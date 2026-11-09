Team India Hockey Squad: न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान, ये खिलाड़ी बना कप्तान

भारतीय मेन्स हॉकी टीम इसी महीने न्यूजीलैंड का दौरा करने जा रही है. इस दौरान दोनों देशों के बीच तीन मुकाबले खेले जाएंगे. हॉकी इंडिया ने इस दौरे के लिए सोमवार (9 नवंबर) को भारतीय टीम का ऐलान किया. ओलंपिक कांस्य पदक विजेता संजय 20 सदस्यीय भारतीय टीम की कमान संभालेंगे.

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भारत और न्यूजीलैंड के बीच 19, 21 और 22 नवंबर को ऑकलैंड के लॉयड एल्समोर हॉकी स्टेडियम में मुकाबले होंगे. यह दौरा दोनों देशों के बीच खेल संबंधों के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है.

SQUAD ANNOUNCMENT! 🇮🇳🏑 Meet the Indian Men’s Team that will travel to Auckland for three matches against New Zealand as the two nations celebrate 100 years of sporting relations and partnership. 🤝 #HockeyIndia #IndiaKaGame #INDvNZ https://t.co/psKx0ljnSs — Hockey India (@TheHockeyIndia) November 9, 2026

इसकी ऐतिहासिक कड़ी 1926 से जुड़ी है, जब मेजर ध्यानचंद की मौजूदगी वाली भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड पहुंची थी. वह किसी भी खेल में न्यूजीलैंड का दौरा करने वाली पहली भारतीय टीम थी.

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मुख्य कोच क्रेग फुल्टन ने टीम में युवा अंडर-21 खिलाड़ियों और इंडिया-ए के प्रमुख खिलाड़ियों को शामिल किया है. उनका मानना है कि घरेलू मैदान पर मजबूत न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ तीन मैच खेलने से उभरते खिलाड़ियों की क्षमता परखने का अच्छा अवसर मिलेगा.

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हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने भी इस दौरे को दोनों देशों की खेल मित्रता के लिए खास बताया. उनके मुताबिक, इससे युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा.

20 सदस्यीय भारतीय टीम

गोलकीपर: मोहित एचएस, पवन.

डिफेंडर: संजय (कप्तान), नीलम संजीप जेस, शारदा नंद तिवारी, तालेम प्रियोबर्ता, अनमोल एक्का, यशदीप सिवाच.

मिडफील्डर: अंगद बीर सिंह, आदित्य अर्जुन लालगे, रविचंद्र सिंह, विष्णुकांत सिंह, मनमीत सिंह, रोशन कुजूर और वेंकटेश केंचे.

फॉरवर्ड: अजीत यादव, उत्तम सिंह, कार्ति सेल्वम, अर्शदीप सिंह और अराइजीत सिंह हुंदल.

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