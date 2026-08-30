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8 साल के जैद दरबार ने ऐश्वर्या राय को कहा 'सलमान चाची', ऐसा था सुपरस्टार का रिएक्शन

जैद दरबार ने अपने बचपन के दिनों को याद किया, जब वो सलमान खान और ऐश्वर्या राय की फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर थे. उन्होंने बताया कि कैसे दोनों ही कलाकार उनके साथ सेट पर बर्ताव करते थे.

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सलमान-ऐश्वर्या संग बीता बचपन (Photo: Instagram @zaid_darbar/Social Media)
सलमान-ऐश्वर्या संग बीता बचपन (Photo: Instagram @zaid_darbar/Social Media)

सलमान खान और ऐश्वर्या राय का जब भी जिक्र होता है, तो उनकी लव स्टोरी की चर्चा अपने आप शुरू होने लगती है. दोनों ने कई सालों तक एक-दूसरे को डेट किया. लेकिन एक वक्त के बाद अचानक उनकी राहें अलग हो गईं. सलमान-ऐश्वर्या ने अपने करियर की सबसे यादगार फिल्म संजय लीला भंसाली की हम दिल दे चुके सनम में काम किया था, जिसके किस्से आज भी कहीं ना कहीं सुनाई दे जाते हैं. 

जैद दरबार, जो हाल ही में अलायंस नाम के रियलिटी शो में आए थे, उन्होंने फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट की कुछ बातें साझा की हैं. वो तब काफी छोटे थे, और अपने पिता इस्माइल दरबार के साथ सेट पर जाते थे. उनके पिता फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे. जैद ने बताया कि उनकी पहली मुलाकात सलमान खान और ऐश्वर्या राय से कैसी हुई थी. इस स्टोरी को उन्होंने अलायंस शो में भी शेयर किया था, जिसे बाद में काट दिया गया. 

जब छोटे जैद की हुई सलमान-ऐश्वर्या से मुलाकात

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The Chill Hour with Deepak के पॉडकास्ट में बात करते हुए जैद ने कहा- मैं एक बार हम दिल दे चुके सनम के सेट पर गया था, तब मेरी उम्र सिर्फ 8 या 9 साल थी. उस समय फिल्म के गाने ढोली तारो ढोल बाजे की शूटिंग चल रही थी. सेट पर ऐश्वर्या जी ने मुझे बुलाया और पूछा कि क्या मैं सलमान सर को बुला सकता हूं. दोनों काफी दूर थे. रात का समय था और अगले दिन मुझे स्कूल भी जाना था. 

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'लेकिन उस वक्त इससे क्या फर्क पड़ता था? मैं तो ढोली तारो ढोल बाजे गाने की शूटिंग पर गया था. ऐश्वर्या जी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं सलमान को बुला सकता हूं? मैं सलमान सर से काफी दूर खड़ा था और उन्हें लगातार आवाज लगाने लगा- सलमान, सलमान, सलमान. उन्होंने मुझे देखा, और उस वक्त सेट पर किसी को आने की इजाजत नहीं थी. मैं वहां इसलिए था क्योंकि मेरे पिता वहां थे.'

क्यों ऐश्वर्या को कहा सलमान चाची?

जैद ने आगे सलमान संग अपनी बातचीत के बारे में बताया. उन्होंने कहा- उन्होंने मुझे बुलाया और पूछा कि बेटा आपके पिता जी मेरे क्या लगे? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं तो 8 साल का हूं. फिर बोले अच्छा, आपके पिताजी मेरे भाई लगे. मैंने कहा, ठीक है. फिर उन्होंने पूछा कि मैं आपका कौन हुआ? तो फिर आप मेरे सलमान चाचा हुए ना, क्योंकि मेरे पापा आपके भाई हैं. मैंने कहा—सलमान चाचा, सलमान चाची आपको बुला रही हैं. 

जैद दरबार ने कहा कि उनकी ये बात सुनकर सलमान खान जोर-जोर से हंसने लगे. उनका रिएक्शन काफी मजेदार था. बता दें कि जैद दरबार की शादी गौहर खान से हुई है, जो खुद एक जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. 

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