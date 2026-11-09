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शेख हसीना को नया पासपोर्ट देने से बांग्लादेश का इनकार, विदेश मंत्री ने कहा- भारत से कैदी के तौर पर होगी वापसी

बांग्लादेश के विदेश मंत्री हुमायूं कबीर ने भारत से शेख हसीना को वापस सौंपने की मांग की है. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश उन्हें कोई पासपोर्ट जारी नहीं करेगा और भारत के साथ कैदी प्रत्यर्पण समझौते के तहत उन्हें वापस लाने की कोशिश की जाएगी.

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शेख हसीना ने नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है. (Photo-ITG)
शेख हसीना ने नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है. (Photo-ITG)

बांग्लादेश के विदेश मंत्री हुमायूं कबीर ने भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने की मांग की है. उन्होंने कहा कि शेख हसीना यहां से भागी हैं और बांग्लादेश उन्हें कोई पासपोर्ट जारी नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि सरकार भारत के साथ कैदी प्रत्यर्पण समझौते के तहत शेख हसीना को वापस लाना चाहती है.

हुमायूं कबीर ने शेख हसीना के पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए दिए गए आवेदन को हास्यास्पद बताया. उन्होंने कहा कि शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है. उनके मुताबिक, दोषी ठहराए गए आरोपी और हत्यारे के लिए इस तरह का आवेदन करने का सवाल ही नहीं उठता.

विदेश मंत्री ने कहा कि अगर शेख हसीना बांग्लादेश लौटना चाहती हैं तो उन्हें भारत के साथ कैदी प्रत्यर्पण समझौते की शर्त पर देश वापस आना होगा. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर कोई लॉबिस्ट पैसे लेकर शेख हसीना के लिए काम कर रहा है तो उसकी नैतिक स्थिति क्या है. हुमायूं कबीर ने साफ किया कि बांग्लादेश शेख हसीना को वापस लाने की कोशिश जारी रखेगा और इसके लिए भारत के साथ कैदी प्रत्यर्पण समझौते का रास्ता अपनाया जाएगा.

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शेख हसीना ने वीजा के लिए किया है आवेदन

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत में मौजूद बांग्लादेशी दूतावास से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी करने का अनुरोध किया है. अगस्त 2024 में जन-आक्रोश और हिंसक विद्रोह के बाद भारत आने के बाद से दूतावास के साथ यह उनका पहला औपचारिक संपर्क बताया गया है.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना, नए पासपोर्ट और पहचान पत्र के लिए किया आवेदन

लंदन स्थित 'मैट्रिक्स चैंबर्स' के कानूनी प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली में बांग्लादेश की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को इस संबंध में औपचारिक पत्र सौंपा. पत्र में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा शेख हसीना के मौजूदा दस्तावेज रद्द किए जाने की रिपोर्टों का हवाला देते हुए नए यात्रा दस्तावेज और पहचान पत्र जल्द जारी करने की मांग की गई है. उनके वकीलों ने उनकी बांग्लादेशी नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के तहत बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारियों का भी उल्लेख किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शेख हसीना दिसंबर में बांग्लादेश लौटकर अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने की योजना बना रही हैं.

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