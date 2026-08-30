scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'छात्रों के सवाल पूछने पर कार्रवाई की धमकी देना असंवैधानिक', बोले सुप्रीम कोर्ट के जज उज्ज्वल भुइयां

सुप्रीम कोर्ट के जज उज्ज्वल भुइयां ने कहा कि टॉलरेंस एक संवैधानिक वैल्यू है, और बुद्ध व गांधी की धरती होने के नाते भारत में इंटॉलरेंट माइंड के लिए कोई जगह नहीं है.

Advertisement
X
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा कि यूनिवर्सिटी में आजादी से सोचने की आदत शुरू होनी चाहिए. (File Photo: PTI)
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा कि यूनिवर्सिटी में आजादी से सोचने की आदत शुरू होनी चाहिए. (File Photo: PTI)

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने रविवार को कहा कि अलग नजरिए से बात रखने या सवाल पूछने पर छात्रों को दंडात्मक कार्रवाई की धमकी नहीं दी जा सकती. उन्होंने इसे असंवैधानिक और सत्ता का दुरुपयोग बताया.

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के पोस्टग्रेजुएट छात्रों के 13वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाए जा सकें और मतभेदों को शत्रुता के बजाय तर्क से सुलझाया जाए.

सुप्रीम कोर्ट के जज ने जोर देकर कहा कि यूनिवर्सिटी में आजादी से सोचने की आदत शुरू होनी चाहिए और छात्र मुश्किल सवाल पूछने से न हिचकिचाएं.

सम्बंधित ख़बरें

SC vs FSSAI
कितनी है नमक, चीनी और फैट? अब पैकेज्ड फूड पर कंपनियों को बताना होगा
sukesh chandrashekhar
महाठगी का आरोपी सुकेश चंद्रशेखर दोषी करार, आज सजा पर सुनवाई
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के इलाज को लेकर विवाद बढ़ गया है
इमरान खान के इलाज को लेकर सरकार और PTI आमने-सामने, SC पहुंचा मामला
'नासिक कुंभ का 0.1% भी मिलता तो 100 स्कूल बंद नहीं होते', SC के जज की टिप्पणी
'दान का एक-एक पैसा मंदिर के खाते में ही जाए...', बांके बिहारी चढ़ावे पर SC सख्त

उन्होंने  कहा, 'यह (यूनिवर्सिटी) ऐसी जगह है जहां लोगों का सामना ऐसे विचारों से होता है जो शायद उनके अपने विचारों से अलग हों, जहां स्थापित मान्यताओं की जांच और उन पर सवाल उठाए जा सकें, और जहां असहमति दुश्मनी के बजाय तर्क के जरिए जाहिर की जा सके. अगर हम ऐसा लोकतांत्रिक समाज चाहते हैं जो आजादी और अलग होने का सम्मान करे, तो उस कल्चर की शुरुआत यूनिवर्सिटी से ही होनी चाहिए.'

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिल्ली में फिर से महंगी हुई CNG, आज से बढ़े हुए दामों पर मिलेगी गैस, जानें नए रेट

अपने दीक्षांत भाषण में जस्टिस भुइयां ने कहा कि भारतीय संविधान मानता है कि एक आजाद समाज में अलग-अलग राय और मान्यताएं होंगी, और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी तभी सार्थक होगी जब असहमति के लिए जगह हो.

उन्होंने कहा कि टॉलरेंस एक संवैधानिक वैल्यू है, और बुद्ध और गांधी की धरती होने के नाते, भारत में इंटॉलरेंट माइंड के लिए कोई जगह नहीं है, जो हिंसा का ही एक रूप है.

जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा कि लोकतंत्र तब सार्थक नहीं होता जब हर कोई विचार की एक ही भाषा बोलता है, बल्कि तब सार्थक होता है जब अलग-अलग आवाजें एक साथ रह सकें, सुनी जा सकें और उनके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Swine flu and Pneumonia : स्वाइन फ्लू के मामले बढ़े, कुछ मरीजों में निमोनिया का खतरा, ऐसे करें बचाव |
    इस दिन होगा अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, हार्दिक-बुमराह पर सस्पेंस, आखिर किसे मिलेगा मौका? |
    गंगा में आई बाढ़ ने रोका मोक्ष का मार्ग... वाराणसी में हरिश्चंद्र घाट डूबा, संकरी गलियों में शवदाह को मजबूर लोग |
    'आरक्षण खत्म करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ', चिराग-मांझी पर भड़के तेजस्वी, बोले- नागपुर से आता है मैसेज |
    टॉयलेट सीट के नीचे छिपा था 6 फीट लंबा कोबरा, फुंकार सुनकर मचा हड़कंप-VIDEO |
    शाहजहांपुर में 'भ्रष्टाचार की कसम' वाले वीडियो पर बवाल, BJP पार्षदों का दावा- 'एडिट करके किया गया वायरल' |
    'छात्रों के सवाल पूछने पर कार्रवाई की धमकी देना असंवैधानिक', बोले सुप्रीम कोर्ट के जज उज्ज्वल भुइयां |
    Shri Krishna Janmashatami 2026: 4 या 5 सितंबर, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी कब है? जानें शुभ मुहूर्त और पूजन विधि |
    'मैं किम जोंग उन से 7 बार मिला हूं', शख्स ने बताया - मुलाकात से पहले होती है ट्रेनिंग |
    हर 10 मिनट पर बंद हो रहे थे कंप्यूटर... NEET PG ‘परीक्षा’ या ‘परेशानी’? भड़के स्टूडेंट्स, बोले- ‘हमें न्याय चाहिए’
    Advertisement