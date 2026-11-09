उत्तराखंड के 26 साल के सफर पर PM मोदी ने CM धामी को भेजा पत्र, विकास कार्यों की तारीफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर उत्तराखंड के समस्त नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. पीएम ने अपने संदेश में उत्तराखंड की 26 वर्षों की विकास यात्रा, राज्य की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत, आधारभूत ढांचे के विस्तार, सीमांत क्षेत्रों के विकास और विभिन्न क्षेत्रों में हासिल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की है.

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प्रधानमंत्री ने लिखा कि 9 नवंबर 2000 को भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प से उत्तराखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया. राज्य स्थापना की यह वर्षगांठ देवभूमि के लोगों के अदम्य साहस, अटूट स्वाभिमान और अनवरत प्रगति के संकल्प को नमन करने का अवसर है, राज्य गठन के समय जिन आकांक्षाओं के साथ उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, आज प्रदेश उन्हें साकार करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है.

पीएम ने उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्ता का उल्लेख करते हुए लिखा कि हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा यह प्रदेश प्रकृति के अनुपम सौंदर्य और आध्यात्मिक वैभव का संगम है. मां गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों का उद्गम इसी धरती से होता है. पंच केदार, पंच प्रयाग और चारधाम की परंपरा उत्तराखंड को देश की आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है. बाबा केदारनाथ और बदरी विशाल से लेकर गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब, जागेश्वर धाम और आदि कैलाश तक प्रदेश के पवित्र स्थल करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़े हैं.

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उन्होंने उत्तराखंड से अपने पुराने जुड़ाव का उल्लेख करते हुए कहा कि संगठन के कार्यों के दौरान उन्होंने देवभूमि के अनेक क्षेत्रों में लंबा समय बिताया है. केदारनाथ की दिव्य गुफा में साधना, आदि कैलाश की आध्यात्मिक यात्रा, बुग्यालों का आशीर्वाद और माताओं-बहनों का स्नेह आज भी उनकी स्मृतियों में जीवंत है. प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनने की पूरी क्षमता वाला प्रदेश बताते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर कार्य कर रही है.

कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचे के विस्तार की सराहना

प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘विकसित उत्तराखंड से विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने के लिए पिछले एक दशक में राज्य की कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचे का व्यापक विस्तार हुआ है. केंद्र सरकार ने लगभग 890 किलोमीटर लंबी चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना पर 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है. करीब 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना पर भी कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है. ये परियोजनाएं चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के साथ ही प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति प्रदान करेंगी.

प्रधानमंत्री ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे को उत्तराखंड के पर्यटन, व्यापार और उद्योगों के लिए नई क्रांति बताते हुए कहा कि इससे दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय काफी कम होगा. देहरादून एयरपोर्ट का विस्तार, पिथौरागढ़ एयरपोर्ट का संचालन, बनबसा में नए हेलीपैड की स्वीकृति और हेलिपोर्ट और हेलिपैड नेटवर्क का विस्तार राज्य में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहा है.

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धार्मिक एवं सीमांत क्षेत्रों के विकास को बताया महत्वपूर्ण

प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण को विशेष महत्व का कार्य बताते हुए कहा कि धाम के विकास के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये के कार्य किए गए हैं. बदरीनाथ धाम में भी लगभग 500 करोड़ रुपये की लागत से रिवर फ्रंट, प्लाजा और मास्टर प्लान के तहत विकास एवं सौंदर्यीकरण के कार्य किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इन कार्यों में उत्तराखंड की दिव्यता, भव्यता और पर्यावरण को प्राथमिकता दी गई है.

सीमावर्ती गांवों के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गांव केवल सीमाओं की पहचान नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और सामर्थ्य के प्रतीक हैं. उन्होंने ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ के तहत माणा, जादुंग, टिम्मरसैंण, नीति और गुंजी जैसे सीमावर्ती गांवों में स्थानीय संस्कृति, हस्तशिल्प और पर्यटन को प्रोत्साहित करने के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार किए जा रहे हैं.

पर्यटन, कुंभ और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिल रही नई पहचान

प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में पर्यटकों की संख्या ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. हजारों होमस्टे के माध्यम से स्थानीय परिवारों की आय के नए स्रोत विकसित हुए हैं. वर्षभर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘एडवेंचर टूरिज्म’ और ‘365-डे टूरिज्म’ की दिशा में प्रयास हो रहे हैं. इसके साथ ही विंटर टूरिज्म, वेडिंग टूरिज्म और सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रोत्साहित किया जा रहा है. इससे प्रदेश की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ स्थानीय कला, हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों को व्यापक पहचान मिल रही है.

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प्रधानमंत्री ने हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले की तैयारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपये की सहायता का उल्लेख करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि यह आयोजन देश-दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए अविस्मरणीय अनुभव बनेगा.

स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और किसानों के प्रयासों का उल्लेख

प्रधानमंत्री ने राज्य में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की. उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत 98 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचने को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया. स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के क्रम में हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रपुर और अल्मोड़ा में नए मेडिकल कॉलेजों के संचालन और चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण का उल्लेख किया.

शिक्षा के क्षेत्र में देवप्रयाग में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर, नए केंद्रीय विद्यालयों और पीएम श्री विद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रयासों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया.

महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में उन्होंने उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और लखपति दीदी योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं से ग्रामीण महिलाओं का जीवन आसान हुआ है और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली है. किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से मिल रही आर्थिक सहायता को भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण बताया.

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प्रधानमंत्री ने जल एवं ऊर्जा के क्षेत्र में लगभग 8 हजार करोड़ रुपये की लागत वाले 1,000 मेगावाट क्षमता के टिहरी पम्प्ड स्टोरेज प्लांट का उल्लेख करते हुए लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना, जमरानी बांध परियोजना और सॉन्ग बांध पेयजल योजना पर चल रहे कार्यों को भी महत्वपूर्ण बताया.

सुशासन और सांस्कृतिक विरासत की सराहना

प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने को देश के लिए एक उदाहरण बताते हुए सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून और भू-कानून में पारदर्शिता जैसे कदमों की सराहना की. उन्होंने वन रैंक वन पेंशन के माध्यम से पूर्व सैनिकों के हितों को सर्वोपरि रखने का भी उल्लेख किया.

राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन और राज्य के खिलाड़ियों द्वारा 100 से अधिक राष्ट्रीय स्तर के पदक जीतने को पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया. प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आयोजित हो रही हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रन मैराथन को साहसिक खेलों के क्षेत्र में राज्य की नई पहचान से जोड़ा.

प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की लोक संस्कृति, लोकगीतों, पारंपरिक त्योहारों और खानपान का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि लोक परंपराएं और सांस्कृतिक विरासत इस प्रदेश की आत्मा हैं. नंदा देवी मेला, उत्तरायणी मेला, जागेश्वर मेला, इगास-बग्वाल, छोलिया नृत्य, फूलदेई, मंडुवे की रोटी, झंगोरे की खीर, बाल मिठाई और सिंगौड़ी जैसे पारंपरिक व्यंजन एवं उत्पाद उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान हैं.

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प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से उत्तराखंड आगे भी प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा. उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड का हर गांव, प्रत्येक परिवार और प्रत्येक युवा विकास के अवसरों से जुड़े, इसी संकल्प के साथ ‘विकसित उत्तराखंड से विकसित भारत’ की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे.

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का जताया आभार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजे गए शुभकामना संदेश और उत्तराखंड की विकास यात्रा की सराहना के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है.

देवभूमि उत्तराखंड के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी का विशिष्ट लगाव केवल आत्मीयता के शब्दों तक सीमित नहीं बल्कि उनके विचारों, संकल्पों और सतत प्रयासों में भी प्रतिबिंबित होता है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के पावन अवसर पर प्रेषित उनका आत्मीय संदेश देवभूमि के प्रति उनके इसी विशेष लगाव, स्नेह और विश्वास की एक और सुंदर अभिव्यक्ति है। इस पत्र में जहां देवभूमि की आध्यात्मिक चेतना, हिमालय की दिव्यता, मां गंगा की पावन धारा और हमारी समृद्ध लोकसंस्कृति के प्रति उनका गहन भावबोध परिलक्षित होता है, वहीं राज्य की विकास यात्रा, सीमांत क्षेत्रों की सामर्थ्य, मातृशक्ति के स्वावलंबन, युवाओं की आकांक्षाओं, किसानों के परिश्रम और प्रदेश की उभरती आर्थिक शक्ति का भी अत्यंत आत्मीयता से उल्लेख किया गया है। उत्तराखंड की लोकपरंपराओं, पर्व-त्योहारों, खानपान और सांस्कृतिक विरासत का जिस अपनत्व के साथ स्मरण उन्होंने किया है, वह देवभूमि के साथ उनके गहरे भावनात्मक संबंध को अभिव्यक्त करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में उत्तराखंड विकास, विश्वास और आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। सड़क, रेल एवं हवाई संपर्क से लेकर धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन, सीमांत क्षेत्रों के सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला स्वावलंबन और सुशासन तक प्रत्येक क्षेत्र में आए परिवर्तन इस बात के साक्षी हैं कि केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में देवभूमि उत्तराखंड का विशेष स्थान है। बाबा केदार के चरणों में आपके द्वारा व्यक्त किया गया यह विश्वास कि '21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा', आज प्रदेश की विकास यात्रा का प्रेरणास्रोत बन चुका है। आपके सशक्त नेतृत्व में यह विश्वास अब संकल्प से सिद्धि की ओर निरंतर अग्रसर है। इस आत्मीय संदेश और देवभूमि के प्रति आपके अविस्मरणीय स्नेह, प्रेम और विश्वास के लिए हृदय की गहराइयों से कोटिशः आभार। — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 9, 2026

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव और आत्मीय जुड़ाव प्रदेशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहा है. प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग से राज्य में विकास की नई संभावनाएं साकार हो रही हैं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त विश्वास और अपेक्षाएं राज्य सरकार के संकल्प को और मजबूत करती हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है. हमारा प्रयास है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे और प्रदेश का प्रत्येक गांव, युवा, किसान, महिला तथा सीमांत क्षेत्र विकास की मुख्यधारा से जुड़े.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए विकास, रोजगार, पर्यटन और निवेश के नए अवसरों का सृजन कर रहा है. राज्य सरकार ‘विकसित उत्तराखंड से विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए निरंतर प्रयासरत है.

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