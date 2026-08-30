scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

864 करोड़ खर्च, फिर भी अधूरा JPNIC... CM योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना

लखनऊ में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ. इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) के निर्माण पर सवाल उठाए.

Advertisement
X
JPNIC पर सीएम योगी का अखिलेश यादव पर हमला (File Photo: PTI)
JPNIC पर सीएम योगी का अखिलेश यादव पर हमला (File Photo: PTI)

लखनऊ में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ. इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) के निर्माण पर सवाल उठाए.

उनका कहना था कि जिस प्रोजेक्ट को करीब 200 करोड़ रुपये में बनना था, उस पर 864 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए. इतना पैसा लगने के बाद भी इमारत अधूरी रह गई. उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरी जगह को निजी फायदे का अड्डा बनाने की कोशिश की गई थी. इसी सिलसिले में उन्होंने अखिलेश यादव, डिंपल यादव और धर्मेंद्र यादव के नाम वाली एक कमेटी का जिक्र किया. योगी ने दावा किया कि इस कमेटी के जरिए JPNIC पर सपा का कब्जा बनाए रखने की कोशिश की गई थी.

'JPNIC को प्राइवेट लिमिटेड का अड्डा बना दिया'

सम्बंधित ख़बरें

नगर निगम की नोटिस के बाद छुट्टी वाले दिन भी पहुंचे हैं वकील. (Photo: Screengrabs)
लखनऊ: वकीलों के चेंबर पर फिर बुलडोजर एक्शन की तैयारी, जानें मामला
up weather 30 august
आज का मौसम: यूपी में 30 अगस्त को फिर बदलेगा मौसम, अलर्ट जारी
cm yogi challenges akhilesh yadav
'सरकारी खजाने पर डकैती का प्रयास...', CM योगी का अखिलेश पर बड़ा हमला
samajwadi party Akhilesh Yadav
'रावण ने भी बहनों को ऐसा धोखा नहीं दिया', अखिलेश का यूपी सरकार पर हमला
monsoon in Uttar Pradesh
आज का मौसम: 29 अगस्त को यूपी में कहां होगी बारिश? IMD का नया अपडेट

सीएम योगी ने JPNIC के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला. आरोप लगाया कि इस जगह को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाने की साजिश रची गई. उनका दावा है कि यहां से होने वाली कमाई को निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी थी. सीएम ने कहा कि इतने भारी-भरकम खर्च के बाद भी यह प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है. 

Advertisement

दरअसल, इस इमारत को लेकर यूपी की सियासत पहले से ही गरमाई हुई है. हाल ही में कैबिनेट ने JPNIC को 30 साल की लीज पर देने का फैसला लिया था. इसी के बाद अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कड़ा विरोध जताया था.

अखिलेश के बाद योगी का पलटवार

इससे पहले अखिलेश यादव ने JPNIC को लेकर सरकार पर निशाना साधा था. उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार सरकारी संपत्तियों को बेचने की दिशा में आगे बढ़ रही है. JPNIC के साथ छतर मंजिल का भी उन्होंने जिक्र किया था.

सीएम योगी ने अपने बयान में इसी मुद्दे का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि अच्छी सरकार आने पर काम होता है, जबकि पिछली सरकार के दौरान विकास के नाम पर सरकारी धन का सही इस्तेमाल नहीं हुआ. JPNIC अब यूपी की राजनीति में सिर्फ एक इमारत नहीं रह गया है. इसे लेकर दोनों दल एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं. इसी वजह से इसका विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है.

पुलिस सुधार से महिला सुरक्षा तक

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पुलिस व्यवस्था का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने पीएसी की 54 कंपनियों को खत्म कर दिया था. बीजेपी सरकार ने इन्हें फिर से संगठित किया.

Advertisement

उन्होंने बताया कि महिलाओं को पीएसी में नेतृत्व देने के लिए तीन महिला बटालियन बनाई गई हैं. लखनऊ की बटालियन का नाम वीरांगना ऊदा देवी पासी, गोरखपुर की झलकारीबाई कोरी और बदायूं की बटालियन का नाम वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर रखा गया है. इस दौरान, सीएम योगी ने यह भी कहा कि सरकार 50 हजार स्नातक बेटियों को स्कूटी देने जा रही है. 

क्यों अहम है JPNIC विवाद?

JPNIC को लेकर विवाद की जड़ इसके निर्माण और भविष्य के इस्तेमाल से जुड़ी है. योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्माण पर हुए खर्च को लेकर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि करीब 200 करोड़ के काम पर 864 करोड़ खर्च हुए, फिर भी परियोजना अधूरी है.

दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है. अखिलेश यादव ने JPNIC को लीज पर देने के फैसले का विरोध किया है. उन्होंने इसे सरकारी संपत्ति को निजी हाथों में सौंपने की कोशिश बताया है.

ऐसे में JPNIC आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन सकता है. एक तरफ इसे पुराने खर्च और कथित गड़बड़ियों से जोड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ मौजूदा सरकार के लीज फैसले पर सवाल उठ रहे हैं. यही टकराव इस विवाद को लगातार चर्चा में बनाए हुए है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Aaj ka Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    VIDEO: खड़ी थी कार, तभी महिला ने खोल दिया गेट... टकराने से स्कूटी सवार की दर्दनाक मौत |
    42 की उम्र में जुड़वा बेटों की मां बनी TV एक्ट्रेस, 3 महीने बाद किया बड़ा ऐलान |
    कप्तानी में छा गए वैभव सूर्यवंशी... पहला DRS बना मास्टरस्ट्रोक, अंपायर को बदलना पड़ा फैसला, VIDEO |
    TATA ने दिखाया दम, निवेशकों ने 5 दिन में छापे ₹16000 करोड़... रिलायंस को झटका |
    'साहब, छुट्टी मिल जाती तो मेरी बीवी जिंदा होती...' बस्ती में कॉन्स्टेबल पत्नी का शव देख फूट-फूटकर रोया सिपाही पति |
    कार में गर्लफ्रेंड थी, गेटकीपर ने एंट्री नहीं दी... इंसल्ट फील हुई तो कर दिया कांड! इंदौर में कत्ल की कहानी |
    Chana Dal Dosa: चावल छोड़िए, घर में पड़ी चना दाल और सूजी से बनाएं प्रोटीन से भरपूर कुरकुरा मसाला डोसा |
    17 साल की लड़की और प्रेमी से शादी की जिद, नहीं मानी तो मां-मामा ने कर दी हत्या... भोपाल में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला |
    PM मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, यूरेनियम की सप्लाई पर भी बनी बात |
    ‘चोली के पीछे’ गाने पर भयंकर बवाल, बाल ठाकरे ने ऐसे बचाई थी संजय दत्त की खलनायक
    Advertisement