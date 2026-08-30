scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ऑस्कर के ऑफिशियल पेज पर छाए दीपिका पादुकोण-रणबीर कपूर, दिया बड़ा मैसेज

ऑस्कर अवॉर्ड देने वाली अकादमी ने रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण के आइकॉनिक सीन के जरिए 'ये जवानी है दीवानी' को फिर से याद किया है. सोशल मीडिया पर फिल्म का एक सीन काफी वायरल हो रहा है.

Advertisement
X
बॉलीवुड फिल्मों पर फिदा ऑस्कर अकादमी (Photo: YT/ T-Series)
बॉलीवुड फिल्मों पर फिदा ऑस्कर अकादमी (Photo: YT/ T-Series)

ऑस्कर अवॉर्ड्स देने वाली  'अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज' ने एक बार फिर बॉलीवुड फैन्स को खुश कर दिया है. अकादमी के सोशल मीडिया पेज पर एक हिंदी फिल्म का यादगार सीन शेयर किया गया है - लेकिन इस बार अयान मुखर्जी की 'ये जवानी है दीवानी' से. 

साल 2013 में रिलीज हुई इस फिल्म में रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, आदित्य रॉय कपूर और कल्कि कोचलिन अहम किरदारों में हैं. यह अयान मुखर्जी की सबसे मशहूर फिल्मों में से एक है और रिलीज के एक दशक से भी ज्यादा समय बाद भी इसे बहुत पसंद किया जाता है.

ऑस्कर अकादमी ने शेयर किया वीडियो
अकादमी द्वारा शेयर किए गए सीन में रणबीर और दीपिका के किरदार - बनी और नैना - भविष्य की चिंता करने के बजाय वर्तमान का आनंद लेने के बारे में बात करते हुए दिखाई देते हैं. यह वह यादगार पल है जब नैना बनी से कहती है, 'जितना भी ट्राई करो बनी, जिंदगी में कुछ न कुछ तो छूटेगा ही. तो क्यों न जहां हैं, वहीं का मजा लें?'

सम्बंधित ख़बरें

Brahmastra 2
दीपिका का रणबीर की 'ब्रह्मास्त्र 2' से कटा पत्ता? हुआ बड़ा खुलासा
Ramayana bhojpuri trailer
'रामायण' का भोजपुरी ट्रेलर वायरल, यूजर्स बोले- 100 करोड़ तो पक्के
Honey Sing on Ramayana
'रणबीर से अच्छे यश', रामायण के ट्रेलर पर बोले हनी सिंह, कहा- छूना मत
ब्रह्मास्त्र-2 में डबल रोल में होंगे रणबीर कपूर. (Photo: PTI)
ब्रह्मास्त्र-2 में डबल रोल में होंगे रणबीर, आलिया-दीपिका होंगी साथ-साथ!
media commentator abhijit iyer mitra calls ranbir kapoor unsuitable as ram in ramayana
राम बने रणबीर से नाखुश कमेंटेटर, ट्रेलर को बताया ‘घटिया’

इस सीन को शेयर करते हुए अकादमी ने लिखा, 'नैना की तरफ से एक याद-दिलाने वाला संदेश: जो आपके सामने है, उसका आनंद लें.'

Advertisement

अकादमी द्वारा इस लोकप्रिय हिंदी फिल्म को दिखाए जाने से भारतीय फैन्स बहुत खुश हुए और कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शन देने लगे. एक यूजर ने मजाक में कहा, 'मुझे लगता है कि @theacademy में काम करने वाला भारतीय इंटर्न भारतीय फिल्मों को उनकी सही पहचान दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है.' एक और यूजर ने कहा, 'अकादमी को भी दीपिका पादुकोण से प्यार हो गया है, ठीक वैसे ही जैसे हम सबको है.'

बता दें कि इससे पहले, अकादमी ने शाहरुख़ खान की 'ओम शांति ओम' का भी एक सीन शेयर किया था, जिससे भारतीय सिनेमा के फैन्स को जश्न मनाने का एक और मौका मिला.

क्या है फिल्म की कहानी?
'ये जवानी है दीवानी' बनी, नैना और उनके दोस्तों की कहानी है, जो दोस्ती, प्यार, महत्वाकांक्षा और जिंदगी को आकार देने वाले फैसलों से गुजरते हैं. रिलीज के समय बॉक्स-ऑफिस पर बड़ी सफलता पाने वाली इस फिल्म को बाद में बहुत ज्यादा लोकप्रियता मिली. इसके डायलॉग, गाने और किरदार आज भी दर्शकों के बीच लोकप्रिय हैं. अब तो ऑस्कर खुद इस फिल्म का दीवाना बन बैठा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Arthik Rashifal
    Latest News in Hindi »
    सांप ने काटा, लड़के ने पकड़कर कंटेनर में किया बंद... अस्पताल में मचा हड़कंप |
    पीछे मलबे का सैलाब, आगे बच्चों को लेकर दौड़ती मां... नेपाल का दहलाने वाला Video |
    चंद्रपुर: जंगल में अचानक सामने आया बाघ, 25 साल के लड़के की मौत |
    Bihari Tisi Bhat Recipe: बिहार के फेमस तीसी भात का स्वाद है लाजवाब, जानें घर पर बनाने का आसान तरीका |
    दुबई गया था क्रेन चलाने का काम सीखने, अब हर महीने कर रहा इतनी कमाई |
    बाइक से बदमाश का पीछा कर रहे थे पुलिसवाले, अचानक सामने आई 8 साल की बच्ची, टक्कर लगने से घायल |
    लखनऊ में अतिक्रमण पर नगर निगम का एक्शन, 200 चेंबर निशाने पर |
    '12 घंटे बाहर काम करें, शाम को जेल में आ जाएं कैदी', सोरेन सरकार की नई व्यवस्था |
    पैरों में अचानक जलन क्यों होने लगती है? क्या ये किसी विटामिन की कमी है, डॉक्टर ने बताया  |
    864 करोड़ खर्च, फिर भी अधूरा JPNIC... CM योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना
    Advertisement