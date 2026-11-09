scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Team India Hockey Squad: न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान, ये खिलाड़ी बना कप्तान

न्यूजीलैंड दौरे पर नियमित कप्तान हरमनप्रीत सिंह भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होंगे. इस दौरे के लिए हॉकी इंडिया ने युवा खिलाड़ियों से सजी टीम चुनी है, ताकि बेंच स्ट्रेंथ को परखा जा सके.

Advertisement
X
संजय को बड़ी जिम्मेदारी, न्यूजीलैंड टूर पर संभालेंगे कमान. (Photo: Kalinga Lancers)
संजय को बड़ी जिम्मेदारी, न्यूजीलैंड टूर पर संभालेंगे कमान. (Photo: Kalinga Lancers)

भारतीय मेन्स हॉकी टीम इसी महीने न्यूजीलैंड का दौरा करने जा रही है. इस दौरान दोनों देशों के बीच तीन मुकाबले खेले जाएंगे. हॉकी इंडिया ने इस दौरे के लिए सोमवार (9 नवंबर) को भारतीय टीम का ऐलान किया. ओलंपिक कांस्य पदक विजेता संजय 20 सदस्यीय भारतीय टीम की कमान संभालेंगे.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 19, 21 और 22 नवंबर को ऑकलैंड के लॉयड एल्समोर हॉकी स्टेडियम में मुकाबले होंगे. यह दौरा दोनों देशों के बीच खेल संबंधों के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है.

इसकी ऐतिहासिक कड़ी 1926 से जुड़ी है, जब मेजर ध्यानचंद की मौजूदगी वाली भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड पहुंची थी. वह किसी भी खेल में न्यूजीलैंड का दौरा करने वाली पहली भारतीय टीम थी.
यह भी पढ़ें: सैंडपेपरगेट कांड पर डेविड वॉर्नर ने तोड़ी चुप्पी, उस्मान ख्वाजा के दावे को बताया 100 फीसदी सच

मुख्य कोच क्रेग फुल्टन ने टीम में युवा अंडर-21 खिलाड़ियों और इंडिया-ए के प्रमुख खिलाड़ियों को शामिल किया है. उनका मानना है कि घरेलू मैदान पर मजबूत न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ तीन मैच खेलने से उभरते खिलाड़ियों की क्षमता परखने का अच्छा अवसर मिलेगा.
यह भी पढ़ें: सिराज IN, अर्शदीप को रेस्ट... हैमिल्टन वनडे में शुभमन करेंगे फेरबदल, ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग-11

सम्बंधित ख़बरें

जापान को फाइनल में 4-1 से हराकर भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब लगातार तीसरी और कुल छठी बार जीत लिया (Photo: X/@asia_hockey)
जापान को 4-1 से हराकर भारत बना चैम्पियन, एशियन हॉकी में रचा नया इतिहास
PM Narendra Modi meets and addresses Asian Games medalists.
'आपकी कामयाबी देश की सफलता', एशियन गेम्स के मेडलिस्ट से मिलकर बोले मोदी
PM Narendra Modi, Asian Games 2026, Vaibhav Sooryavanshi
'15 साल के...', PM मोदी ने की वैभव की तारीफ, मेडलवीरों में भरा जोश
Champions Trophy 2026
चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का ऐलान, इस धुरंधर को सौंपी गई कमान
india beats malaysia 5 1 asian games hockey
एशियन गेम्स 2026: भारतीय मेंस हॉकी टीम ने जीता गोल्ड मेडल
Advertisement

हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने भी इस दौरे को दोनों देशों की खेल मित्रता के लिए खास बताया. उनके मुताबिक, इससे युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा.

20 सदस्यीय भारतीय टीम

गोलकीपर: मोहित एचएस, पवन.

डिफेंडर: संजय (कप्तान), नीलम संजीप जेस, शारदा नंद तिवारी, तालेम प्रियोबर्ता, अनमोल एक्का, यशदीप सिवाच.

मिडफील्डर: अंगद बीर सिंह, आदित्य अर्जुन लालगे, रविचंद्र सिंह, विष्णुकांत सिंह, मनमीत सिंह, रोशन कुजूर और वेंकटेश केंचे.

फॉरवर्ड: अजीत यादव, उत्तम सिंह, कार्ति सेल्वम, अर्शदीप सिंह और अराइजीत सिंह हुंदल.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    उत्तराखंड के 26 साल के सफर पर PM मोदी ने CM धामी को भेजा पत्र, विकास कार्यों की तारीफ |
    क्या है कोरोना का नया वेरिएंट PJ.2.1, WHO ने बताया- लक्षणों से नहीं होगी पहचान |
    Team India Hockey Squad: न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान, ये खिलाड़ी बना कप्तान |
    एनवीडिया के CEO ने चीनी जासूस से अफेयर की बात मानी |
    Bank Alert: इस हफ्ते 6 दिन बैंक रहेंगे बंद, आज से ही शुरू... देखें बैंक हॉलिडे की लिस्ट |
    AI के खिलाफ यूरोप में डेटा सेंटर साइट में घुसे प्रदर्शनकारी! |
    'आधार कार्ड से जुड़े वोटिंग...', चुनाव सुधार को लेकर अखिलेश यादव की तीन बड़ी मांग |
    2027 वर्ल्ड कप जीतने के लिए रोहित शर्मा ने क्यों छेड़ा गिल की शादी का मुद्दा? |
    Chhath Puja : छठ पूजा पर इस बार घाटों पर क्या-क्या होगा इंतजाम, डीएम ने अधिकारियों को गिनाए सारे काम |
    Malaika-Arbaaz Son Birthday: 24 साल का हुआ खान परिवार का चिराग, भावुक हुईं मलाइका, अरबाज बोले- हमेशा साथ रहूंगा
    Advertisement