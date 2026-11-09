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मुंबई में अब नहीं जला पाएंगे रॉकेट और हवाई पटाखे, BMC ने 25 नवंबर तक लगाया बैन

मुंबई में आग की बढ़ती घटनाओं के बाद BMC ने पूरे शहर में रॉकेट और एरियल फायरक्रैकर्स जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. यह बैन सार्वजनिक और प्राइवेट दोनों जगहों पर लागू होगा, जिसमें घर की छतें, बालकनी, पार्किंग लॉट और झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाके शामिल हैं.

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BMC ने रॉकेट और एरियल फायरक्रैकर्स जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. (File Photo: PTI)
BMC ने रॉकेट और एरियल फायरक्रैकर्स जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. (File Photo: PTI)

मुंबई में लगातार हो रही आग की घटनाओं के बाद बीएमसी ने पूरे शहर में 25 नवंबर 2026 तक रॉकेट और एरियल फायरक्रैकर्स पर बैन लगा दिया है. यह बैन पब्लिक और प्राइवेट दोनों जगहों पर लागू रहेगा, जिसमें टेरेस, बाल्कनी, पार्किंग लॉट और स्लम एरिया शामिल हैं. डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत यह आदेश जारी किया गया है.

अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (बृहन्मुंबई) की इन-चार्ज चेयरपर्सन और एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा ने यह ऑर्डर जारी किया है. यह बैन 9 नवंबर से तुरंत लागू हो गया है और 25 नवंबर रात 11:59 बजे तक रहेगा.

मुंबई में पिछले 24 घंटे में पटाखे फोड़ने के कारण आग लगने की 137 घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद मुंबई मेयर रितु तावड़े और मुंबई फायर डिपार्टमेंट ने नागरिकों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है.

पिछले 24 घंटे में शहर में आग लगने की कुल 142 घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें से 137 हादसे पटाखों की वजह से हुए. दो महिलाओं के घायल होने की भी जानकारी मिली है.

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यह भी पढ़ें: दिवाली की रात मुंबई में आग का तांडव, मुंबई और ठाणे के कई इलाकों में हादसे

अगर हम पिछले दो सालों में दिवाली के दौरान आग की घटनाओं के आंकड़ों को देखें, तो साल 2024 में मुंबई में आग लगने की कुल 262 घटनाएं सामने आईं. इनमें से 80 घटनाएं पटाखों के कारण हुईं. इन घटनाओं में 3 लोग घायल हुए.

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इसके बाद साल 2025 में आग लगने की घटनाओं की संख्या 289 तक पहुंच गई. इनमें से 113 घटनाएं पटाखों के कारण हुईं. 2025 में आग की घटनाओं में किसी नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई और न ही कोई घायल हुआ था.

हालांकि, इस साल, 8 नवंबर 2026 को, एक ही दिन में आग लगने की कुल 142 घटनाएं सामने आईं, जिनमें से 137 पटाखों के कारण हुईं. इन घटनाओं में दो महिलाएं घायल हुईं.

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