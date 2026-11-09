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क्या है कोरोना का नया वेरिएंट PJ.2.1, WHO ने बताया- लक्षणों से नहीं होगी पहचान

कोविड वायरस का नया वेरिएंट PJ.2.1 चर्चा में है, जिसके लक्षण सामान्य फ्लू जैसे हैं. WHO ने बताया है कि केवल लक्षणों के आधार पर कोविड और फ्लू में अंतर करना मुश्किल हो गया है, इसलिए जांच जरूरी है.

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कोरोना वायरस (AI जेनरेटेड सांकेतिक तस्वीर)
कोरोना वायरस (AI जेनरेटेड सांकेतिक तस्वीर)

बीते कुछ सालों में कोरोना वायरस के कई वेरिएंट आए हैं. अब इसी कड़ी में कोविड का नया वेरिएंट PJ.2.1 चर्चा में है. इसको लेकर हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा है कि अब केवल लक्षणों के आधार पर यह पता लगाना मुश्किल है कि कोई संक्रमण कोविड का है, फ्लू का या किसी दूसरे वायरस का. ऐसे में जरूरत पड़ने पर जांच कराना जरूरी हो सकता है.

WHO ने कहा है कि पुराने कोविड वेरिएंट के कुछ लक्षण सामान्य फ्लू से अलग होते थे, लेकिन अब गले में तेज खराश, खांसी, नाक बहना और कई दिनों तक रहने वाली थकान कोविड है या सामान्य फ्लू इसकी पहचान बिना टेस्ट मुश्किल है. दरअसल, कोविड-19 के नए वेरिएंट PJ.2.1 क के लक्षण सामान्य सर्दी-जुकाम और फ्लू से मिलते-जुलते बताए जा रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: 9 साल की बच्ची को भी आ सकता है हार्ट अटैक? दिल्ली की घटना पर डॉक्टर ने बताया, क्या हो सकती है वजह

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क्या हैं नया कोविड वेरिएंट PJ.2.1 

 PJ.2.1 कोविड वायरस का एक नया स्ट्रेन है. इसी साल जून में अमेरिका में इसके केस आए थे. अब इस वेरिएंट को लेकर WHO ने अहम जानकारी साझा की है.इसमें PJ.2.1 से जुड़े संक्रमण को लेकर सामने आई जानकारी में गले में तेज दर्द और बीमारी से ठीक होने के बाद भी लंबे समय तक थकान रहने की बात कही गई है. रूस की संक्रामक रोग विशेषज्ञ और वायरोलॉजिस्ट एलेना मालिनिकोवा ने इन लक्षणों का जिक्र किया है. हालांकि, अभी इन्हें इस वैरिएंट के पक्के या सभी मरीजों में दिखने वाले लक्षण नहीं माना जा सकता है. WHO ने ये भी कहा है कि यह वेरिएंट खतरनाक नहीं है और इसके अधिकतर लक्षण फ्लू जैसे ही हैं. 

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क्या हैं वेरिएंट PJ.2.1 के लक्षण 

बुखार 

गले में खराश 

 खांसी

नाक बहना या बंद होना

सिरदर्द और बदन दर्

यह भी पढ़ें: कम उम्र में हार्ट अटैक, महिलाओं में प्रेग्नेंसी डिले... क्या कोव‍िड है वजह? डॉक्टरों ने बताया सच

PCR टेस्ट से PJ.2.1 की पहचान होगी?

PCR टेस्ट से शरीर में SARS-CoV-2 वायरस के संक्रमण का पता लगाया जा सकता है. वहीं, रैपिड एंटीजन टेस्ट वायरस के प्रोटीन की पहचान करता है. लेकिन सामान्य कोविड टेस्ट से यह पता नहीं चलता कि संक्रमण किस वैरिएंट से हुआ है. PJ.2.1 की पुष्टि के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की जरूरत होती है.

किसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत?

बुजुर्गों, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों और पहले से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को सांस से जुड़े संक्रमण के लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. बुखार, लगातार खांसी या गले में दर्द होने पर डॉक्टर से सलाह लें. सांस लेने में परेशानी या सीने में लगातार दर्द होने पर तुरंत अस्पताल जाएं.

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