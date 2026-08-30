scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

1,111 सेंटर, 2.66 लाख डॉक्टरों ने दी परीक्षा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जयपुर के दो सेंटर पर गड़बड़ी, री-एग्जाम का ऐलान 

NEET PG 2026 की परीक्षा का आयोजन आज यानी 30 अगस्त को देशभर के परीक्षा केंद्रों पर सख्त व्यवस्था के बीच कराया गया था. इसमें करीब 2.66 लाख डॉक्टर शामिल हुए थे. इस बीच राजस्थान के जयपुर के दो परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी खराबी की वजह से 2,445 उम्मीदवारों का एग्जाम प्रभावित हुआ. 

Advertisement
X
जयपुर के दो केंद्रों पर 5 सितंबर को होगी परीक्षा. (screengrab)
जयपुर के दो केंद्रों पर 5 सितंबर को होगी परीक्षा. (screengrab)

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) की ओर से 30 अगस्त को देशभर में नीट पीजी परीक्षा का आयोजनकियी गया था जिसके तहत सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 339 शहरों में कुल 1,111 एग्जाम सेंटर बनाए हए थे. इस बार कुल 2,73,096 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स में से कुल 2,65,980 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे. इस दौरान 2.63 लाख छात्रों की परीक्षा सफलतापूर्ण कराई गई लेकिन राजस्थान के जयपुर के दो केंद्रों पर तकनीकी खराबी के कारण छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा और दोबारा से एग्जाम कराने का ऐलान किया गया. 

सख्त कदम उठाए गए थे

NBEMS ने पेपर लीक और फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए थे. बोर्ड की ओर से लाइव CCTV मॉनिटरिंग, कमांड सेंटर्स और आधार-बेस्ड बायोमीट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए ट्रांसपेरेंट माहौल बनाया गया. हालांकि, जयपुर के दो सेंट पर इस तरह की कोई घटना नहीं हुई बल्कि तकनीकी खराबी की वजह से परेशानी हुई. 

सम्बंधित ख़बरें

परीक्षा या परेशानी! NEET PG पेपर पर भड़के छात्र.
'बंद हो रहे थे कंप्यूटर', NEET-PG परीक्षा में अव्यवस्था पर भड़के छात्र
अब 5 सितंबर को होगी जयपुर के एक पर नीट पीजी की परीक्षा.
जयपुर के एक सेंटर पर NEET PG की परीक्षा रद्द, अब इस दिन होगा पेपर  
रद्द हो गई क्लर्क के लिए टाइपिंग टेस्ट परीक्षा.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द की क्लर्क भर्ती के लिए टाइपिंग टेस्ट, नई तारीखें जल्द  
9 बजे शुरू होनी थी परीक्षा, बिजली फॉल्ट से अटकी
जयपुर NEET PG सेंटर पर बिजली फॉल्ट, परीक्षा नहीं हो सकी शुरू
नहीं आया लिस्ट में नाम तो कर लिया सुसाइड.
NEET काउंसलिंग की पहली लिस्ट में नहीं था नाम, श्रुति ने कर लिया सुसाइड

16 रीजनल कमांड सेंटर 

नीट पीजी एग्जाम में निगरानी के लिए देशभर के 16 रीजनल कमांड सेंटर बनाए गए थे. दिल्ली में मौजूद हेडक्वॉर्टर से सभी 1,111 सेंटर्स की सीसीटीवी के जरिए लाइव मॉनिटरिंग की गई. इस दौरान हेल्थ मिनिस्ट्री, BEL,ECIL और TCS की टीम मिलकर काम कर रही थीं. 

निर्दलीय परीक्षकों की तैनाती 

इतनी ही नहीं परीक्षा के लिए अलग-अलग केंद्रों पर निर्दलीय परीक्षकों की तैनाती की गई थी. साथ ही मेडिकल कॉलेजों के डीन,डायरेक्टर्स और सीनियर प्रोफेसर्स समेत 700 से ज्यादा अधिकारियों को फ्लाइंग स्क्वॉड  के रूप में तैनात किया गया था. 

Advertisement

5 सितंबर को होगी परीक्षा

वहीं, जयपुर के जिन केंद्रों की परीक्षा बाधित हुई है, उसके लिए दोबारा पेपर का आयोजन 5 सितंबर को दोपहर 3 बजे किया जाएगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Weekly Rashifal (31 Aug to 6 Sep): कुंभ राशि को धन लाभ, जानें आपकी राशि के लिए कैसा है सितंबर का पहला सप्ताह |
    8 साल के जैद दरबार ने ऐश्वर्या राय को कहा 'सलमान चाची', ऐसा था सुपरस्टार का रिएक्शन |
    नॉर्थ साइप्रस के पास 270 यात्रियों से भरी बोट पलटी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी |
    राखी भेजकर गई थी बहन, अब नेपाल बाढ़ में लापता... मुंबई के कजिन ने लगाई बहन को खोजने की गुहार |
    चारों तरफ तबाही, फिर भी बचा अकेला घर... उसमें फंसे परिवार का रेस्क्यू Video |
    ICC ने श्रीलंका से छिनी चैम्पियंस ट्रॉफी की मेजबानी! अचानक ले लिया बड़ा फैसला, आखिर किस गलती की मिली सजा? |
    'विदेश में विविधता स्वीकार, देश में बर्दाश्त नहीं', मोहन भागवत के बयान पर कपिल सिब्बल और ओवैसी का हमला |
    US से भारत तक... ये तीन बड़े फैक्टर, जो तय करेंगे शेयर बाजार की चाल |
    बंटवारा 1947 में सनी देओल के मुस्लिम किरदार पर छिड़ी बहस, डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने शबाना आजमी पर किया पलटवार |
    ना बाढ़ में बहेगा, ना भूकंप में टूटेगा... ऐसे सस्ते में बनाएं मजबूत घर
    Advertisement