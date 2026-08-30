ऑस्कर के ऑफिशियल पेज पर छाए दीपिका पादुकोण-रणबीर कपूर, दिया बड़ा मैसेज

ऑस्कर अवॉर्ड्स देने वाली 'अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज' ने एक बार फिर बॉलीवुड फैन्स को खुश कर दिया है. अकादमी के सोशल मीडिया पेज पर एक हिंदी फिल्म का यादगार सीन शेयर किया गया है - लेकिन इस बार अयान मुखर्जी की 'ये जवानी है दीवानी' से.
साल 2013 में रिलीज हुई इस फिल्म में रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, आदित्य रॉय कपूर और कल्कि कोचलिन अहम किरदारों में हैं. यह अयान मुखर्जी की सबसे मशहूर फिल्मों में से एक है और रिलीज के एक दशक से भी ज्यादा समय बाद भी इसे बहुत पसंद किया जाता है.
ऑस्कर अकादमी ने शेयर किया वीडियो
अकादमी द्वारा शेयर किए गए सीन में रणबीर और दीपिका के किरदार - बनी और नैना - भविष्य की चिंता करने के बजाय वर्तमान का आनंद लेने के बारे में बात करते हुए दिखाई देते हैं. यह वह यादगार पल है जब नैना बनी से कहती है, 'जितना भी ट्राई करो बनी, जिंदगी में कुछ न कुछ तो छूटेगा ही. तो क्यों न जहां हैं, वहीं का मजा लें?'
इस सीन को शेयर करते हुए अकादमी ने लिखा, 'नैना की तरफ से एक याद-दिलाने वाला संदेश: जो आपके सामने है, उसका आनंद लें.'
अकादमी द्वारा इस लोकप्रिय हिंदी फिल्म को दिखाए जाने से भारतीय फैन्स बहुत खुश हुए और कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शन देने लगे. एक यूजर ने मजाक में कहा, 'मुझे लगता है कि @theacademy में काम करने वाला भारतीय इंटर्न भारतीय फिल्मों को उनकी सही पहचान दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है.' एक और यूजर ने कहा, 'अकादमी को भी दीपिका पादुकोण से प्यार हो गया है, ठीक वैसे ही जैसे हम सबको है.'
बता दें कि इससे पहले, अकादमी ने शाहरुख़ खान की 'ओम शांति ओम' का भी एक सीन शेयर किया था, जिससे भारतीय सिनेमा के फैन्स को जश्न मनाने का एक और मौका मिला.
क्या है फिल्म की कहानी?
'ये जवानी है दीवानी' बनी, नैना और उनके दोस्तों की कहानी है, जो दोस्ती, प्यार, महत्वाकांक्षा और जिंदगी को आकार देने वाले फैसलों से गुजरते हैं. रिलीज के समय बॉक्स-ऑफिस पर बड़ी सफलता पाने वाली इस फिल्म को बाद में बहुत ज्यादा लोकप्रियता मिली. इसके डायलॉग, गाने और किरदार आज भी दर्शकों के बीच लोकप्रिय हैं. अब तो ऑस्कर खुद इस फिल्म का दीवाना बन बैठा है.