इस दिन होगा अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, हार्दिक-बुमराह पर सस्पेंस, आखिर किसे मिलेगा मौका?

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने के बाद भारतीय टीम एक बार फिर टी20 सीरीज खेलने की तैयारी में जुट गई है. अगले महीने यानी सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जानी है.

और पढ़ें

ऐसा माना जा रहा है कि चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति 3 सितंबर तक इस सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर देगी. अफगानिस्तान के खिलाफ टीम में कई खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है.

टी20 सीरीज का आगाज 13 सितंबर से होगा. फैन्स के लिए अच्छी बात ये है कि इस सीरीज के तीनों ही मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे. सभी मुकाबले शाम 7 बजे से शुरू होंगे. लिहाजा दिल्ली के क्रिकेट फैन्स के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है.

एशियन गेम्स वाली टीम को मिल सकता है मौका

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिलेक्टर्स इस सीरीज के लिए 2026 एशियन गेम्स वाली टीम पर ही भरोसा जता सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो श्रेयस अय्यर टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे. उनके अलावा ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी और तिलक वर्मा जैसे युवा खिलाड़ियों की टीम में जगह पक्की मानी जा रही है.

Advertisement

Ravindra Jadeja breaks the partnership 🙌



Yashasvi Jaiswal with a fine reflex catch at short leg 👌



Updates ▶️ https://t.co/Uh4Xgn8rB5

#SLvIND | @imjadeja | @ybj_19 pic.twitter.com/x9Qoy512IG — BCCI (@BCCI) August 27, 2026

हार्दिक और बुमराह की फिटनेस पर नजर

इसके अलावा मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती अब पूरी तरह से फिट बताए जा रहे हैं और उनकी भी टी20 टीम में वापसी हो सकती है. टीम चुनने से पहले सिलेक्टर्स के लिए सबसे बड़ा काम हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमराह और नीतीश कुमार रेड्डी की फिटनेस को परखना होगा. हार्दिक और नीतीश पिछले काफी समय से चोट से जूझ रहे हैं. अगर ये फिट होते हैं, तभी टीम में इनकी जगह बनेगी.

The learnings, the confidence and working towards a common goal 🙌



Player of the Series Devdutt Padikkal reflects on a successful outing in Sri Lanka 👌👌 - By @mihirlee_58



WATCH 🎥🔽 #TeamIndia | #SLvIND | @devdpd07 https://t.co/2ys75BPktB — BCCI (@BCCI) August 28, 2026

भारत को तेज गेंदबाज ऑलराउंडर की जरूरत

टीम इंडिया फिलहाल एक अच्छे तेज गेंदबाज ऑलराउंडर की कमी से जूझ रही है. शिवम दुबे को भी इस रोल में आजमाया गया, लेकिन बात नहीं बनी. टीम में तेज गेंदबाज ऑलराउंडर नहीं होने की वजह से कुलदीप यादव जैसे एक्स्ट्रा अटैकिंग स्पिनर को खिलाना मुश्किल हो जाता है, जिससे टीम का बैलेंस बिगड़ता है.



---- समाप्त ----