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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 9 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

उत्तर 24 परगना जिले के हलीशहर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिले पर भीड़ ने हमला कर दिया. दरअसल, पूर्व सीएम ममता बनर्जी TMC कार्यकर्ता के घर जा रही थीं, जिसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी.

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पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी के काफिले पर हमला (Photo: ITG)
पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी के काफिले पर हमला (Photo: ITG)

पश्चिम बंगाल के हलीशहर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिले पर भीड़ ने हमला किया. वहीं, असम में इस साल बाढ़ से मरने वालों की गिनती 99 तक पहुंची गई. इन खबरों के अलावा, झारखंड की राजधानी रांची में जारी छात्र आंदोलन के बीच हेमंत सोरेन सरकार जेपीएससी समेत अन्य परीक्षाएं रद्द करने को तैयार है. वहीं, जेपीएससी के तीनों सदस्यों ने रविवार देर शाम अपने पद से इस्तीफा दे दिया. पढ़ें रविवार शाम की बड़ी खबरें.

पूर्व CM ममता बनर्जी के काफिले पर हमला, प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी पर फेंका कीचड़ और जूते

पश्चिम बंगाल के हलीशहर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिले पर भीड़ ने हमला कर दिया. दरअसल, ममता बनर्जी एक TMC कार्यकर्ता के घर जा रही थीं, जिसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी. इस दौरान भीड़ ने पूर्व सीएम ममता बनर्जी की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया, उस पर कीचड़ फेंका और पानी की बोतलें, जूते और चप्पलें बरसाईं.

असम में नहीं थम रहा बाढ़ का प्रकोप, मौत का आंकड़ा 100 के करीब, गोलाघाट सबसे ज्यादा प्रभावित

असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. राज्य में इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या 99 हो गई है, जबकि 1.47 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं. कई इलाकों में घर और सड़कें पानी में डूबी हैं. लोग घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं. गोलाघाट में एक और मौत के बाद असम में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 99 पहुंच गया.

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