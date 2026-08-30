scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राखी भेजकर गई थी बहन, अब नेपाल बाढ़ में लापता... मुंबई के कजिन ने लगाई बहन को खोजने की गुहार

नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गई भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक शीतल चौहान लापता हैं. 26 अगस्त को पासांग ल्हामू इलाके में बाढ़ आने के बाद उनसे संपर्क टूट गया. बैग में लगे ट्रैकर से उनकी आखिरी लोकेशन बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में मिली. मुंबई में उनके कजिन ने तलाश तेज करने की अपील की है.

Advertisement
X
बैग ट्रैकर से मिली आखिरी लोकेशन.(Photo: ITG)
बैग ट्रैकर से मिली आखिरी लोकेशन.(Photo: ITG)

नेपाल में आई बाढ़ के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गईं 48 वर्षीय शीतल चौहान के लापता होने से परिवार परेशान है. भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक शीतल अमेरिका के टेनेसी में रहती हैं. वह दूसरी बार कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल गई थीं. 26 अगस्त को बाढ़ आने के समय वह पासांग ल्हामू इलाके में मौजूद थीं.

शीतल करीब 50 यात्रियों के एक समूह के साथ यात्रा कर रही थीं. यह ग्रुप Himalayan Glacier tour operators के जरिए यात्रा पर निकला था. बाढ़ के बाद शीतल के बारे में परिवार को कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है. परिजन लगातार उनकी तलाश में जुटे हैं और स्थानीय स्तर पर मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: भयंकर जल-प्रलय सामने था, स्कूल में 1643 बच्चे... नेपाली शिक्षक ने ऐसे बचाई सबकी जान

सम्बंधित ख़बरें

Nepal flood green house, Nepal green house viral video
चारों तरफ तबाही, अकेला घर बचा... नेपाल में परिवार का रेस्क्यू Video
nepal-flood-mother-saves-two-children-from-debris
पीछे मलबे का सैलाब, आगे बच्चों को लेकर दौड़ती मां... देखें नेपाल का Video
Nepal flood viral video, Nepal green house flood,
नेपाल के उस घर की कहानी, जिसे विकराल लहरें भी नहीं डिगा पाईं
Rajendra Dawadi, the principal of Tribhuvan Trishuli Secondary School in Nepal
महा-जलप्रलय सामने था, स्कूल में 1643 बच्चे... नेपाली शिक्षक ने ऐसे बचाई सबकी जान
6 Year old girl rescued alive after being stuck in debris nepal floods
नेपाल में रेस्क्यू OP जारी, मलबे में दबी बच्ची को जिंदा बचाया गया

मुंबई में बाबुलनाथ मंदिर के पास रहने वाले शीतल के कजिन सिद्धार्थ कुवावाला ने बताया कि उनके पास शीतल के बैग में लगे ट्रैकर से जुड़ी जानकारी है. इसके जरिए उनकी आखिरी लोकेशन पासांग ल्हामू में मिली थी. यह वही इलाका है, जिसे बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में बताया जा रहा है.

Advertisement

राखी भेजकर गई थीं शीतल, कजिन ने अब लगाई मदद की गुहार

सिद्धार्थ ने बताया कि शीतल ने 21 अगस्त को उन्हें राखी भेजी थी. वह आज भी अपनी बहन की भेजी हुई भगवान शिव की राखी पहने हुए हैं. रक्षाबंधन के लिए भेजी गई इस राखी से जुड़ी भावुक याद के बीच परिवार अब शीतल की सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहा है.

उन्होंने बताया कि शीतल के पति चेतन टेनेसी में हैं और अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में बने हुए हैं. वहीं शीतल के भाई अपने बुजुर्ग माता-पिता के साथ रहने के लिए बड़ौदा पहुंच गए हैं. परिवार के सदस्य अलग-अलग जगहों से उनकी जानकारी जुटाने और तलाश में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं.

सिद्धार्थ के मुताबिक शीतल ने यात्रा शुरू करने से पहले अपने बुजुर्ग माता-पिता को कुछ दिनों के लिए काठमांडू बुलाया था. इसके बाद उनके माता-पिता वापस बड़ौदा लौट गए. परिवार को उस समय अंदाजा नहीं था कि इसके बाद शीतल से संपर्क टूट जाएगा और उन्हें उनकी सलामती को लेकर इस तरह चिंता करनी पड़ेगी.

परिवार ने रेस्क्यू में तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की अपील की

सिद्धार्थ ने बताया कि परिवार को फिलहाल शीतल के ठिकाने के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है. उन्होंने उन भारतीयों से भी संपर्क साधा है, जो शीतल की जानकारी लेकर नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए पहुंचे हैं. परिवार को उम्मीद है कि स्थानीय रेस्क्यू टीमों और वहां मौजूद लोगों की मदद से शीतल का पता लगाया जा सकेगा.

Advertisement

उन्होंने कहा कि सर्च ऑपरेशन को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए पर्यटकों के बीच satellite phones और आधुनिक तकनीक का बेहतर इस्तेमाल जरूरी है. उनके मुताबिक ऐसी आपदा की स्थिति में अगर यात्रियों से संपर्क के लिए तकनीकी साधनों का बेहतर उपयोग हो तो लापता लोगों की लोकेशन पता करने और राहत टीमों तक जानकारी पहुंचाने में आसानी हो सकती है.

फिलहाल, परिवार शीतल की सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है. उनके पति अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में हैं, जबकि परिवार के अन्य सदस्य नेपाल और भारत में उपलब्ध माध्यमों से जानकारी जुटा रहे हैं. बाढ़ से प्रभावित पासांग ल्हामू में मिली आखिरी लोकेशन के आधार पर शीतल की तलाश परिवार के लिए सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    चारों तरफ तबाही, फिर भी बचा अकेला घर... नेपाल में फंसे परिवार के रेस्क्यू का Video |
    ICC ने श्रीलंका से छिनी चैम्पियंस ट्रॉफी की मेजबानी! अचानक ले लिया बड़ा फैसला, आखिर किस गलती की मिली सजा? |
    'विदेश में विविधता स्वीकार, देश में बर्दाश्त नहीं', मोहन भागवत के बयान पर कपिल सिब्बल और ओवैसी का हमला |
    US से भारत तक... ये तीन बड़े फैक्टर, जो तय करेंगे शेयर बाजार की चाल |
    बंटवारा 1947 में सनी देओल के मुस्लिम किरदार पर छिड़ी बहस, डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने शबाना आजमी पर किया पलटवार |
    ना बाढ़ में बहेगा, ना भूकंप में टूटेगा... ऐसे सस्ते में बनाएं मजबूत घर |
    पश्चिम बंगाल: भारत-बांग्लादेश सीमा पर करीब ₹25 करोड़ का सोना जब्त, महिला तस्कर गिरफ्तार |
    गाजा में इजरायली हमले से भारी तबाही, देखें दुनिया आजतक |
    Swine flu and Pneumonia : स्वाइन फ्लू के मामले बढ़े, कुछ मरीजों में निमोनिया का खतरा, ऐसे करें बचाव |
    इस दिन होगा अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, हार्दिक-बुमराह पर सस्पेंस, आखिर किसे मिलेगा मौका?
    Advertisement