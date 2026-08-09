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'दुख-दर्द में थे सलमान खान', ड्रिंक करते हुए गोविंदा ने दी सलाह, बदली भाईजान की जिंदगी

बॉलीवुड के 'हीरो नंबर 1' गोविंदा ने खुलासा किया है कि 2007 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पार्टनर' की शूटिंग से पहले उन्होंने सलमान खान को करियर और जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी सलाह दी थी.

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गोविंदा ने बदली सलमान की लाइफ (Photo: Screengrab)
गोविंदा ने बदली सलमान की लाइफ (Photo: Screengrab)

बॉलीवुड के दो दिग्गज एक्टर्स गोविंदा और सलमान खान की जोड़ी ने फिल्म 'पार्टनर' से दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर दिया था. लेकिन इस ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री के पीछे की एक बहुत ही अनसुनी कहानी अब सामने आई है  गोविंदा ने याद किया कि कैसे फिल्म की शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने सलमान खान को उनके सबसे मुश्किल दौर से बाहर निकलने में मदद की थी और उन्हें अपनी पहचान और ताकत का अहसास कराया था.

ANI को दिए इंटरव्यू में गोविंदा ने बताया कि जब वे 'पार्टनर' की शूटिंग शुरू करने वाले थे, उस समय सलमान खान अपनी पर्सनल जिंदगी में काफी दर्द और परेशानियों का सामना कर रहे थे. गोविंदा ने कहा, 'जब कोई इंसान उम्मीदों, अपेक्षाओं या प्यार की वजह से खुद से परेशान होता है, तो कोई दूसरा उसे आसानी से ठीक नहीं कर सकता. उस दौरान सलमान सबसे कटने लगे थे और खुद में ही सिमटकर रह गए थे.' ऐसे में गोविंदा ने महसूस किया कि उन्हें सलमान से बात करनी चाहिए और उन्हें हकीकत का सामना कराना चाहिए.

जब गोविंदा और सलमान ने पी ड्रिंक
उस वक्त को याद करते हुए गोविंदा ने बताया, 'मैंने सोचा कि मुझे सलमान को सच का अहसास कराना चाहिए. इसलिए हम दोनों साथ बैठे और ड्रिंक की. उसी दौरान मैंने सलमान से कहा- सलमान, तुमने बाहर की दुनिया को बहुत देख लिया, अब थोड़ा अपने अंदर झांककर देखो.' गोविंदा ने आगे बताया कि उस समय वे खुद राजनीति से बाहर निकले थे और उनका वजन 114 किलो हो गया था.

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गोविंदा ने सलमान को समझाते हुए कहा था, 'जब तक मैं अपना वजन कम करूंगा, तब तक तो मैं कैरेक्टर रोल करने लायक ही रहूंगा, जैसे 'पार्टनर' में कॉमेडी रोल कर रहा हूं. लेकिन तुम तो मुख्य हीरो हो! मगर अफसोस कि इस वक्त तुम हीरो जैसे लग नहीं रहे हो. तुम्हारे चेहरे पर उदासी और निराशा साफ दिख रही है, तुम्हें इस हालत से जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा.'

धर्मेंद्र से तुलना कर दी कसरत करने की सलाह
गोविंदा की बातें सुनकर सलमान ने उनसे पूछा कि आखिर उन्हें इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए? इस पर गोविंदा ने उन्हें रोजाना दो से तीन घंटे कड़ी एक्सरसाइज करने की सलाह दी. गोविंदा ने सलमान से कहा, 'धर्मेंद्र जी के बाद अगर इंडस्ट्री में कोई ऐसा हीरो है जिसे भगवान ने शानदार चेहरा, बेहतरीन पर्सनैलिटी और परिवार का पूरा आशीर्वाद दिया है, तो वो तुम हो. तुम में वो औरा है कि लोग तुम्हें देखते ही कहें कि हां, ये असली हीरो है.'

गोविंदा की यह सलाह सलमान खान के दिल में उतर गई. उन्होंने न केवल इस पर अमल किया, बल्कि अपनी फिटनेस और करियर पर जबरदस्त काम किया. गोविंदा ने बताया कि उन्होंने सलमान से कहा था कि वे अगले 10 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज करेंगे, और सलमान ने बिल्कुल वैसा ही कर दिखाया.

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कब रिलीज हुई थी पार्टनर?
बता दें कि डेविड धवन के निर्देशन में बनी फिल्म 'पार्टनर' 20 जुलाई 2007 को रिलीज हुई थी. इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़े थे. सलमान और गोविंदा की जुगलबंदी के साथ-साथ 'डू यू वाना पार्टनर', 'सोनी दे नखरे' और 'यू आर माई लव' जैसे गानों ने भी दर्शकों का दिल जीत लिया था.

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