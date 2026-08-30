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Weekly Rashifal (31 Aug to 6 Sep): कुंभ राशि को धन लाभ, जानें आपकी राशि के लिए कैसा है सितंबर का पहला सप्ताह

नया सप्ताह 31 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक रहने वाला है. ज्योतिषाचार्य प्रवीण मिश्र ने इस सप्ताह ग्रहों की चाल के आधार पर राशियों का हाल बताया है. इस सप्ताह कुंभ सहित कुछ राशियों को धन लाभ हो सकता है.

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ज्योतिषाचार्य प्रवीण मिश्र ने इस सप्ताह ग्रहों की चाल के आधार पर राशियों का हाल बताया है. (Photo: ITG)
ज्योतिषाचार्य प्रवीण मिश्र ने इस सप्ताह ग्रहों की चाल के आधार पर राशियों का हाल बताया है. (Photo: ITG)

कल से नए सप्ताह की शुरुआत होने जा रही है. यह सप्ताह 31 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक रहने वाला है. ज्योतिषाचार्य प्रवीण मिश्र ने इस सप्ताह ग्रहों की चाल के आधार पर राशियों का हाल बताया है. सप्ताह की शुरुआत में मिथुन राशि में मंगल, कर्क राशि में गुरु, सिंह राशि में सूर्य-बुध-केतु, कन्या राशि में शुक्र, कुंभ राशि में राहु और मीन राशि में शनि-चंद्रमा रहेंगे. ज्योतिषविद का कहना है कि यह सप्ताह सभी राशियों के लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आने वाला है. आइए विस्तार से जानते हैं.

मेष राशि
इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और रुके हुए काम पूरे होने के योग हैं. मेहनत का उचित फल मिलेगा. हालांकि स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें. खान-पान पर विशेष ध्यान दें और यदि कोई दवा चल रही है तो उसे समय पर लेते रहें. लंबी दूरी की यात्रा से बचना बेहतर रहेगा. महत्वपूर्ण फैसले बुधवार और गुरुवार को लेना शुभ रहेगा.
शुभ रंग: केसरिया
उपाय: भगवान कृष्ण का पूजन करें.

वृषभ राशि
धन की स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं. इसलिए बजट बनाकर चलना आपके लिए जरूरी रहेगा. रिश्तों में प्रेम और मधुरता बढ़ेगी. करियर में कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा. किसी विवाद में पड़ने से बचें और आलस्य के कारण काम न टालें. महत्वपूर्ण निर्णय बुधवार और शुक्रवार को लिए जा सकते हैं.
शुभ रंग: क्रीम
उपाय: भगवान कृष्ण को मिश्री का भोग लगाएं.

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मिथुन राशि
इस सप्ताह आपकी मैनेजमेंट और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और सम्मान में वृद्धि होगी. करियर में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन इन्हें संभालने में आप सफल रहेंगे. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और रिश्तों में किसी तरह का मतभेद बढ़ने न दें. महत्वपूर्ण निर्णय बुधवार और गुरुवार को लेना शुभ रहेगा.
शुभ रंग: हरा
उपाय: भगवान कृष्ण और राधा जी की पूजा करें तथा मेवे और मिश्री का भोग लगाएं.

कर्क राशि
यह सप्ताह आपके लिए अचानक कोई अच्छी खबर लेकर आ सकता है. रुके हुए काम पूरे होंगे और रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा. करियर को नई दिशा देने के लिए योजना बनाकर काम करें. स्वास्थ्य और खर्च दोनों पर ध्यान देना जरूरी है. महत्वपूर्ण निर्णय गुरुवार और शुक्रवार को लेना बेहतर रहेगा.
शुभ रंग: क्रीम
उपाय: प्रतिदिन भगवान कृष्ण का पूजन करें.

सिंह राशि
इस सप्ताह आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति सुधारने के नए अवसर मिलेंगे. महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात हो सकती है. यात्रा के भी योग बन रहे हैं. हालांकि क्रोध पर नियंत्रण रखें और किसी को पैसा उधार देने से बचें, वरना धन फंस सकता है. महत्वपूर्ण निर्णय मंगलवार और बुधवार को लेना शुभ रहेगा.
शुभ रंग: हल्का लाल
उपाय: प्रतिदिन भगवान कृष्ण की आरती करें.

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कन्या राशि
आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और मानसिक चिंताओं से राहत मिलेगी. इस सप्ताह योजना बनाकर आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. परिवार के लोगों से अपने मन की बात साझा करें. किसी काम में जल्दबाजी न करें और विवादों से दूर रहें. महत्वपूर्ण निर्णय बुधवार और शुक्रवार को लिए जा सकते हैं.
शुभ रंग: केसरिया
उपाय: भगवान कृष्ण का पूजन करें और मिश्री का भोग लगाएं.

तुला राशि
मेहनत का पूरा फल मिलने का समय है. आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे. हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है. किसी भी काम में जल्दबाजी न करें और परिवार को पर्याप्त समय दें. महत्वपूर्ण निर्णय बुधवार और शुक्रवार को लेना शुभ रहेगा.
शुभ रंग: गुलाबी
उपाय: भगवान कृष्ण की आरती करें और मेवे का भोग लगाएं.

वृश्चिक राशि
यह सप्ताह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे. अपने काम से जुड़ी नई स्किल, ट्रेनिंग और खासकर AI जैसी नई तकनीक सीखना भविष्य में लाभदायक रहेगा. विवादों से बचें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें. महत्वपूर्ण निर्णय मंगलवार और बुधवार को लेना शुभ रहेगा.
शुभ रंग: केसरिया
उपाय: प्रतिदिन भगवान कृष्ण की पूजा करें.

धनु राशि
करियर में कुछ नया करने का अवसर मिल सकता है. सही प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो सफलता मिलेगी. रुका हुआ पैसा मिलने के योग हैं. परिवार में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा. आलस्य छोड़कर सक्रियता के साथ काम करें और कमाई के नए रास्तों के लिए नई स्किल सीखने पर ध्यान दें. महत्वपूर्ण निर्णय सोमवार और गुरुवार को लेना शुभ रहेगा.
शुभ रंग: पीला
उपाय: भगवान कृष्ण की प्रतिदिन आरती करें.

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मकर राशि
कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए लाभदायक रह सकती है. यात्रा से भी फायदा मिलने के योग हैं. स्वास्थ्य और बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखें. महत्वपूर्ण निर्णय गुरुवार और शुक्रवार को लेना शुभ रहेगा.
शुभ रंग: हल्का पीला
उपाय: भगवान कृष्ण को किशमिश, बादाम और काजू जैसे मेवों का भोग लगाएं.

कुंभ राशि
इस सप्ताह धन की स्थिति बेहतर होगी और सम्मान में वृद्धि होगी. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को प्रयास तेज करने चाहिए, सफलता मिलने के योग हैं. विवादों से दूर रहें और लंबी दूरी की यात्रा से बचें. किसी पर बेवजह शक न करें और धैर्य के साथ अपने काम पर ध्यान दें. महत्वपूर्ण निर्णय सोमवार और शुक्रवार को लिए जा सकते हैं.
शुभ रंग: केसरिया
उपाय: भगवान कृष्ण की प्रतिदिन आरती करें.

मीन राशि
मेहनत का अच्छा फल मिलेगा. ज्ञान और अपनी स्किल बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे और समाज में सम्मान बढ़ेगा. रुके हुए काम पूरे होने के योग हैं. नकारात्मक विचारों से दूर रहकर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें और दवाएं समय पर लें. लंबी दूरी की यात्रा से बचना बेहतर रहेगा. महत्वपूर्ण निर्णय सोमवार और गुरुवार को लेना शुभ रहेगा.
शुभ रंग: हल्का पीला
उपाय: भगवान कृष्ण का पूजन करें और माखन-मिश्री का भोग लगाएं.

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