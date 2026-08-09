IND vs SL: मोहम्मद सिराज ने अंतिम ओवर में जड़े लगातार 3 छक्के, भारत ने SLC XI को 6 विकेट से रौंदा

कोलंबो के नॉन्डस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब ग्राउंड में खेले गए तीन दिवसीय वार्म-अप मैच में टीम इंडिया ने श्रीलंका इलेवन के खिलाफ 6 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की. मैच का अंत किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं था. भारत को जीत के लिए आखिरी ओवर में 16 रनों की दरकार थी.

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मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका के गेंदबाज पर कोई रहम न दिखाते हुए लगातार 3 छक्के जड़ दिए और टीम को जीत की दहलीज के पार पहुंचा दिया. सिराज ने महज 15 गेंदों में 32 रन जड़ दिए. क्योंकि यह अभ्यास मैच था इसलिए जीत के बाद भी आखिरी ओवर में सारी छह गेंद फेंकी गईं. हालांकि, फैन्स और टीम मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर कप्तान शुभमन गिल की मैदान पर वापसी रही.

कप्तान गिल पूरी तरह फिट

उंगली की चोट के कारण शुरुआती दो दिन बाहर रहने वाले गिल दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करने उतरे. दोनों ने पहले विकेट के लिए 100 रनों की मजबूत साझेदारी की. यशस्वी ने 46 गेंदों में 61 रन जड़े और रिटायर्ड हर्ट होकर लौटे. वहीं गिल अर्धशतक से चूक गए और 44 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उनकी फिटनेस को लेकर अब सारी चिंताएं दूर हो चुकी हैं.

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Mohammed Siraj with the winning runs 🔥🔥



A successful chase in Colombo for #TeamIndia against SLC XI 👏👏



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श्रीलंका ने दिखाया दम

भारतीय टीम के लिए यह वार्म-अप मुकाबला हर लिहाज से अहम साबित हुआ. श्रीलंका XI ने अपनी पहली पारी 363/8 के विशाल स्कोर पर घोषित की थी, जिसमें निसान मदुशंका (66), रविंदु रसांथा (71) और सोनल दिनुषा (52) ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं.

देवदत्त पडिक्कल ने जड़ा शतक

इसके जवाब में भारत ने देवदत्त पडिक्कल की नाबाद 142 रनों की शानदार शतकीय पारी और रवींद्र जडेजा के अहम 63 रनों की बदौलत अपनी पहली पारी 357/6 पर घोषित की. जिससे श्रीलंका को पहली पारी के आधार पर 6 रन की मामूली बढ़त हासिल हुई. गेंदबाजी में भारत की ओर से रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मानव सुथार ने 2-2 विकेट चटकाए.

1⃣5⃣0⃣ up in the chase!#TeamIndia need 57 more runs to win



A fine partnership between Rishabh Pant (27*) & Dhruv Jurel (17) comes to an end.



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सिराज ने जड़े लगातार छक्के

दूसरी पारी में श्रीलंका XI ने मदुशंका के 63 रनों की मदद से 200/6 का स्कोर बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी, जहां भारत के लिए गुरनूर बराड़ और रवींद्र जडेजा ने 2-2 शिकार किए. इसके बाद 45 ओवर के विशेष नियम के तहत भारत को जीत के लिए 207 रनों का लक्ष्य मिला. लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने बेहद रोमांचक अंदाज में आखिरी ओवर में मोहम्मद सिराज के गगनचुंबी छक्कों के दम पर केवल 4 विकेट खोकर जीत दर्ज कर ली.

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