चारों तरफ तबाही, फिर भी बचा अकेला घर... उसमें फंसे परिवार का रेस्क्यू Video

नेपाल के 'ग्रीन हाउस' नाम से मशहूर हुए एक घर के वीडियो ने दुनियाभर में लोगों को हैरान कर दिया था. चारों तरफ तबाही थी. तेज बहाव में घर और दूसरी इमारतें बह रही थीं, लेकिन यह दो मंजिला घर अपनी जगह मजबूती से खड़ा था.सोशल मीडिया पर इस घर की खूब चर्चा हुई. लेकिन लोगों के मन में एक बड़ा सवाल था. आखिर इस घर में रहने वाले परिवार का क्या हुआ? अब इसी सवाल का जवाब देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है.

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सिंगापुर के Channel NewsAsia (CNA) की रिपोर्ट के मुताबिक, घर में फंसे परिवार को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है. CNA ने परिवार के रेस्क्यू का वीडियो भी शेयर किया है. वीडियो में बचावकर्मियों और स्थानीय लोगों को घर में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालते हुए देखा जा सकता है.

पहले क्या हुआ था?

दरअसल, नेपाल के नुवाकोट जिले में आई विनाशकारी बाढ़ के दौरान हल्के हरे और सफेद रंग की एक दो मंजिला इमारत का वीडियो वायरल हुआ था.वीडियो में चारों तरफ मटमैला पानी, कीचड़ और मलबे का तेज बहाव दिखाई दे रहा था. आसपास की कई इमारतें और दूसरी चीजें बाढ़ की चपेट में आ चुकी थीं, लेकिन यह घर तेज बहाव के बीच भी खड़ा नजर आया.

अब सामने आया रेस्क्यू का वीडियो

How the family trapped inside Nepal’s "Blue House" was rescued



[📹 Ganesha Shrestha] pic.twitter.com/nkH57tcFUU — Massimo (@Rainmaker1973) August 30, 2026

घर की बालकनी में परिवार के कम से कम तीन सदस्य दिखाई दिए थे. इनमें एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा शामिल था. वे अपने घर के बेहद करीब से गुजरते तेज पानी, मलबे और बड़े-बड़े पत्थरों को देख रहे थे.

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Being a Civil Engineer, I can say that whoever designed that house’s column structure deserves a national medal.

In flood and debris flow, the structure resists not the water itself, but the lateral pressure and scouring.

Here, engineering has become visible.



Good design… pic.twitter.com/XSZDukvS2G — Shaurya Mishra (@shauryabjym) August 29, 2026

कैसे बचा परिवार?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, घर के मजबूत कंक्रीट के खंभे, उसकी नींव और मजबूत संरचना की वजह से तेज बहाव के बावजूद इमारत पूरी तरह नहीं गिरी.

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इससे परिवार को ऊपरी मंजिल और बालकनी में शरण लेने का मौका मिला. उन्होंने वहां से मदद का इंतजार किया और बाद में रेस्क्यू टीम की मदद से सुरक्षित बाहर निकल आए.

यानी जिस 'ग्रीन हाउस' को देखकर दुनिया भर के लोग हैरान थे, उसी घर ने आपदा के बीच परिवार को बचाव दल के पहुंचने तक सुरक्षित रहने का मौका भी दिया.

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