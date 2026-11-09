 Online Festive Sale: फीकी रही दिवाली, 5 साल में सबसे कम सेल, लेकिन सोने-चांदी के सिक्के खूब बिके!

स्मार्टफोन, लैपटॉप और बड़े इलेक्ट्रॉनिक सामानों की सुस्त बिक्री से ई-कॉमर्स कंपनियों को झटका लगा है. इस बार फेस्टिव सेल्स की ग्रोथ 13 से 15 फीसदी रही, जबकि इंडस्ट्री को 20 से 25 फीसदी बढ़ोतरी की उम्मीद थी. हालांकि, छोटे शहरों, फैशन और क्विक कॉमर्स में खरीदारी का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है.

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त्योहारों पर ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज हर साल बढ़ता है. बड़ी-बड़ी सेल, भारी डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स ग्राहकों को खरीदारी के लिए आकर्षित करते हैं. लेकिन इस बार दिवाली के आसपास ऑनलाइन बाजार की रफ्तार उम्मीद से धीमी रही. महंगे स्मार्टफोन, लैपटॉप और बड़े इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बिक्री सुस्त पड़ने से ई-कॉमर्स कंपनियों को झटका लगा है. आंकड़ों के मुताबिक, इस बार फेस्टिव सेल्स की ग्रोथ पिछले पांच साल में सबसे कम रही.

फेस्टिव सेल्स की ग्रोथ 13-15% पर सिमटी

इस बार दिवाली के आसपास ऑनलाइन फेस्टिव सेल्स में 13 से 15 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. जबकि इंडस्ट्री को 20 से 25 फीसदी ग्रोथ की उम्मीद थी. पिछले साल के मुकाबले ये बड़ी गिरावट है. साल 2025 में फेस्टिव सीजन के दौरान ऑनलाइन बिक्री का कुल ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू यानी GMV करीब 1.2 लाख करोड़ रुपये रहा था, जिसमें सालाना आधार पर 25 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी. इस बार पिछले साल जैसी तेजी नहीं दिखी. पिछले साल GST दरों में कटौती से ग्राहकों को खरीदारी में राहत मिली थी. वहीं इस बार महंगे इनपुट और बढ़ती कीमतों ने ग्राहकों के बजट पर दबाव डाला. कंपनियों के लिए भी पहले की तरह भारी डिस्काउंट देना मुश्किल रहा.

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स्मार्टफोन-इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री ने बिगाड़ा गणित

ऑनलाइन फेस्टिव सेल्स में स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी हिस्सेदारी रहती है. लेकिन इस बार इनकी बिक्री में सुस्ती का असर पूरे बाजार पर पड़ा. आंकड़ों के मुताबिक, फेस्टिव सेल के दौरान कुल GMV में स्मार्टफोन की हिस्सेदारी घटकर 24 से 25 फीसदी रह गई, जबकि पिछले साल ये 35.2 फीसदी थी. इसके साथ ही स्मार्टफोन, लैपटॉप और बड़े इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर मिलने वाला डिस्काउंट भी पिछले साल के मुकाबले 35 से 40 फीसदी कम रहा. स्मार्टफोन की कीमतों पर मेमोरी चिप की कमी का असर पड़ा. महंगे फोन की कीमत बढ़ने से ग्राहक खरीदारी टालते दिखे. बैंक ऑफर्स और EMI योजनाएं भी ग्राहकों को पहले की तरह आकर्षित नहीं कर पाईं.

कम कीमत वाले सामानों की तरफ मुड़े ग्राहक

महंगे प्रॉडक्ट्स की खरीदारी में कमी के बीच ग्राहकों ने छोटे और कम कीमत वाले सामानों पर ज्यादा खर्च किया. इसका असर ऑनलाइन ऑर्डर्स और अलग-अलग कैटेगरी की बिक्री में दिखाई दिया. आंकड़ों के मुताबिक, इस बार ऑनलाइन ऑर्डर्स में 10 से 15 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई. वहीं ग्रोसरी सेगमेंट की बिक्री करीब 40 फीसदी बढ़ी. फैशन कैटेगरी में भी ग्राहकों की दिलचस्पी बढ़ी. इस दौरान फैशन प्रॉडक्ट्स पर औसत डिस्काउंट 34 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो गया. हालांकि, इस कैटेगरी में औसत ऑर्डर वैल्यू करीब 1,643 रुपये रही. इससे पता चलता है कि ग्राहक ज्यादा ऑर्डर तो कर रहे हैं, लेकिन खरीदारी में कम कीमत वाले सामानों को प्राथमिकता दे रहे हैं.

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छोटे शहरों में बढ़ी ऑनलाइन शॉपिंग!

ऑनलाइन खरीदारी का दायरा बड़े शहरों से निकलकर छोटे शहरों तक फैल रहा है. अमेजन की फेस्टिव सेल के दौरान 3.93 अरब विजिट दर्ज किए गए. कंपनी के मुताबिक, 70 फीसदी से ज्यादा ग्राहक मेट्रो शहरों के बाहर से आए. छोटे शहरों में मोबाइल, टीवी और अप्लायंसेज की खरीदारी में EMI की हिस्सेदारी करीब 50 फीसदी रही. इससे साफ है कि छोटे शहरों के ग्राहक भी महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, लेकिन उनके लिए EMI एक अहम जरिया बन रही है.

क्विक कॉमर्स पर खूब बिके सोने-चांदी के सिक्के!

त्योहारों के दौरान क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की भूमिका भी बढ़ी है. धनतेरस पर Zepto और Swiggy Instamart जैसे प्लेटफॉर्म्स ने सोने-चांदी के सिक्कों की बिक्री को लेकर बड़े आंकड़े पेश किए. इनके मुताबिक, हर घंटे 14 हजार से ज्यादा सोने-चांदी के सिक्कों की बिक्री हुई. वहीं ग्रोसरी और फेस्टिव गिफ्टिंग की 75 फीसदी से ज्यादा बिक्री क्विक कॉमर्स पर शिफ्ट होने का अनुमान जताया गया.

ज्यादा ऑर्डर्स के बावजूद कंपनियों के मुनाफे पर दबाव

ऑनलाइन ऑर्डर्स बढ़ने के बावजूद ई-कॉमर्स कंपनियों और ब्रांड्स के लिए मुनाफे का गणित आसान नहीं रहा. कम कीमत वाले सामानों की ज्यादा बिक्री से औसत ऑर्डर वैल्यू पर दबाव पड़ा है. वहीं डिलीवरी लागत बढ़ने, पेट्रोल-डीजल महंगा होने और फैशन प्रॉडक्ट्स के रिटर्न बढ़ने से कंपनियों का खर्च भी बढ़ा है. त्योहारों के दौरान कंपनियों ने कीमतें बढ़ाने से परहेज किया, लेकिन बढ़ती लागत का दबाव आगे ग्राहकों पर आ सकता है. ऐसे में दिसंबर या जनवरी में FMCG और दूसरे कंज्यूमर प्रॉडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

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