलंपिक कांस्य पदक विजेता संजय 20 सदस्यीय भारतीय टीम की कमान संभालेंगे. भारत और न्यूजीलैंड के बीच 19, 21 और 22 नवंबर को ऑकलैंड के लॉयड एल्समोर हॉकी स्टेडियम में मुकाबले होंगे.

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