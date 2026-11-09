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अमृतपाल सिंह की दादी का निधन, अंतिम संस्कार और धार्मिक रस्मों के लिए 10-12 दिन की पैरोल मांगी

Amritpal Singh Latest News: अमृतपाल सिंह की दादी माता चरण कौर के निधन के बाद अंतिम संस्कार और धार्मिक रस्मों में शामिल होने के लिए अमृतसर कोर्ट में पैरोल याचिका दायर की गई है.

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दादी की अंतिम विदाई में शामिल होना चाहते हैं अमृतपाल सिंह. (File Photo)
दादी की अंतिम विदाई में शामिल होना चाहते हैं अमृतपाल सिंह. (File Photo)

पंजाब की खडूर साहिब से सांसद और 'वारिस पंजाब दे' के प्रमुख अमृतपाल सिंह की दादी माता चरण कौर का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. वह लंबे समय से बीमार थीं. उनके निधन के बाद अमृतपाल सिंह को अंतिम संस्कार और धार्मिक रस्मों में शामिल होने की अनुमति दिलाने के लिए अमृतसर की अदालत में पैरोल याचिका दायर की गई है.

वकीलों के पैनल ने अमृतपाल सिंह के अलावा उनके चाचा हरजीत सिंह और सुखमनदीप सिंह के लिए भी पैरोल की मांग की है. तीनों असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं. कानूनी टीम ने धार्मिक और पारिवारिक रस्में पूरी करने के लिए कम से कम 10 से 12 दिन की राहत देने की अपील की है.

दादी से आखिरी मुलाकात भी नहीं कर सके अमृतपाल

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मीडिया प्रभारी शमशेर सिंह पंधेर और कानूनी पैनल के सदस्यों के मुताबिक, माता चरण कौर लंबे समय से अस्वस्थ थीं और बिस्तर पर थीं. रविवार शाम करीब 4 बजे उनका निधन हो गया.

वकील करमवीर सिंह और एडवोकेट मनसा ने बताया कि माता चरण कौर अपने पोते अमृतपाल सिंह से बेहद स्नेह रखती थीं. बीमारी के दौरान वह उनसे बातचीत करना चाहती थीं. इसके लिए अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के जरिए बातचीत कराने की अनुमति मांगी गई थी.

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कानूनी टीम का आरोप है कि अदालत के कथित निर्देशों के बावजूद प्रशासन और सरकार ने बातचीत की व्यवस्था नहीं की. इस बीच माता चरण कौर की तबीयत बिगड़ती गई और वह अचेत अवस्था में चली गईं. अंततः उनका निधन हो गया.

अंतिम संस्कार से भोग तक की रस्मों के लिए मांगी पैरोल

अमृतसर कोर्ट में दाखिल याचिका में अमृतपाल सिंह, हरजीत सिंह और सुखमनदीप सिंह को मानवीय आधार पर पैरोल देने की मांग की गई है. वकीलों के मुताबिक, सिख धार्मिक परंपराओं के तहत अंतिम संस्कार के अलावा अस्थि विसर्जन और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सहज पाठ व भोग जैसी रस्में भी पूरी करनी हैं.

कानूनी टीम ने इन सभी रस्मों के लिए कम से कम 10 से 12 दिन का समय मांगा है. वकीलों ने अदालत से आग्रह किया है कि पूरी अवधि के लिए पैरोल दी जाए या फिर जरूरत के मुताबिक अलग-अलग चरणों में राहत प्रदान की जाए.

सरकार और प्रशासन की रिपोर्ट के बाद होगा फैसला

वकीलों का कहना है कि परिवार के कठिन समय में शामिल होना अमृतपाल सिंह का मानवीय और पारिवारिक अधिकार है. उन्होंने दलील दी कि गंभीर मामलों में भी परिजनों के निधन पर अदालतें पैरोल देती रही हैं.

कानूनी टीम के मुताबिक, अब ड्यूटी मजिस्ट्रेट की ओर से सरकार और संबंधित प्रशासन को नोटिस जारी किया जाएगा. प्रशासन की रिपोर्ट और अदालत के फैसले के बाद ही पैरोल पर अंतिम निर्णय होगा. देखें VIDEO:- 

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पैरोल मिलने तक अंतिम संस्कार रोकने पर भी चर्चा

जब वकीलों और प्रतिनिधियों से पूछा गया कि क्या पैरोल मिलने तक माता चरण कौर का अंतिम संस्कार रोका जाएगा, तो उन्होंने बताया कि परिवार कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक इंतजार करने का प्रयास करेगा. परिवार चाहता है कि अमृतपाल सिंह अपनी दादी को अंतिम विदाई दे सकें.

हालांकि, अंतिम संस्कार की तारीख और समय को लेकर अंतिम फैसला अदालत के आदेश और सरकार के जवाब के बाद परिवार से चर्चा करके लिया जाएगा.

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