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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 30 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

राजस्थान के जयपुर के सीतापुरा में रविवार को NEET-PG 2026 की परीक्षा देने पहुंचे मेडिकल स्टूडेंट्स को भारी अव्यवस्था का सामना करना पड़ा. स्टूडेंट्स का आरोप है कि हर 10 से 15 मिनट में बिजली जा रही थी, जिससे कंप्यूटर सिस्टम प्रभावित हो रहे थे.

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परीक्षा या परेशानी! NEET PG पेपर पर भड़के छात्र.
परीक्षा या परेशानी! NEET PG पेपर पर भड़के छात्र.

जयपुर के सीतापुरा में रविवार को NEET-PG 2026 की परीक्षा देने पहुंचे मेडिकल स्टूडेंट्स को बार-बार तकनीकी और बिजली की समस्या सामना करना पड़ा. वहीं, संगरूर में भारत-अमेरिका ट्रेड डील समेत 13 मांगों को लेकर किसान DC कार्यालय के बाहर डटे हैं. इन खबरों के अलावा, अफगानिस्तान के खिलाफ टी ट्वेंटी सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान 13 सितंबर को हो सकता है. पढ़ें रविवार शाम की बड़ी खबरें

'हर 10 मिनट पर बंद हो रहे थे कंप्यूटर...', जयपुर में NEET-PG परीक्षा में भारी अव्यवस्था पर भड़के छात्र 

जयपुर के सीतापुरा में रविवार को NEET-PG 2026 की परीक्षा देने पहुंचे मेडिकल स्टूडेंट्स को बार-बार तकनीकी और बिजली की समस्या सामना करना पड़ा. स्टूडेंट्स का आरोप है कि हर 10 से 15 मिनट में बिजली जा रही थी, जिससे कंप्यूटर सिस्टम प्रभावित हो रहे थे. इस केंद्र पर परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, अब परीक्षा का आयोजन 5 सितंबर को होगा.

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PM मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, यूरेनियम की सप्लाई पर भी बनी बात 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उज्बेकिस्तान के दौरे पर हैं. उन्होंने रविवार को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता की. इस बातचीत में पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने से लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं. इस दौरान पीएम मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया है. 

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ट्रैक्टर-ट्रॉली में AC, पंखा, चारपाई... ट्रेड डील के विरोध में पंजाब किसानों का डेरा 

पंजाब के संगरूर में भारत-अमेरिका ट्रेड डील समेत 13 मांगों को लेकर किसान DC कार्यालय के बाहर डटे हैं. किसानों के पास राशन, चारपाई, चूल्हे, पंखे और एसी तक मौजूद हैं. ट्रॉलियों को ही रहने-खाने का ठिकाना बना लिया गया है, जिससे साफ है कि वे जल्दी वापस लौटने के मूड में नहीं हैं. किसान भारत-अमेरिका ट्रेड डील को आमदनी पर खतरा मान रहे हैं.

'छात्रों के सवाल पूछने पर कार्रवाई की धमकी देना असंवैधानिक', बोले सुप्रीम कोर्ट के जज उज्ज्वल भुइयां

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने रविवार को कहा कि अलग नजरिए से बात रखने या सवाल पूछने पर छात्रों को दंडात्मक कार्रवाई की धमकी नहीं दी जा सकती. उन्होंने इसे असंवैधानिक और सत्ता का दुरुपयोग बताया. उन्होंने जोर देकर कहा कि यूनिवर्सिटी में आजादी से सोचने की आदत शुरू होनी चाहिए और छात्र मुश्किल सवाल पूछने से न हिचकिचाएं.

864 करोड़ खर्च, फिर भी अधूरा JPNIC... CM योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना 

लखनऊ में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ. इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के निर्माण पर सवाल उठाए. उनका कहना था कि जिस प्रोजेक्ट को करीब 200 करोड़ रुपये में बनना था, उस पर 864 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए.  

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'12 घंटे बाहर काम करें, शाम को जेल में आ जाएं कैदी', सोरेन सरकार की नई व्यवस्था 

झारखंड सरकार और जेल प्रशासन ने राज्य में जेल सुधारों के तहत एक नई व्यवस्था को लागू करने का फैसला लिया है. इस नई व्यवस्था के तहत कैदियों को रोजगार से जोड़ा जाएगा. इस व्यवस्था के तहत अच्छे आचरण वाले कुछ चुनिंदा कैदियों को सुबह 6 या 7 बजे से शाम तक बाहर जाकर काम करने की अनुमति होगी. 

इस दिन होगा अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, हार्दिक-बुमराह पर सस्पेंस, आखिर किसे मिलेगा मौका? 

भारत और अफगानिस्तान के बीच सितंबर महीने में तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जानी है. माना जा रहा है कि चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति 3 सितंबर तक इस सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर देगी. अफगानिस्तान के खिलाफ टीम में कई खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है. टी20 सीरीज का आगाज 13 सितंबर से होगा. 

'फ्री हिट नहीं, जुर्माना लगाओ...', नो-बॉल रोकने के लिए सुनील गावस्कर ने सुझाया खास फॉर्मूला, हर गलती पड़ेगी भारी 

श्रीलंका दौरे पर भारतीय गेंदबाजों की नो-बॉल की समस्या की पर सुनील गावस्कर ने अपनी राय रखी है. गावस्कर ने मिड-डे में अपने कॉलम में लिखा कि टेस्ट में नो-बॉल के बाद फ्री हिट देने के बजाय गेंदबाज पर आर्थिक जुर्माना लगे और हर अगली गलती पर जुर्माने की रकम दोगुनी कर देनी चाहिए. श्रीलंका दौरे पर रवींद्र जडेजा कई बार नो-बॉल करते नजर आए थे.

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कप्तानी में छा गए वैभव सूर्यवंशी... पहला DRS बना मास्टरस्ट्रोक, अंपायर को बदलना पड़ा फैसला, VIDEO 

दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन और ईस्ट जोन के बीच मैच खेला जा रहा है. इस मैच में ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन चोट के कारण मैदान से बाहर चले गए थे, ऐसे में वैभव सूर्यवंशी ने कप्तानी का जिम्मा संभाला. कप्तानी के इस छोटे से स्पेल में उनके लिए खास पल 40वें ओवर में आया, जब उन्होंने DRS रिव्यू लिया और फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ.

ऑस्कर के ऑफिशियल पेज पर छाए दीपिका पादुकोण-रणबीर कपूर, दिया बड़ा मैसेज 

ऑस्कर अवॉर्ड देने वाली अकादमी ने X पर रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण के आइकॉनिक सीन के जरिए 'ये जवानी है दीवानी' को फिर से याद किया. अकादमी द्वारा शेयर किए गए सीन में रणबीर और दीपिका के किरदार- बनी और नैना - भविष्य की चिंता करने के बजाय वर्तमान का आनंद लेने के बारे में बात करते हुए दिखाई देते हैं. सोशल मीडिया पर ये सीन काफी वायरल है.

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