इतना बढ़ा प्रदूषण कि AQI भी नहीं कर पा रहा दर्ज, बीमार लोगों की जान को हो सकता है खतरा: डॉ. रणदीप गुलेरिया

दिवाली के बाद दिल्ली में वायु प्रदूषण का संकट खतरनाक मोड़ ले चुका है, प्रदूषण का लेवल पिछले कई दिनों में सबसे खराब स्तर पर पहुंच गया है. दिल्ली में AQI 1331 रिकॉर्ड किया गया, हवा में घुले जहरीले कणों का असर अब लोगों की सेहत पर भी दिखाई देने लगा है. पॉल्यूशन के कारण आने वाले दिनों में सांस संबंधी मरीजों की संख्या भी बढ़ सकती है. जिनको पहले से ही गंभीर बीमारियां हैं ऐसे लोगों में मौत का रिस्क भी है. इंडिया टुडे डिजिटल से बातचीत के दौरान वरिष्ठ पल्मोनोलॉजिस्ट और एम्स के पूर्व निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने बढ़ते प्रदूषण को मेडिकल इमरजेंसी बताया है.

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डॉ. गुलेरिया ने कहा कि हवा में मौजूद PM2.5 और दूसरे हानिकारक प्रदूषक सांस के साथ शरीर के अंदर पहुंचते हैं और सेहत को नुकसान करते हैं. जब प्रदूषण का लेवल इतना अधिक हो जाए कि सामान्य एयर क्वालिटी मॉनिटर भी उसे ठीक से रिकॉर्ड न कर पाएं, तो यह बेहद गंभीर स्थिति का संकेत है. इसका खतरा उन लोगों के लिए ज्यादा है, जिन्हें पहले से अस्थमा, सीओपीडी या दिल की बीमारी है. ऐसे मरीजों में सांस फूलने, सीने में जकड़न और खांसी जैसी परेशानियां अचानक बढ़ सकती हैं. गंभीर मामलों में ऑक्सीजन का लेवल भी गिर सकता है और मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ सकती है.

आने वाले दिनों में अस्पतालों में बढ़ सकते हैं मरीज

डॉ. गुलेरिया ने आशंका जताई है कि प्रदूषण बढ़ने से आने वाले दिनों में अस्पतालों की ओपीडी और इमरजेंसी में आने वाले मरीजों की संख्या 20 से 30 फीसदी तक बढ़ सकती है. उन्होंने बताया कि प्रदूषण का असर तुरंत सामने नहीं आता. इसक पता धीरे- धीरे चलता है. अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने के बीच चार से छह दिन का अंतर हो सकता है. डॉ गुलेरिया ने कहा कि पिछले साल भी कई मरीज सांस संबंधी परेशानी लेकर अस्पताल आए थे. कुछ मरीजों को वार्ड और आईसीयू में भर्ती करना पड़ा, जबकि गंभीर स्थिति में कुछ को वेंटिलेटर तक की जरूरत पड़ी थी.

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स्वस्थ लोगों को भी हो सकती है परेशानी

प्रदूषण का असर केवल पहले से बीमार लोगों पर ही नहीं पड़ता. बहुत ज्यादा प्रदूषित हवा में रहने से स्वस्थ व्यक्ति को भी खांसी, गले में जलन, सीने में भारीपन और सांस लेने में परेशानी हो सकती है. ऐसे में सभी लोगों को इस समय अपनी सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है.

डॉ. गुलेरिया के मुताबिक, उन्हें कई मरीजों के संदेश मिले हैं, जिनमें लोगों ने सांस लेने में दिक्कत बढ़ने की शिकायत की है. कुछ मरीजों को नेबुलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है, जबकि कुछ को डॉक्टर की सलाह पर स्टेरॉयड की छोटी अवधि की दवा लेनी पड़ रही है.

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बुजुर्गों और बच्चों को ज्यादा सावधानी की जरूरत

बुजुर्ग, छोटे बच्चे, अस्थमा और सीओपीडी और हार्ट की बीमारी से जूझ रहे लोगों को इस समय खास सावधानी बरतने की जरूरत है. बहुत ज्यादा प्रदूषण के दौरान बाहर निकलने से बचें. जरूरी होने पर अच्छी फिटिंग वाला N95 मास्क पहनें. डॉक्टर की सलाह से चल रही दवाएं और इनहेलर नियमित लेते रहें.

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इन लक्षणों के दिखने पर अस्पताल जाएं

सांस फूलन

सीने में दर्द

लगातार खांसी

ऑक्सीजन का लेवल गिरना

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