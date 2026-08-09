'बंटवारा 1947': KBC में सनी देओल ने मचाया 'गदर', अमिताभ बच्चन ने बजाई तालियां, देखते रह गए आमिर-प्रीति

टीवी का सबसे बड़ा क्विज रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' एक बार फिर दस्तक दे रहा है. 'केबीसी 18' 10 अगस्त से ऑनएयर होगा. शो के पहले ही एपिसोड में 'बंटवारा-1947' की स्टारकास्ट अपने धांसू अंदाज से जलवे बिखेरती हुई दिखाई देगी. सनी देओल, आमिर खान और प्रीति जिंटा ने शो में अमिताभ बच्चन संग खूब मस्ती मजाक किया. अब केबीसी का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें सनी देओल का डांस देखकर आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे.

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सनी देओल ने केबीसी के मंच पर किया धांसू डांस

'कौन बनेगा करोड़पति' के नए प्रोमो की पूरी लाइमलाइट सनी देओल ने लूट ली है. सनी केबीसी के मंच पर अपनी सुपरहिट फिल्म 'गदर' के गाने 'मैं निकला गड्डी लेके' पर धांसू डांस करते हुए नजर आए. सनी ने एनर्जेटिक डांस से सेट पर खास समा बांध दिया. सनी को फुल एनर्जी के साथ डांस करते देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है.

सनी का डांस देखकर अमिताभ बच्चन का चेहरा खुशी से खिल उठा. आमिर खान और प्रीति जिंटा भी सनी का पावरपैक्ड डांस देखकर चहकते नजर आए. अमिताभ, प्रीति और आमिर ने तालियां बजाकर सनी को एप्रिशिएट किया.

सनी के दीवाने हुए फैंस

केबीसी के मंच पर सनी देओल के डांस को फैंस आइकॉनिक बता रहे हैं. एक यूजर ने उनकी तारीफ में लिखा- सुपरहिट. दूसरे ने लिखा-लव यू सनी पाजी. एक और यूजर ने लिखा- एक ही तो दिल है कितनी बार जितोगे?

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कब रिलीज होगी 'बंटवारा-1947'?

बता दें कि इस साल की मच-अवेटेड फिल्म 'बंटवारा-1947' 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. सनी देओल, आमिर खान और प्रीति जिंटा फिल्म का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं. तीनों स्टार्स अमिताभ बच्चने के शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के मंच पर अपनी फिल्म को प्रमोट करने पहुंचे. इसके अलावा वो देशभर में अपनी फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं. फिल्म को लेकर फैंस के बीच भी जबरदस्त एक्साइटमेंट है. तो आप जा रहे हैं ना फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने?

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