Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 9 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

पश्चिम बंगाल के हलीशहर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिले पर भीड़ ने हमला किया. वहीं, असम में इस साल बाढ़ से मरने वालों की गिनती 99 तक पहुंची गई. इन खबरों के अलावा, झारखंड की राजधानी रांची में जारी छात्र आंदोलन के बीच हेमंत सोरेन सरकार जेपीएससी समेत अन्य परीक्षाएं रद्द करने को तैयार है. वहीं, जेपीएससी के तीनों सदस्यों ने रविवार देर शाम अपने पद से इस्तीफा दे दिया. पढ़ें रविवार शाम की बड़ी खबरें.

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पूर्व CM ममता बनर्जी के काफिले पर हमला, प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी पर फेंका कीचड़ और जूते



पश्चिम बंगाल के हलीशहर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिले पर भीड़ ने हमला कर दिया. दरअसल, ममता बनर्जी एक TMC कार्यकर्ता के घर जा रही थीं, जिसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी. इस दौरान भीड़ ने पूर्व सीएम ममता बनर्जी की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया, उस पर कीचड़ फेंका और पानी की बोतलें, जूते और चप्पलें बरसाईं.

असम में नहीं थम रहा बाढ़ का प्रकोप, मौत का आंकड़ा 100 के करीब, गोलाघाट सबसे ज्यादा प्रभावित



असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. राज्य में इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या 99 हो गई है, जबकि 1.47 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं. कई इलाकों में घर और सड़कें पानी में डूबी हैं. लोग घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं. गोलाघाट में एक और मौत के बाद असम में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 99 पहुंच गया.

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ऑपरेशन थिएटर में गूंजी सोनू निगम की आवाज, सर्जरी के बीच गाया 77 साल पुराना गाना, देखते रह गए डॉक्टर्स



सोनू निगम पर गायकी का ख़ुमार ऐसा चढ़ा है कि अस्पताल में भी ख़ुद को गाने से रोक नहीं पाए. उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे ऑपरेशन थिएटर में बेड पर लेटे हैं और डॉक्टर्स उनके हाथ की सर्जरी कर रहे हैं. इस दौरान सोनू दिवंगत सिंगर मोहम्मद रफ़ी का गाना 'सुहानी रात ढल चुकी है...' गाते दिखे. हालांकि, इस सर्जरी की वजह नहीं बताई है.

'बंटवारा 1947': KBC में सनी देओल ने मचाया 'गदर', अमिताभ बच्चन ने बजाई तालियां, देखते रह गए आमिर-प्रीति



रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' एक बार फिर दस्तक दे रहा है. 'केबीसी 18' 10 अगस्त से ऑनएयर होगा. शो के पहले एपिसोड में फिल्म बंटवारा 19 सौ 47 की स्टारकास्ट सनी देओल, आमिर ख़ान और प्रीति ज़िंटा अमिताभ बच्चन संग मस्ती मज़ाक करती नज़र आएगी. नए प्रोमो में सनी देओल का डांस आपका दिल जीत लेगा. ये फिल्म 14 अगस्त को रिलीज होगी.

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर ED का शिकंजा: 187 करोड़ रुपये के फंड हेराफेरी मामले में दाखिल की चार्जशीट



ED ने 187 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, सतीश सेठ और अन्य लोगों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. यह मामला साल 2010 के दौरान सड़क निर्माण परियोजनाओं में फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ है. ED ने यह कार्रवाई इस साल 11 फरवरी को EOW की ओर से दर्ज की गई FIR के आधार पर शुरू की थी.

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रांची: प्रदर्शनकारी देवेंद्र महतो से मंत्रियों की LIVE बात... विधानसभा घेराव से पहले सरकार एक्टिव



झारखंड के रांची में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के ख़िलाफ़ छात्रों का प्रदर्शन सोलहवें दिन भी जारी है. 10 अगस्त को प्रस्तावित विधानसभा घेराव से पहले हेमंत सोरेन सरकार ने बातचीत तेज़ कर दी. उनके मंत्रियों ने JPSC और JSSC न्याय मंच के प्रतिनिधियों से बैठक की. साथ ही देवेंद्र नाथ महतो से वीडियो कॉल पर बात की.

IND vs SL: मोहम्मद सिराज ने अंतिम ओवर में जड़े लगातार 3 छक्के, भारत ने SLC XI को 6 विकेट से रौंदा



कोलंबो के नॉन्डस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब ग्राउंड में खेले गए तीन दिवसीय वॉर्मअप मैच में टीम इंडिया ने श्रीलंका इलेवन को 6 विकेट से हराया. भारत को आख़िरी ओवर में 16 रन चाहिए थे. मोहम्मद सिराज ने लगातार 3 छक्के जड़कर टीम को जीत दिला दी. अभ्यास मैच होने के कारण जीत के बाद भी आख़िरी ओवर की सभी छह गेंदें फेंकी गईं.

JPSC परीक्षाएं रद्द करने को तैयार सोरेन सरकार, लेकिन CBI जांच से इनकार

झारखंड में परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर छात्रों और राज्य सरकार के बीच गतिरोध ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है. सरकार और छात्रों के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी पूरी तरह सफल नहीं रही. पांच घंटे चली बैठक में सरकार ने कई मांगें मान लीं. चौदहवीं JPSC परीक्षा रद्द होगी, लेकिन मामले की CBI जांच पर सहमति नहीं बनी है.

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रांची: छात्र आंदोलन के बीच JPSC के तीन सदस्यों ने दिया इस्तीफा



रांची छात्र आंदोलन के बीच जेपीएससी के तीन सदस्यों अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनिमा हांसदा ने इस्तीफा दे दिया है. तीनों ने अपना इस्तीफा राज्यपाल संतोष गंगवार को भेजा था, जिसे मंजूर कर लिया गया है. जेपीएससी के इन तीन सदस्यों के इस्तीफे ऐसे समय आए हैं, जब छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं.

RG Kar रेप केस की फिर से होगी जांच, CM शुभेंदु का बड़ा एक्शन



आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त 2024 की रात 31 वर्षीय ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में सीएम शुभेंदु सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री ने इस मामले में नए सिरे से जांच की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि पुलिस अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम रही थी. ये मामला चुनाव में ममता की हार की बड़ी वजहों में से एक था.



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